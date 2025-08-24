स्वागत नव्या पुस्तकांचे

अनुभाषितेनिवेदक व भाषा अभ्यासक मंजिरी धामणकर यांनी ‘सकाळ’च्या सप्तरंग पुरवणीत वर्षभर लिहिलेल्या ‘सुभाषितरत्नानि’ या सदरातील लेखांचे हे संकलन आहे. संस्कृत सुभाषितांचा समृद्ध संग्रह लोकांपर्यंत पोहोचावा, यादृष्टीने त्यांनी हे लेखन केले आहे. विविध विषयांवरील संस्कृत सुभाषिते, त्यांचा पद्य अनुवाद आणि रसास्वाद उलगडणारे स्पष्टीकरण असे पुस्तकाचे स्वरूप आहे. प्रत्येक सुभाषिताचा पद्यमय अनुवाद वाचताना तो केवळ अनुवाद न वाटता नवे काव्य वाटावे इतका सहज झाला आहे. वाणी, क्षमा, शौर्य, मित्र, गुण अशा विविध विषयांवरील सुभाषितांसह आधुनिक सुभाषितांचाही यात समावेश आहे. वैशिष्ट्य : संस्कृत सुभाषितांचा खजिना सहज-सोप्या भाषेत खुला करणारे लेखन. प्रकाशक : अल्टिमेट असोसिएट्स पृष्ठे : १४८ मूल्य : २५० रु..आर्थिक वृद्धी अवलोकनअमेरिका, चीन व जपान या तिन्ही बलाढ्य राष्ट्रांपेक्षा भारताचा सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय इतिहास वेगळा आहे. त्यामुळे या तीन राष्ट्रांच्या आर्थिक वृद्धीच्या अभ्यासातून भारतास कोणते धडे मिळतात? भारतीयांनी त्यातून काय शिकावे? हे चिंतन या पुस्तकात मांडण्यात आले आहे. सीए अविनाश घारे, प्रा. नारायण गुणे आणि डॉ. मोहन उचगांवकर यांनी या पुस्तकाचे लेखन केले असून, आर्थिक आकडेवारीत न जाता सर्वसाधारण वाचकाला आर्थिक वृद्धीची प्रमेये कळावीत आणि विकसित राष्ट्रांच्या मालिकेत जाण्यासाठी भारताला काय करावे लागेल, याचे आकलन व्हावे या उद्देशाने या पुस्तकाचे लेखन करण्यात आले असून, ते विविध क्षेत्रांत काम करणाऱ्या मंडळींसाठी उपयुक्त आहे.वैशिष्ट्य : अमेरिका, चीन, जपान आणि भारत या देशांतील आर्थिक घटकांची माहिती व तुलनात्मक विश्लेषण.प्रकाशक : मिहाना पब्लिकेशन्स, पुणेपृष्ठे : १२४ मूल्य : २०० रु..अयोध्येचा प्रवासअयोध्येत प्रभू श्रीरामचंद्रांचे व त्यांच्या भव्य मंदिराचे दर्शन घेण्यासाठी निघालेल्या एका भाविकाचे, संवेदनशील सामाजिक कार्यकर्त्याचे आणि लेखकाचे हे अनुभवकथन आहे. पुणे ते अयोध्या असा प्रवास करताना जाणवलेल्या अनेक गोष्टी, सामाजिक निरीक्षणे, लोकजीवनातील बारकावे संपत जाधव यांनी या पुस्तकात उलगडले आहेत. पुस्तकाच्या सुरुवातीला आद्य क्रांतिगुरु वीर लहुजी साळवे यांच्या पंचतीर्थाचे मृत्तिकाकलश समारंभपूर्वक अयोध्येला कसे पोहोचवण्यात आले, हेदेखील उलगडण्यात आले आहे. अयोध्येचा प्रवास हा मानवी संस्कृतीचे दर्शन घडवणारा असून, त्याद्वारे विविध घटनांचा पटदेखील जाधव यांनी उलगडला आहे.वैशिष्ट्य : पद्मश्री गिरीश प्रभुणे यांची प्रस्तावना. ओघवत्या शैलीतील प्रवासवर्णन.प्रकाशक : नीलकंठ प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १२८ मूल्य : २०० रु..