स्वागत नव्या पुस्तकांचे

कथा अज्ञात स्वातंत्र्यसैनिकांच्याभारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात अनेक स्वातंत्र्यवीर व क्रांतिकारकांबरोबरच काही सामान्य नागरिकांनीदेखील बलिदान दिले. स्वातंत्र्यलढ्यातल्या अशा अनेक अज्ञात वीरांची माहिती नव्या पिढीपर्यंत पोहोचावी या उद्देशाने ‘कथा अज्ञात स्वातंत्र्यसैनिकांच्या’ हा ग्रंथ प्रा. डॉ. शिवाजी म्हस्के यांनी सिद्ध केला आहे. भारत सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयातर्फे राबवण्यात आलेल्या प्रकल्पांतर्गत म्हस्के यांनी ४०० अज्ञात वीरांची माहिती मिळवून त्यांच्या कथा लिहिल्या. त्यातील बुलडाणा जिल्ह्यातील ६७ अज्ञात स्वातंत्र्यसैनिकांची माहिती व त्यांचे कार्य या पुस्तकाच्या रूपाने प्रकाशझोतात आणण्यात आले आहे. वैशिष्ट्य : चले जाव, असहकार, मिठाचा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह ते आझाद हिंद फौजेत सहभागी असलेल्या अज्ञात वीरांची माहिती, छायाचित्रे, पत्रे, स्मारक इ. माहिती. प्रकाशन : मिहाना पब्लिकेशन्स, पुणे पृष्ठे : १९२ मूल्य : ३०० रु..दादरा-नगर हवेलीचा मुक्तिसंग्रामदादरा-नगर हवेलीचा स्वातंत्र्यलढा हा भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील एक महत्त्वाचा, पण तसा दुर्लक्षित घटक. १९४७ साली भारत स्वतंत्र झाला, पण दादरा-नगर हवेली विभाग पोर्तुगीजांच्या जुलमी अधिपत्याखाली होता. त्यामुळे हा भाग कसा स्वतंत्र झाला? त्यासाठी कोणी संघर्ष केला? याची सविस्तर माहिती नीलेश कुलकर्णी यांच्या ‘दादरा-नगर हवेलीचा मुक्तिसंग्राम’ या पुस्तकात वाचायला मिळते. ह्या पुस्तकाचा अनुवाद भगवान दातार यांनी केला आहे.वैशिष्ट्य : दादरा-नगर हवेलीच्या लढ्यात सहभागी झालेल्या सैनिकांच्या किंवा त्यांच्या वंशजांच्या मुलाखती, पत्रे, डायरीतील नोंदी यांवरून केलेले अभ्यासपूर्ण लिखाण.प्रकाशन : रोहन प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : २१० मूल्य : ३४० रु..वाचक कमी झालेले नाहीत!.खोंबाराएका लहानशा गावातल्या पत्रकाराच्या धडपडीचा, त्याच्या सांस्कृतिक, राजकीय, सामाजिक, वैचारिक जडण-घडणीचा आणि त्याचबरोबरीने त्याच्या अपयशी प्रेमाचा, कौटुंबिक समस्यांचा, आईशी असलेल्या नात्याचा दीर्घ प्रवास ‘खोंबारा’ या कादंबरीत प्रमोद कोपर्डे यांनी उलगडला आहे. कथानक वाचताना कादंबरीचे शीर्षक अतिशय समर्पक असल्याचे वारंवार जाणवते. खोंबारा म्हणजे अशी जखम जी खोलवर टोचत राहते. भरून यायला फार वेळ लागतो. सतत वेदना होत राहते. तीच वेदना कादंबरीनायकाच्या संघर्षात आहे. कापर्डे यांनी हा संघर्ष भावनिक व सामाजिक अशा दोन्ही पातळ्यांवर मांडला आहे.वैशिष्ट्य : ओघवती निवेदनशैली.मुखपृष्ठ/आतील चित्रे - अन्वर हुसेनप्रकाशन : मॅजेस्टिक पब्लिशिंग हाऊस, मुंबईपृष्ठे : ३२० मूल्य : ५०० रु..