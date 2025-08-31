दिग्दर्शक ड्रीमगर्ल!

दिलीप ठाकूर - glam.thakurdilip@gmail.comकाही कलाकार दिग्दर्शनात पाऊल टाकतात तेव्हा चित्रपटसृष्टी, चित्रपट रसिक व प्रसारमाध्यम यांना काहीसा आश्चर्याचा सुखद धक्काही असतो. आपल्या मनात काही कलाकारांच्या प्रतिमा इतक्या घट्ट असतात की त्यांनी काही वेगळे करायचे ठरवले की त्याबाबत कुतूहल आणि आश्चर्य असे एकाच वेळेस वाटते. भुवया उंचावतात. तसेच हेमा मालिनीबद्दलही झाले....चित्रपट हे दिग्दर्शकाचे माध्यम. त्याच्या दृष्टिकोनातून चित्रपट आकार घेत पडद्यावर पोहोचतो. अर्थात, सगळेच त्यात आपल्याला जे दृश्य माध्यमातून सांगायचेय त्यात यशस्वी ठरतात असे नाही. दिग्दर्शक हा चित्रपट निर्मितीसंघाचा कर्णधार म्हणून ओळखला जातो. पटकथेपासून पोस्टरपर्यंत त्याचं लक्ष असते. काही कलाकार चित्रपट दिग्दर्शनात पाऊल टाकतात तेव्हा अनेक प्रश्न पडतात. अनेक प्रकारच्या दिग्दर्शकांकडच्या काम करण्याच्या अनुभवातून शिकतशिकत या कलाकाराने स्वतःमध्ये ‘दिग्दर्शक म्हणून आत्मविश्वास निर्माण केला असावा’ असे वाटते. त्यांनी चित्रपट माध्यम व व्यवसाय समजून घेतला असावा असेही वाटते. आशा पारेख यांनी मनोजकुमारबद्दल एकदा असेच म्हटले होते, ‘‘दिग्दर्शक राज खोसला यांच्या ‘दो बदन’ (१९६६) या चित्रपटाच्या सेटवर मनोजकुमार कॅमेऱ्याच्या मागे उभे राहून दिग्दर्शकाने कशा पद्धतीने दृश्य रचना केली आहे, कॅमेरामनचा अँगल काय आहे, हे आवर्जून पाहत असत, तेव्हाच माझ्या मनात आले, एके दिवशी मनोजकुमार नक्कीच दिग्दर्शक बनणार आणि तसेच घडले. त्यानी ‘उपकार’ (१९६७) पासून चित्रपट दिग्दर्शनात पाऊल टाकले. त्यानंतर स्वतःची ओळख निर्माण करीत आपली यशस्वी वाटचाल केली.’’ (विशेष उल्लेखनीय गोष्ट ‘उपकार’ मध्ये मनोजकुमारची नायिका आशा पारेख आहेत.).मनोजकुमारप्रमाणेच अनेक अभिनेता, अभिनेत्री, खलनायक, चरित्र कलाकार, विनोदी कलाकार यांनी चित्रपट दिग्दर्शनात पाऊल टाकले. काहींनी विषयावर फोकस ठेवला तर काहींनी आपण चित्रपटभर पडद्यावर दिसत राहू यावर लक्ष केंद्रित केले. या डावात काही यशस्वी ठरले तर काहींनी अवघ्या एक दोन चित्रपटानंतर हे आपले काम नाही हे ओळखले. आपण कॅमेऱ्यासमोरच बरे असा निर्णय कायम ठेवला.हेमा मालिनी म्हणताच, जवळपास पन्नास वर्षे ‘ड्रीम गर्ल’ हीच प्रतिमा डोळ्यासमोर येणे अगदी स्वाभाविक आहे. तिने चित्रपट दिग्दर्शनात पाऊल टाकले ही मात्र ब्रेकिंग न्यूज ठरली. चित्रपट होता, ‘दिल आशना है’ ( सेन्सॉर १९९२ पण मुंबईत रिलीज जानेवारी १९९३). विशेष म्हणजे, शाहरुख खानने याच चित्रपटातून छोट्या पडद्यावरून (फौजी, सर्कस या मालिकांमधून) मोठ्या पडद्यावर झेप घेताना करारबद्ध केलेला हा पहिलाच चित्रपट. तात्पर्य, हेमा मालिनीला दिग्दर्शिका म्हणून ‘उद्याचा सुपर स्टार’ ओळखता आला. त्याची नायिका म्हणून निवडलेल्या दिव्या भारतीने तारखांचा काही घोळ घातल्याने हा चित्रपट पूर्ण होणे थोडे लांबले आणि तोपर्यंत शाहरुख-दिव्या भारती जोडीचा राज कंवर दिग्दर्शित ‘दीवाना’ (१९९२) रिलीजही झाला आणि गाण्यांसह सुपरहिटही झाला. दिव्या भारतीने दक्षिणेकडील प्रादेशिक भाषेतील चित्रपटात काम करता करता तिला हिंदीत बरेच चित्रपट मिळत गेले. त्यात ती स्पष्टवक्ती. झपाटल्यागत काम करायची. त्यात या सेटवरून त्या सेटवर जाणे वाढलेले. हेमा मालिनीची कामाची पद्धत ‘एक दिवस एक चित्रपट’ अशा पद्धतीनुसार काम करण्याची. त्यात हे पहिलेच दिग्दर्शन. उगाच घाई नको अशीच भावना व भूमिका. दिव्या भारतीच्या तारखा मिळवत मिळवत चित्रपट पूर्ण करावा लागला. चित्रपटाची निर्मिती एच. एम. क्रियेशन्स या बॅनरखाली झाली. एच. म्हणजे हेमा आणि एम. म्हणजे मालिनी हे अगदीच स्पष्ट आहे..