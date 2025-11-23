लेफ्ट हँड विरुद्ध राइट हँड ड्राइव्ह!

वाहनांच्या तंत्रज्ञानात दिवसेंदिवस बदल होत असताना भारतात आणि अमेरिकेत वाहन चालविण्याची पद्धत मात्र एकसारखी किंवा एकसमान का नाही, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. विशेष म्हणजे, दीडशेहून अधिक देशांत लेफ्ट हँड ड्राइव्ह प्रणाली असून ७५च्या आसपास देशांत राइट हँड ड्राइव्ह प्रणाली आहे. वाहनांचे फीचर्स, इंजिन क्षमता, बॅटरी यासारख्या साधनांत सारखेपणा असताना जगभरातील वाहनांचा येण्याचा आणि जाण्याचा मार्ग एक का नाही, असा विचार मनात येऊ शकतो..कल्पना करा तुम्ही राइट हँड ड्राइव्ह देशातून (उदा. भारत, जपान, इंग्लंड) लेफ्ट हँड ड्राइव्ह प्रणाली असणाऱ्या (उदा. अमेरिका, फ्रान्स, कॅनडा) देशात प्रवास करत असाल, तर हा अनुभव रंजक आणि वेगळा राहू शकतो. चित्रपटातील दृश्य, परदेशस्थ नातेवाइकांचे अनुभव या माध्यमातून स्थानिक पातळीवरील वाहतूक रचना आणि प्रणालीबाबत ऐकत असतो. साहजिकच त्याविषयी उत्सुकता राहते. याबाबत अधिक विचार केल्यास उपलब्ध माहितीनुसार, लेफ्ट हँड आणि राइट हँड ड्रायव्हिंग प्रणालींचा पाया इतिहासात रुजलेला आहे. काही देशांनी युद्ध, शासक किंवा व्यावहारिक कारणांमुळे एक पद्धत स्वीकारली, तर काहींनी दुसरी..जाहिरात लेख.आजच्या काळात मात्र वाहन उत्पादन, आयात-निर्यात आणि पर्यटन यावर लेफ्ट किंवा राइट प्रणालींचा परिणाम दिसतो. विविध देशांत वाहनांचे ये-जा करण्याचे मार्ग वेगळे असण्याची अनेक कारणे आहेत. साधारणपणे जुन्या काळात घोडागाड्या कशा चालवल्या जात होत्या, यावर मार्ग निश्चित करण्यात आला. पूर्वी लोक घोडागाडी डाव्या बाजूने चालवत असत, जेणेकरून ते घोड्याजवळ राहून त्यांच्यावर अधिक नियंत्रण ठेवता येईल. नंतर जेव्हा गाड्यांच्या जागी मोटारी आल्या, तेव्हा ती सवय तशीच टिकली. अन्य देशांनी उजव्या बाजूची पद्धत स्वीकारली..मध्ययुगीन काळात योद्धे बहुतेक उजव्या हाताने तलवार चालवत असत. त्यामुळे ते डाव्या बाजूने चालत असत. समोर शत्रूवर तलवारीने सहज वार करता येत असे. तसेच, घोड्यावर स्वार होणे आणि उतरणे हे डाव्या बाजूने करणे अधिक सोयीचे होते. उजव्या बाजूने जाण्याबाबत एक तथ्य सांगितले जाते आणि ते म्हणजे फ्रान्स राज्यक्रांतीनंतर नेपोलियन बोनापार्ट (जो डावखुरा होता) याने सैन्यासाठी आणि नागरिकांसाठी उजव्या बाजूने प्रवास करण्याचा आदेश दिला. यानुसार तो डाव्या हातात तलवार घेऊन लढू शकेल. त्याने जिंकलेल्या अनेक देशांनी ही पद्धत स्वीकारली आणि आजही तेथे उजव्या बाजूने वाहन चालवतात. १८व्या शतकात ब्रिटनने डाव्या बाजूने वाहन चालवण्याचा नियम केला. ब्रिटिश वसाहती असलेल्या देशांनी (जसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान) हीच पद्धत अवलंबली. .विशेष म्हणजे जपान, थायलंड, नेपाळ आणि इंडोनेशिया हे ब्रिटिश वसाहती नव्हते, तरीसुद्धा आजही या देशातील वाहने डाव्या बाजूने जातात. अमेरिकेचा विचार केल्यास उद्योगपती हेन्री फोर्ड यांनी १९०८ मध्ये ‘मॉडेल टी’ ही मोटार तयार केली आणि त्याचे स्टिअरिंग डाव्या बाजूला होते. यामुळे चालकांना रस्त्याच्या मध्यभागाकडे पाहणे सोपे झाले आणि प्रवाशांना रस्त्याच्या बाजूने उतरता येऊ लागले. याच कारणामुळे अमेरिकेने लेफ्ट हँड ड्रायव्हिंग प्रणाली स्वीकारली. फिलिपिन्सवर विविध देशांनी राज्य