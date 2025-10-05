स्वागत नव्या पुस्तकांचे

निळे आकाश, हिरवी धरतीहिमालयापलीकडचा अपरिचित प्रदेश, अथांग हिरवीगार कुरणे, निळेभोर आकाश, गवताळ रानांवर स्वच्छंदपणे चरणारे प्राणी आणि विषम हवामानाचा प्रदेश म्हणजेच मंगोलिया! अद्भुत इतिहास, पण अवघड भूगोल असलेल्या ह्या प्रदेशातील पशुपालकांचा अभ्यास करण्यासाठी एका समाजशास्त्रज्ञाने, लेखकाने केलेली भटकंती म्हणजेच मिलिंद बोकील यांचे ‘निळे आकाश, हिरवी धरती’ हे पुस्तक! मंगोलियातील पशुपालकांच्याबरोबरीने तेथील सामान्य लोकांचे जीवन, राहणीमान, संस्कृती, खान-पान यांसह दैनंदिन जीवनाशी निगडित अनेक बाबींचा वेध बोकील यांनी या पुस्तकात घेतला आहे. वैशिष्ट्य : मंगोलियातील पशुपालकांच्या जीवनावर, समाजावर प्रत्यक्ष भेट देऊन केलेले लेखन व छायाचित्रे. अन्वर हुसेन यांचे मुखपृष्ठ. प्रकाशन : मॅजेस्टिक पब्लिशिंग हाऊस पृष्ठे : १७८ मूल्य : ३०० रु..रामायण : भारतीय सभ्यतेचा आत्मादशरथ आणि कौसल्येचा पुत्र किंवा सीतेचा पती म्हणजे राम याहीपेक्षा अयोध्येचा राजा, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र, ज्याने अहंकारी व बलाढ्य रावणाचा वध करून अधर्मावर धर्माची प्रतिष्ठापना केली व वैश्विक नीतिमूल्यांना प्रमाणित केले या दृष्टीने ह्या पुस्तकाचे लेखन करण्यात आले आहे. रामचंद्र मुटाटकर यांनी ‘रामायण : भारतीय सभ्यतेचा आत्मा’ या पुस्तकाद्वारे भारतीय लोक जपत असलेली सत्य, धर्म, नीती-अनीती अशा शाश्वत मूल्यांना रामायणाच्या माध्यमातून समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. मानवशास्त्राचे अभ्यासक असलेल्या मुटाटकर यांनी भारतीय सभ्यतेचा इतिहास म्हणून रामायणाची मांडणी केली आहे.वैशिष्ट्य : रामायण कथेच्या बहुविध आवृत्या, वाल्मिकी रामकथा, मानवशास्त्रीय संकल्पना व रामायण यांची सविस्तर मांडणी व उपयुक्त संदर्भसूची.प्रकाशन : मिहाना पब्लिकेशन्स पृष्ठे : २८४मूल्य : ४०० रु..भ्रमणगाथापर्यटनस्थळे तीच असली, तरी प्रत्येकाची भटकंती वेगवेगळी असते. अनुभव, निरीक्षण आणि नोंदी वेगवेगळ्या असतात. डॉ. शरद कुलकर्णी यांनी आपल्या भटंकतीचे अनुभव सविस्तरपणे ‘भ्रमणगाथा’ या पुस्तकात लिहिले आहेत. सहलींचे आयोजन या प्रकरणातून बारीक-सारीक गोष्टींची अनुभवसिद्ध माहिती देण्यात आली आहे. सेवानिवृत्तीनंतरही जवळपास ७५ सामूहिक सहलींचे आयोजन करणाऱ्या डॉ. कुलकर्णी यांचा उत्साह, निरीक्षणशक्ती आणि व्यवस्थापन कौशल्य त्यांच्या लेखनातही दिसून येते. पर्यटनाची हौस असणाऱ्यांसाठी हे पुस्तक उपयुक्त आहे.वैशिष्ट्य : काश्मीर, पूर्वोत्तर सर्व राज्ये, नेपाळ, लेह-लडाख, अमरनाथ, चारधाम यात्रा, कुंभमेळा यांसह परदेशवारीची माहिती.प्रकाशन : अनुबंध प्रकाशन पृष्ठे : १७२मूल्य : ४०० रु..स्वातंत्र्यसंग्रामातील दुर्लक्षित इतिहासआपला भारत देश १५ ऑगस्ट १९४७ ला स्वतंत्र झाला. मात्र, जुनागड, मुरुड-जंजिरा, काश्मीर व हैदराबाद या संस्थानांवर तेथील संस्थानिकांचे राज्य होते. गोवा, दीव, दमण येथे परकीय सत्ता होती. त्या त्या भागातील अनेक लोकांनी ह्या गुलामगिरीविरोधात बंड पुकारले. मराठावाड्यातील नागरिकांनी रझाकारांविरोधात संघर्ष केला. अशा विविध संग्रामात लढलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांची सविस्तर माहिती ‘स्वातंत्र्यसंग्रमातील दुर्लक्षित इतिहास’ या पुस्तकात प्रा. डॉ. शिवाजी म्हस्के यांनी दिली आहे. धाराशिव, लातूर, बीड, सातारा, सांगली, मुंबई, पुणे, पालघर, कोल्हापूर, वर्धा, अमरावती, जळगाव यांसह मध्य प्रदेशातील स्वातंत्र्यसैनिकांची माहिती म्हस्के यांनी दिली आहे.