थोडंसं कडू आणि खूपच गोडमधुमेहाचा विकार हल्ली कोणालाही व कोणत्याही वयात होताना दिसतो. बदलत्या जीवनशैलीमुळे मधुमेह, रक्तदाब, हृदयविकाराच्या समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्वतः मधुमेहाच्या समस्येशी झुंजणाऱ्या डॉ. अनिकेत देशपांडे यांनी इतर रुग्णांना उपयुक्त ठरेल अशा प्रकारे केलेलं आत्मपरीक्षणपर निवेदन आहे. आयुष्यात स्वतःला तब्बल ४५ हजार इंजेक्शन्स टोचून घेतलेल्या, नऊ वेळा अँजिओग्राफी आणि एकदा बायपास केलेल्या देशपांडे यांचे निरीक्षण व अनुभव मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी निश्चितच प्रेरणादायी व मार्गदर्शक ठरतील.वैशिष्ट्य : मधुमेहाबाबत केलेले अनुभवसिद्ध मार्गदर्शन. मुखपृष्ठ - रविमुकुलप्रकाशन : अनुबंध प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : ९६ मूल्य : १७५ रु..अलवार मनाची हुरहुरसामान्य मध्यमवर्गीय माणसाच्या मनातली व्यथा ‘अलवार मनाची हुरहूर’ या कादंबरीतून राजीव शास्त्री यांनी उलगडली आहे. परिस्थितीशी झगडत बांधकामव्यवसायात स्थिरावू पाहणाऱ्या विनायक नावाच्या सामान्य माणसाची ही कथा आहे. खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या वाऱ्याच्या झोतात विनायकही आला आणि त्याच्याही आयुष्यात उलथापालथ घडली. चांगल्या-वाईटाचा विचार न करणाऱ्या चक्रव्यूहात तोही अडकला आणि पुढे त्याची होलपट झाली. यातून तो सावरला की नाही? भ्रष्टाचाराच्या वर्तुळाला भेदू शकला की नाही? या प्रश्नांची उत्तरे कथानकातूनच वाचकाला कळतात.वैशिष्ट्य : सामाजिक समस्यांचा संवेदनशील वेध घेणारे लिखाण. मुखपृष्ठ - सतीश भावसारप्रकाशन : राजहंस प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १५२ मूल्य : २०० रु..विकल्प आणि इतर कथाख्यातनाम लेखक नारायण धारप यांच्या अप्रकाशित कथा वाचण्याची पर्वणी ‘विकल्प आणि इतर कथा’ या संग्रहाद्वारे वाचकांना मिळणार आहे. ‘विकल्प’ ही संग्रहाची शीर्षककथा भीतीच्या गूढ अरण्यात नेते, तर ‘चिंतामणी, वय १०, शोधताना’ ही कथा फँटसीचा निराळा आविष्कार घडवते. या संग्रहात ‘काळरात्र’ आणि ‘काळा ड्रुईड’ या धारपांनी अनुवादित केलेल्या कथाही समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. धारप यांच्या लेखनाचा व्यापक आवाका दर्शवणाऱ्या आणि आजही ताज्या वाटणाऱ्या ह्या कथा वाचकांचं भावविश्व आणखी समृद्ध करणाऱ्या आहेत.वैशिष्ट्य : डॉ. शिरीष धारप यांचे मनोगत.मुखपृष्ठ - चंद्रमोहन कुलकर्णीप्रकाशन : रोहन प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : ११२ मूल्य : १९५ रु..स्वागत नव्या पुस्तकांचे.बळीबळी राजा आणि विष्णूचा वामन अवतार यांची गोष्ट तर सगळ्यांनाच माहित आहे. बळी राजा सात चिंरजीवांपैकी आहे याचीही अनेकांना कल्पना असते, पण त्या पलीकडे बळी राजाबद्दलची फारशी माहिती कोणाला नसते. अंजली दासखेडकर यांनी बळी राजाची जास्तीतजास्त माहिती गोळा करून ती कादंबरीरूपात मांडून त्याच्या आयुष्याचा वेध घेतला आहे. त्रैलोक्याचे राज्य मिळवणाऱ्या बळी राजाच्या आयुष्यात काय काय घडले? त्याला लाभलेला वैभवाशाली वारसा कुणाचा? तसेच त्याने राज्यकारभार कसा केला? याची माहिती त्यांनी सविस्तर दिली आहे. त्याचे गुरू शुक्राचार्य, नातेवाईक, देवांचा राजा इंद्र यावर भाष्य करत असताना समुद्रमंथन का करण्यात आले? त्या वेळी काय घडले याबाबतही विवेचन केले आहे.वैशिष्ट्य : पुराणकथांची सांगड घालत केलेले ओघवते लेखन!प्रकाशक : मधुश्री पब्लिकेशन, पुणेपृष्ठे : ३४४ मूल्य : ३५० रुपये.. 