एआय - रूपेसध्याच्या काळात सर्व क्षेत्रांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जात असून, त्याद्वारे कित्येक कामे कमी खर्च व वेळात करणे शक्य झाले आहे. मात्र, ‘एआय’चा वापर होत राहिल्यास रोजगार जातील का? मानवी बुद्धिमत्तेला खीळ बसेल का? असे अनेक प्रश्नही निर्माण होत आहेत. या प्रश्नांसह ‘एआय’शी संबंधित सर्व घटकांवर अभ्यासपूर्ण विवेचन ‘एआय - रूपे’ या पुस्तकात डॉ. योगेश कुलकर्णी यांनी केले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे काय?, यंत्र बुद्धिमत्ता म्हणजे काय?, मी आणि माझा डेटा, डिजिटल कर्मचाऱ्यांची फौज... अशा नानाविध लेखांचा पुस्तकात समावेश असून, एआय शिकण्याचे मार्ग कोणते? यावरही उपयुक्त मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. शिक्षण, युद्धभूमी, शेती, वित्तीय सेवा या क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा शिरकाव व वापर यावरही माहिती देण्यात आली आहे.वैशिष्ट्य : तांत्रिक माहिती सहज-सोप्या भाषेत व दैनंदिन उदाहरणातून स्पष्ट करून सांगितली आहे.प्रकाशक : डॉ. योगेश कुलकर्णी, पुणेपृष्ठे : ७४ मूल्य : २०० रु..शाहीर द. ना. गव्हाणकर - समग्र साहित्यसंयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत शाहीर अण्णा भाऊ साठे, शाहीर अमर शेख यांच्या बरोबरीने योगदान देणारे शाहीर द. ना. गव्हाणकर यांचे समग्र साहित्य या पुस्तकाच्या माध्यमातून वाचकांपर्यंत पोहोचणार आहे. पुस्तकाच्या संपादक डॉ. पूजा पराग सामंत यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून ‘द. ना. गव्हाणकर यांचे शाहिरी वाङ्मय’ या विषयात पीएच.डी.चा प्रबंध लिहिला आहे. त्यांनी गव्हाणकरांच्या समग्र साहित्याचा वेध घेतला आहे. गव्हाणकरांची लोकनाट्ये, पोवाडे, लावणी, गीते, अनुवाद, लेख, स्तंभलेखन, परीक्षणे, प्रस्तावना असा समग्र पट या पुस्तकात उलगडला आहे. शाहिरी परंपरा समृद्ध करणाऱ्या गव्हाणकरांचे लेखन नव्या पिढीपर्यंत पोहोचण्यास हे पुस्तक उपयुक्त ठरेल.वैशिष्ट्य : प्रा. डॉ. रणधीर शिंदे यांची प्रस्तावना. गव्हाणकरांच्या दुर्मिळ छायाचित्रांचा समावेश.प्रकाशक : लोकवाङ्मय गृह, पुणेपृष्ठे : २१६ मूल्य : ३५० रु..साठीत पण हाडे राहतील मजबूत या महत्त्वाच्या टिप्स करा फॉलो! .सरसेनापती येसाजी कंकछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महत्त्वाच्या सरदारांपैकी एक असलेले, रणधुरंधर, रणझुंझार, महापराक्रमी असे वीर म्हणजेच सरसेनापती येसाजी कंक! येसाजी कंक यांच्या इतिहासातील पराक्रमावर आणि त्यांच्या कौटुंबिक जीवनावर आधारित चरित्रात्मक कादंबरी - सरसेनापती येसाजी कंक या पुस्तकाचे लेखन ज्ञानेश मोरे यांनी केले आहे. येसाजी कंक यांचे जीवन, शौर्य, स्वराज्याप्रती असलेली निष्ठा, लढायांमधील कामगिरी यांसह विविध मुद्द्यांवर आधारित मोरे यांनी हे चरित्रात्मक लेखन अत्यंत ओघवत्या भाषेत केले आहे.वैशिष्ट्य : येसाजी कंक यांच्या वंशजांकडून माहिती व दस्तावेज आणि इतर संदर्भग्रंथांचा आधार घेऊन केलेले लेखन.प्रकाशक : चेतक बुक्सपृष्ठे : २०० मूल्य : ४०० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 