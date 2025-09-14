स्वागत नव्या पुस्तकांचे

बहुरूपी रामकथाभारतीय संस्कृतीत रामकथेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. रामकथा आपल्या संस्कृतीचा अविभाज्य घटक आहे. हिंदूंप्रमाणे जैन आणि बौद्ध परंपरेतील रामकथा उपलब्ध आहेत. रामकथेच्या इतिहासाचा अभ्यास केल्यावर असे लक्षात येते की, भारत देशाबरोबर भारतीय उपखंडात रामकथा तितक्याच लोकप्रिय आहेत..मात्र, त्याची रूपे वेगवेगळी आहेत. या सर्वांचा वेध ‘बहुरूपी रामकथे’त घेतला आहे. यातील अभ्यासपूर्ण लेखांतून वेगवेगळ्या स्वरूपातील, देशातील रामकथा आपल्यासमोर येतात. मूळ संस्कृतमध्ये वाल्मिकींनी लिहिलेले रामायण हे वेदोत्तर काळातील पहिले काव्य असल्याने त्याची ‘आदिकाव्य’ म्हणून मुक्तकंठाने स्तुती केली गेली. रामकथेचा गाभा भारतीय सीमांच्या पलीकडेही पोचला आहे. हा धागा पकडून डॉ. रा. चिं. ढेरे संस्कृती संशोधन केंद्राच्या वतीने तज्ज्ञांची व्याख्यानमाला झाली. या व्याख्यानमालेतील व्याख्यानांचे हे संकलन म्हणजे अनमोल ठेवा आहे.वैशिष्ट्य ः डॉ. अरुणा ढेरे यांचे संपादन; आशिया खंडातील बहुरूपी रामकथेचा विविधांगी एकत्रित परिचय.प्रकाशक ः पद्मगंधा प्रकाशन पृष्ठे ः ५५० मूल्य ः ९०० रुपये.माध्यमांतले दिवसप्रसार माध्यमांबद्दल सर्वसामान्यांच्या मनात कमालीचे कुतूहल असते. प्रसारमाध्यम हे आता आपल्या सर्वांच्या जगण्याचे मुख्य अंग झाले आहे. या माध्यमातील चाळीस वर्षांच्या अनुभवाचा धांडोळा डॉ. केशव साठ्ये यांनी ‘माध्यमांतले दिवस’ यामध्ये घेतला आहे. या चाळीस वर्षांत माध्यमविश्वाच्या बदलत्या चित्राचे प्रतिबिंब या पुस्तकात उमटले आहे. मनोरंजन आणि माहिती या आधारावर हे चित्र अधिक स्पष्टपणे पुस्तकात मांडले गेले आहे. त्यामुळे केवळ घटनांची जंत्री न दिसता सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाचे प्रतिबिंब पुस्तकात दिसत आहे. संवादशास्त्राचे प्रारूप आणि सिद्धांत आपल्याला वाचायला मिळतात.वैशिष्ट्य ः माध्यमविश्वाचा अनुभवातून घेतलेला वस्तुनिष्ठ आढावा आणि त्यावरील चिंतनाची सोपी मांडणी.प्रकाशक ः रुद्र एंटरप्रायझेस पृष्ठे ः २९४ मूल्य ः ३०० रुपये.कुटुंब जोडणारी जादूनगरी...!.हाकुमीविदर्भातील गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासींचे अस्तित्व पूर्वीपासून होते. माडिया ही तेथील अरण्यप्रदेशात राहणारी व मोकळ्या आकाशाखाली राहणारी मुक्त जमात. त्यातील कन्नू हा नायक ‘एमबीबीएस’साठी पुण्यात राहिलेला. माडिया समाजातील तो पहिला डॉक्टर. डॉक्टरकीचे शिक्षण घेत असताना शहर आणि स्वतःचे कांदोडी गावाची तुलना साहजिकच होत असे, पण गावी वैद्यकीय सेवा करण्याच्या निर्धाराने तो कायमचा गावी येतो. त्याचवेळी त्याची ‘दादालोकां’शी म्हणजेच भामरागड भागात नुकत्याच सुरू झालेल्या नक्षलवाद्यांशी भेट होते. या संघटनेशी आलेला त्याचा संबंध आणि नंतरचा वैचारिक संघर्ष याची कथा सुरेश द्वादशीवार यांनी त्यांच्या ‘हाकुमी’ या कादंबरीतून कथन केली आहे.वैशिष्ट्य : नक्षलवादी आणि सामान्य नागरिक यांच्यातील संघर्षातून नानाविध प्रश्नांना हात घालणारे लेखन.प्रकाशक : श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे पृष्ठे : १४० मूल्य : २२० रु..ध्वजांकिता मादाम कामाआपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या पुरुष क्रांतिकारकांच्या खांद्याला खांदा लावून झगडणाऱ्या महिला स्वातंत्र्यसेनानींमधील महत्त्वाचं नाव म्हणजे मादाम कामा. जर्मनीतील स्ट्युटगार्ट शहरात ऑगस्ट १९०७ मध्ये भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय समाजवादी परिषदेत त्या सहभागी झाल्या आणि त्यांनी तेथे भारताचा ध्वज फडकावला. परदेशात भारताचा ध्वज फडवणाऱ्या त्या पहिल्या महिला स्वातंत्र्यसेनानी ठरल्या. मादाम कामा यांचे क्रांतिकार्य, त्यांनी विदेशात भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी केलेले प्रयत्न यांसह त्यांचे चरित्र या पुस्तकात उलगडण्यात आले आहे.वैशिष्ट्य : मादाम यांची दुर्मिळ छायाचित्रे यांसह आपल्या राष्ट्रध्वजाचा थोडक्यात इतिहासही वाचायला मिळतो.प्रकाशक : विद्यादीप प्रकाशन, पुणे पृष्ठे : ८८ मूल्य : २०० रु..यशवंत होण्यासाठीची चाणक्यनीतीआर्य चाणक्य हा भारतीय राजनीतीमधील श्रेष्ठ तत्त्वज्ञ मानला जातो. त्याने चंद्रगुप्ताला विजयी केल्याने त्याचे विचार महत्त्वाचे मानले जातात. डॉ. धनंजय मंडलिक यांनी चाणक्याची हीच ताकद ओळखून त्यांच्या तत्त्वज्ञानाला व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी सूत्ररूप दिले आहे. चाणक्याचे तत्त्वज्ञान सोप्या शब्दांत मांडताना त्यांनी त्याची २१ सूत्रे स्पष्ट केली आहेत. चार प्रकरणांत या पुस्तकाची मांडणी केली आहे. ध्येय निश्चित करणे, त्याचा पाठपुरावा कसा करायाचा याबद्दल नेमके मार्गदर्शन केलंय. यशाची वाट सोपी नसते पण ती योग्य पावले टाकून केली, तर विजयाकडे नेते हे सूत्र मांडत मंडलिक इथे बऱ्याच गोष्टी सांगतात.वैशिष्ट्य : आर्य चाणक्य यांचे तत्त्वज्ञान दैनंदिन जीवनात कसे अंमलात आणायचे याबद्दल मार्गदर्शन.प्रकाशक : मायमिरर पब्लिशिंग हाउस, पुणे पृष्ठे : २४० मूल्य : २५० रुपये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.