वैशिष्ट्य : सुमारे ७८ स्वातंत्र्यसैनिक, क्रांतिकारांची माहिती, दुर्मिळ छायाचित्रे, संदर्भ साहित्यसूची.प्रकाशन : मिहाना पब्लिकेशन्स पृष्ठे : २८८मूल्य : ४०० रु..एकविसाव्या शतकारंभीचे बालसाहित्यबालसाहित्याची संकल्पना, बालसाहित्याचा अर्थ, प्रेरणा, स्वरूप व प्रयोजन यांसह बालसाहित्याची वैशिष्ट्ये समजून घेण्यासाठी डॉ. विठ्ठल जाधव यांचे ‘एकविसाव्या शतकारंभीचे बालसाहित्य’ हे पुस्तक वाचकांसाठी उपयुक्त ठरणारे आहे. एकविसाव्या शतकाच्या आरंभी निर्माण झालेल्या बालसाहित्य कलाकृतींपैकी निवडक कलाकृतींचा चिकित्सक अभ्यास जाधव यांनी केला आहे. बालकथा, कादंबरी, कविता, नाट्य आणि चरित्र या विभागांचा धांडोळा घेणारी स्वतंत्र प्रकरणे जाधव यांनी लिहिली आहेत. त्यामुळे बालसाहित्यातील विविध आयाम कळण्यास मदत होते.वैशिष्ट्य : बालसाहित्याच्या संकल्पनेपासून आताच्या स्थितीपर्यंतचा आढावा. २००० ते २०१० या कालखंडातील बालसाहित्याचा विवेचक अभ्यास व निरीक्षणे.प्रकाशन : कैलाश पब्लिकेशन्सपृष्ठे : २८६ मूल्य : ४०० रु..सुमनांजली‘सुमनांजली’ ह्या सुजाता लेले यांच्या पुस्तकात मानवी भाव-भावनांचे यथार्थ प्रकटीकरण आहे. हे पुस्तक केवळ सुविचारांचे संकलन नसून, चांगल्या गोष्टींचा आणि रचनात्मकेचा आग्रह धरणाऱ्या विचारांची आभिव्यक्ती आहे. लेले यांनी दररोज ‘व्हॉट्स ॲप’वरून सुप्रभात किंवा शुभ सकाळ असे संदेश पाठवण्याऐवजी काही बोधपर वाक्ये पाठवायचे ठरवले आणि त्यातून हे संदेश तयार झाले. त्यामुळे दैनंदिन घडामोडी, एखाद्या घटनेबद्दलची त्यांची मते, एखाद्या घटनेबद्दलच्या संवेदना हे सगळे त्यातून उमटले आहे. त्या सगळ्या बोधवाक्यांचे संकलन या पुस्तकात करण्यात आले आहे.प्रकाशन : आल्हाद लेले, पुणेपृष्ठे : ९८ मूल्य : १५० रु..आपले संविधानलोकसभेचे माजी सरचिटणीस सुभाष कश्यप यांनी ‘आपले संविधान’ ह्या त्यांच्या पुस्तकातून राज्यघटनेतील महत्वाच्या बाबी उलगडून सांगितल्या आहेत. कनिष्क शेखर यांनी ही सुधारित आवृत्ती तयार केली असून, उद्धव बोरकर यांनी मूळ इंग्रजी पुस्तकाचा मराठी अनुवाद केला आहे. सरकार कसे चालते? नागरिक म्हणून आपले हक्क काय आहेत? त्याचबरोबर आपल्यावर केवढी जबाबदारी आहे याची कल्पना या पुस्तकातील माहितीवरून येते. राज्यघटनेबद्दलच्या सर्व शंकांचे निराकरण सविस्तर तपशीलासह करण्याचे काम कश्यप यांनी या पुस्तकाद्वारे केले आहे.वैशिष्ट्य : राज्याचे अधिकार, राष्ट्रपतींची कार्यकक्षा, घटनेच्या विविध कलमांतील नुकत्याच झालेल्या दुरुस्त्या वगैरेंची नेमकी व सोप्या शब्दांतील माहिती.प्रकाशन : मधुश्री पब्लिकेशन, पुणेपृष्ठे : १५८ मूल्य : २०० रु..वाचक कमी झालेले नाहीत!.आम्ही स्वयंपूर्णाडॉ. मेधा पुरव सामंत यांनी तीस वर्षांपूर्वी एका छोट्या खोलीतून 'अन्नपूर्णा परिवारा'ची सुरुवात केली. आज या परिवाराने पुण्या-मुंबईतल्या सव्वा लाख कष्टकरी महिलांना आधार दिला असून, हा समूह आता २०० कोटींहून जास्त उलाढाल करणाऱ्या सहा सामाजिक संस्थांनी मिळून स्वयंसिद्ध झाला आहे. 'अन्नपूर्णा'च्या माध्यमातून महिलांना स्वतःच्या पायावर उभं करणाऱ्या, त्यांच्या कुटुंबाला आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षितता पुरवणाऱ्या मेधा पुरव सामंत यांच्या अफाट प्रवासाचं हे शब्दचित्र आहे. या प्रेरणादायी यशोगाथेचं शब्दांकन मृद्गंधा दीक्षित यांनी केलं असून, संपादन गौरी कानेटकर यांनी केलं आहे.वैशिष्ट्य : जनसामान्यांमध्ये आणि विशेषतः महिलांमध्ये उद्योगाची बीजे पेरणारं कार्यचरित्र व लेखन.प्रकाशन : समकालीन प्रकाशनपृष्ठे : १७६ मूल्य : २५० रु.. 