स्वागत नव्या पुस्तकांचे

डॉ. कलाम यांची स्मृतिफुले‘मिसाइल मॅन ऑफ इंडिया’, भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्याशी संबंधित आठवणींना उजाळा देणाऱ्या लेखांचे संकलन म्हणजे ‘डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांची स्मृतिफुले’ हे पुस्तक आहे. विविध क्षेत्रातील ज्या मान्यवरांना डॉ. कलाम यांचा सहवास लाभला, त्यांनी लिहिलेल्या लेखांचे संपादन या पुस्तकात विजय आनंद चव्हाण यांनी केलं आहे. पद्मविभूषण डॉ. रघुनाथ माशेलकर, प्रा. डॉ. विश्वनाथ कराड, संजय नहार, डॉ. दीपक शिकारपूर यांच्यासह विविध मान्यवरांच्या लेखांचा समावेश या पुस्तकात आहे. वैशिष्ट्य : डॉ. कलाम यांच्याशी निगडित आठवणींना उजाळा देणारे लेख व मान्यवरांनी वाहिलेली श्रद्धांजली. प्रकाशन : संवेदना प्रकाशन पृष्ठे : ९० मूल्य : १२५ रु..स्कालपेल ते स्कोपी ते रोबोप्रसिद्ध शल्यचिकित्सक डॉ. शैलेश पुणतांबेकर यांच्या चतुरस्र कार्याची यशोगाथा ‘स्कालपेल ते स्कोपी ते रोबो’ या पुस्तकात डॉ. चित्रलेखा पुरंदरे यांनी शब्दबद्ध केली आहे. असंख्य कर्करोगरुग्णांवर यशस्वी उपचार करणाऱ्या, जगभरातील अनेक देशांमध्ये जाऊन शल्यचिकित्साविषयक मार्गदर्शन करणाऱ्या आणि शस्त्रक्रिया करणाऱ्या, ‘पुणे टेक्निक’ हे नवे शल्यतंत्र विकसित करणाऱ्या डॉ. पुणतांबेकर यांच्या अनोख्या प्रवासाचा घेतलेला हा वेध आहे.वैशिष्ट्य : बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालयाचे माजी अधिष्ठाता डॉ. अरुण जामकर यांची प्रस्तावना व छायाचित्रे. मुखपृष्ठ - चंद्रमोहन कुलकर्णी.प्रकाशन : राजहंस प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १९० मूल्य : ३५० रु..इमोशनल इन्टेलिजन्सभावनिक बुद्धिमत्ता आणि भावनिक शहाणपण यांची सांगड घालणारं पुस्तक म्हणजे 'इमोशनल इन्टेलिजन्स'. अमेरिकन मानसशास्त्रज्ञ डॅनियल गोलमन यांच्या मूळ पुस्तकाचा अनुवाद डॉ. कमलेश सोमण यांनी केला आहे. एकूण पाच विभागांत पुस्तकाची मांडणी करण्यात आली आहे. त्यांपैकी पहिल्या भागात भावनिक मेंदू व त्याचं कार्य, तर दुसऱ्या भागात भावनिक बुद्धिमत्तेचे स्वरूप व व्याप्ती, सामाजिक संवाद आदी घटक आहेत. तिसऱ्या भागात भावनिक बुद्धिमत्तेचे उपयोजन सांगण्यात आले असून, चौथ्या भागात भावनिक आरोग्यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. पाचव्या भागात मानसिक, भावनिक, सामाजिक गुन्हेगारी व भावनिक परिपक्वता यावर भर देण्यात आला आहे.वैशिष्ट्य : प्रस्तुत विषय समजण्यासाठी पाच उपयुक्त परिशिष्टे.प्रकाशन : गोयल प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : २४४ मूल्य : २९९ रु..सर्वोत्तम व समकालीन फादर दिब्रिटोफादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांच्या सर्वोत्तम साहित्याचे एकत्रीकरण करण्याचा प्रयत्न करुणा गोखले संपादित 'सर्वोत्तम व समकालीन फादर दिब्रिटो' या ग्रंथात करण्यात आला आहे. दिब्रिटो यांच्या विविध लेखांचे संकलन यात आहे. त्यासाठी विविध भाग करण्यात आले आहेत. 'सुंदर माझा गाव' यात गावाविषयीच्या आठवणी आहेत. 'निसर्ग देवतेचे शब्दशिल्प' यात निसर्गाचं सौंदर्य टिपणारे लेख आहेत. भक्तिविचार उलगडणाऱ्या लेखांचा समावेश 'दिब्रिटोंचा भक्तिविचार' या भागात आहे, तसेच 'दिब्रिटोंचा धर्मविचार' हादेखील स्वतंत्र भाग आहे. बायबलवरील चिंतन मांडणाऱ्या लेखांचाही वेगळा भाग करण्यात आला आहे.वैशिष्ट्य : दिब्रिटो यांनी विविध संमेलनांमधून केलेल्या भाषणांचे संकलन असलेला 'श्रोतेहो...' विभाग, संदर्भसूची.प्रकाशन : राजहंस प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : २५० मूल्य : ५०० रु..