आपले पहिलंच दिग्दर्शन म्हणून हेमा मालिनीने आवर्जून मीडियाला सेटवर बोलावले तेव्हा सहज गप्पांच्या ओघात त्या बरेच काही सांगून गेल्या. जितेंद्र आपला जुना हुकमी आणि हिट (तसा फिटही) हिरो म्हणून त्याची निवड केली. डिंपल खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती, अमृता सिंग, सोनू वालिया, कबीर बेदी, नसीर अब्दुल्ला, रझा मुराद, फरिदा जलाल, सुषमा सेठ, सुलभा देशपांडे, मोहन आगाशे, सत्येन कप्पू, बीना असा मोठा लवाजमा घेऊन हेमा मालिनीने या चित्रपटाची निर्मिती आणि दिग्दर्शन केले. छायाचित्रणकार म्हणून पीटर परेरा व संकलक म्हणून व्ही. एन. मयेकर असे ताकदीचे तंत्रज्ञ जोडीला घेतले. कशातच कमतरता नाही. दर्जा उच्च हवाच ही भावना. पण तरी एक लक्षात घ्या, काहीसा अवघड विषय. तीन जोडप्यातील दिव्या भारती नक्की कोणाची मुलगी याभोवतीचे गूढ. ही कथा कल्पना शर्ली काॅनरेनच्या ‘यस’ या इंग्लिश दूरदर्शन मालिकेवर आधारित. ‘दिल आशना है’ची कथा (अथवा हिंदीकरण) इम्तियाझ हुसेन व हेमा मालिनी यांची तर पटकथा लेखन सूरज सनिम यांचे आणि गोष्टीनुसार इतके कलाकार हा पोत सांभाळणे सोपे नाही. बरं, नेहमीच कॅमेरासमोर राहायची सवय सोडून कॅमेरामागे उभे रारायचे, चित्रपटात स्वतः भूमिका न करण्याचा मोह टाळणे..नेहमीप्रमाणे दिवसभरचे शूटिंग संपताच प्रशस्त गाडीत बसून घरी जायचे असेही नाही, तर उद्याच्या शूटिंगच्या गरजा काय आहेत, कितपत तयारी झाली आहे हे पाहायचे.... स्वतःच्या निर्मिती व दिग्दर्शित या चित्रपटात हेमा मालिनीने भूमिका घेतली नाही, हा या सगळ्यात वेगळा गुण आहे. अन्यथा बरेच स्टार पडदाभर आपणच दिसावे म्हणूनच निर्माता आणि दिग्दर्शक होतात. हेमा मालिनीने स्वतःवरच फोकस न ठेवता, पटकथेवर खूप मेहनत घेतली.चित्रपट पूर्ण होताच गाण्याच्या ध्वनिफीत प्रकाशन सोहळा हे त्या काळातील पुढचे पाऊल. जुहूच्या एका पंचतारांकित हॉटेलमधील प्रशस्त हाॅलमध्ये त्याचे आयोजन करताना प्रमुख पाहुणा म्हणून धर्मेंद्र. धर्मेंद्र फिल्मी पार्टीत कायमच उत्साहात हे घट्ट नाते येथेही. चित्रपटात एकूण नऊ गाणी. पंकज उधास यांचे ‘किसीने भी ना देखा’ वैशिष्ट्यपूर्ण. संगीत आनंद मिलिंद यांचे..चित्रपटाला समीक्षकांची दाद मिळाली; पण व्यावसायिक यश मिळाले नाही. याचे कारण हा चित्रपट १९९३ मध्ये जानेवारीत मुंबईत झालेल्या दंगलीनंतर लगोलग प्रदर्शित झाला. तणाव निवळला असला तरी प्रेक्षक चित्रपटगृहात जाण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. चित्रपट प्रदर्शित होण्याची वेळ कशी महत्त्वाची ठरते ती ही अशी. ती एखाद्या चित्रपटाचे नशीब बिघडवू शकते.कालांतराने एका चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात शाहरुख खानने स्टेजवर हेमा मालिनीसमोरच म्हटले, आपण चित्रपटात भूमिका साकारण्यास योग्य आहोत, हे सर्वप्रथम हेमाजींनी जाणले असे उद्गार आवर्जून काढले. तेवढेच हेमा मालिनींना आपल्या पहिल्या चित्रपट दिग्दर्शनाचे समाधान.(लेखक ज्येष्ठ चित्रपट अभ्यासक आहेत.). 