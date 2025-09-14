स्वागत नव्या पुस्तकांचे

सप्तरंग

"रामकथेच्या विविध रूपांचा अन्वेषण करणारा आणि त्याच्या संस्कृतीवरील प्रभावाचा मागोवा घेणारा 'बहुरूपी रामकथा' हा ग्रंथ आपल्याला सखोल विचार करायला लावतो."
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बहुरूपी रामकथा

भारतीय संस्कृतीत रामकथेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. रामकथा आपल्या संस्कृतीचा अविभाज्य घटक आहे. हिंदूंप्रमाणे जैन आणि बौद्ध परंपरेतील रामकथा उपलब्ध आहेत. रामकथेच्या इतिहासाचा अभ्यास केल्यावर असे लक्षात येते की, भारत देशाबरोबर भारतीय उपखंडात रामकथा तितक्याच लोकप्रिय आहेत.

Book
culture
Ramayana significance in Indian culture
Madam Kama and Indian independence