शाश्वत कृषी संजीवनीसध्याच्या काळात सेंद्रिय शेतीबाबत कमालीची जागरूकता निर्माण झाली आहे. त्याला अधिक गती मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यावर 'शाश्वत कृषी संजीवनी' हे पुस्तक विशेष मार्गदर्शक आहे. हे पुस्तक म्हणजे, सर अलबर्ट हॉवर्ड यांनी १९४० मध्ये लिहिलेल्या 'ॲन ॲग्रिकल्चरल टेस्टामेंट' या पुस्तकाचा अनिल व्यास यांनी केलेला मराठी अनुवाद आहे. मातीची सुपीकता, जमिनीतील मुळे व कवच यांचा निकटचा सहवास हा जमिनीतील पोषणद्रव्य शोषणाचा मुख्य मार्ग आहे. हॉवर्ड यांनी मातीच्या सुपीकतेवर दिलेला भर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना समजावा यासाठी हे पुस्तक महत्त्वाचे ठरते. भावी पिढीसाठी शेतीविषयक अचूक मार्गदर्शन या पुस्तकात करण्यात आले आहे.वैशिष्ट्य : शेतीपद्धतीचे विविध प्रयोग, इंदूर प्रक्रिया, कृषी संशोधन यांसह विविध घटकांची सविस्तर माहिती.प्रकाशन : स्नेहल प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : २८८ मूल्य : ४०० रु..ज्येष्ठांच्या व्यथा आणि कथाबदलत्या जीवनशैलीमुळे समाजात ज्येष्ठांच्या समस्या वाढत आहेत. वृद्धत्व ही अपरिहार्य अवस्था असते आणि ती कोणालाही टाळता येत नाहीहे समजून घेण्यासाठी 'ज्येष्ठांच्या व्यथा आणि कथा' हे पुस्तक महत्त्वाचे आहे. या समस्येच्या दृष्टीने बदलती सामाजिक मूल्ये, कौटुंबिक कर्तव्यांना मिळत असलेले दुय्यम स्थान यांसह आदी महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा आढावा लेखक टी. वाय. जाधव यांनी या पुस्तकात घेतला आहे. वृद्धांविषयी कोणी लिहीत नाही, त्यांच्या अडी-अडचणी समाजासमोर आणि पर्यायाने शासनासमोर प्रभावीपणे येत नाही हे समज खोडून काढण्याचा प्रयत्न त्यांनी या पुस्तकाद्वारे केला आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील वृद्धांचे प्रश्न वेगवेगळे असून, त्यांची उकल या पुस्तकात करण्यात आली आहे.प्रकाशन : वैशाली प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १०२ मूल्ये : १५० रु..मेमसाहेबचे आयुष्यमेमसाहेब म्हणजे भारतावर दीडशे वर्षे सत्ता गाजवलेल्या ब्रिटिश शासकांच्या स्त्रिया. भारतीय स्त्रियांच्या मानाने त्यांचा परीघ, त्यांना मिळालेल्या संधी, सोयी-सुविधा मोठ्या होत्या. त्याचा उपयोग करून त्यांनी खूप प्रवास केला, डोळसपणाने निरीक्षण केले आणि आपले अनुभव लिहून ठेवले. त्यातील बहुतेक व्यवस्थितपणे जपून ठेवण्यात आले. त्याद्वारे त्यांचे जीवन व त्यातील महत्त्वाच्या घटकांची मांडणी वसुधा जोशी यांनी 'मेमसाहेबचे आयुष्य' या पुस्तकात केली आहे. या पुस्तकामुळे ब्रिटिश राजवटीचा सामाजिक इतिहास समजून घेण्यास मदत होते. ब्रिटिश राजवटीकडे पाहण्याचा एक वेगळा दृष्टिक्षेप मिळतो.वैशिष्ट्य : ब्रिटिश स्त्रियांचे जीवन, विचारसरणी, राजकीय भूमिका यामाहितीसह संदर्भसूची, नकाशे, छायाचित्रे, इत्यादी.प्रकाशन : मर्वेन टेक्नॉलॉजीज्, पुणेपृष्ठे : १७६ मूल्य : २५० रु..स्वागत नव्या पुस्तकांचे.'मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा : अहवाल, इतिवृत्त''मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा : अहवाल आणि इतिवृत्त' या पुस्तकाचे संपादन प्रा. डॉ. मधुकर मोकाशी यांनी केले आहे. या पुस्तकात त्यांनी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा कसा मिळाला? याचे इतिवृत्त सविस्तर दिले असून, त्याबरोबरच अभिजात मराठी भाषा समिती पुरस्कृत संदर्भ साधनेदेखील दिली आहेत. त्याअंतर्गत येणारी मराठी व इंग्रजी ग्रंथांची सूचीदेखील लेखकाने उपलब्ध करून दिली आहे. केंद्र सरकारचे निकष आणि अभिजात मराठी भाषा मसुदा उपसमितीने सादर केलेल्या आराखड्याचाही समावेश या पुस्तकात करण्यात आला आहे.प्रकाशन : उत्कर्ष प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १०६ मूल्य : १५० रु.. 