केले असल्याने तिथे ड्रायव्हिंगचे नियम अनेकदा बदलले. अमेरिकन राजवटीत उजव्या बाजूने वाहन चालवले जात होते. जपानी राज्यकाळात डाव्या बाजूने वाहन चालवण्याचा आदेश होता. युद्धानंतर पुन्हा अमेरिकेच्या प्रभावामुळे उजव्या बाजूची प्रणाली परत आली. १० मार्च १९४५ मध्ये तत्कालीन अध्यक्ष सर्जिओ ओस्मेना यांनी आदेश जारी केला आणि ज्याद्वारे वाहनचालकांना रस्त्याच्या उजव्या बाजूने जाण्याचे निर्देश दिले गेले, म्हणजेच स्टिअरिंग डाव्या बाजूला ठेवण्यात आले. यामुळे अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या वाहनांचा खर्चही कमी झाला..स्टिअरिंग कोणत्या बाजूला?स्टिअरिंगचे स्थान स्थानिक पातळीवरचे वाहतूक नियम आणि वाहन कंपन्या ठरवतात; मात्र चालकाचा स्टिअरिंगवरचा ताबा चांगला असणे गरजेचे आहे. अन्यथा त्यावरचे नियंत्रण सुटल्यास अपघाताची शक्यता बळावते. साधारणपणे जगात दोन पद्धतीने वाहने चालविण्यात येतात.राइट हँड ड्राइव्ह (Right Hand Drive) : आपल्या देशात सर्व मोटारीचे स्टिअरिंग उजव्या बाजूला आहे. म्हणजे या गाड्या राइट हँड ड्राइव्ह असतात. या प्रकारात गिअरबॉक्स डाव्या बाजूला असतो. त्यामुळे चालक डाव्या हाताने गिअर बदलतो आणि उजव्या हाताने स्टिअरिंग नियंत्रित करतो..लेफ्ट हँड ड्राइव्ह (Left Hand Drive) : जगातील बहुतांश देशांत लेफ्ट हँड ड्राइव्ह गाड्यांची प्रथा आहे. यात स्टिअरिंग डाव्या बाजूला असते आणि चालक उजव्या हाताने गिअर बदलतो. या गाड्या राइट हँड ड्राइव्ह वाहनांपेक्षा रचनेने भिन्न असतात आणि त्यानुसार वाहतुकीचे नियम ठरवलेले असतात. राइट हँड ड्राइव्ह वाहनांमध्ये स्टिअरिंग उजव्या हाताच्या बाजूला असल्याने या गाड्या रस्त्याच्या डाव्या बाजूने चालवल्या जातात. लेफ्ट हँड ड्राइव्ह वाहनांमध्ये स्टिअरिंग डाव्या हाताच्या बाजूला असल्याने त्या रस्त्याच्या उजव्या बाजूने चालवल्या जातात..कोणती बाजू सुरक्षित?जगातील बहुतेक देशांमध्ये रस्त्याच्या उजव्या बाजूने वाहन चालवण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे राइट साइड ड्रायव्हिंग अधिक सुरक्षित असल्याचे मानले जाते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार, ज्या देशांमध्ये वाहने रस्त्याच्या उजव्या बाजूने चालवली जातात, त्या देशांमध्ये रस्त्याच्या डाव्या बाजूने वाहन चालवणाऱ्या देशांच्या तुलनेत वाहतूक मृत्यूदर लक्षणीयरीत्या कमी आहे. याशिवाय, एका अभ्यासात असेही आढळले आहे की रस्त्याच्या उजव्या बाजूने वाहन चालवणाऱ्या देशांमध्ये रस्ते अपघातांमध्ये सुमारे ४० टक्क्यांपर्यंत घट होते..भारतात स्टिअरिंग उजवीकडे का?भारतात विकल्या जाणाऱ्या गाड्यांमध्ये स्टिअरिंग उजव्या बाजूला असण्यामागचे कारण ब्रिटिश कालखंडाशी जोडलेले आहे. भारतात मोटारगाड्या प्रथम ब्रिटिश काळात आल्या. त्या काळात ब्रिटनमध्ये बनवलेल्या गाड्या भारतात आयात केल्या जात होत्या आणि त्या सर्व गाड्यांमध्ये स्टिअरिंग व्हील उजव्या बाजूला असायचे. भारतावर बराच काळ ब्रिटिशांचे राज्य असल्यामुळे येथील वाहन तंत्रज्ञान आणि रचनादेखील ब्रिटिश अभियंत्याच्या प्रभावाखाली आली. त्या काळात लोक उजवीकडे स्टिअरिंग असलेल्या गाड्या चालवण्याची सवय लावून बसले होते. देश स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरदेखील, गाडी बनवणाऱ्या कंपन्यांनी हीच परंपरा कायम ठेवली आणि तशाच गाड्या तयार करण्यास सुरुवात केली..दोन्ही पद्धत हाताळताना अडचणीज्या चालकाला वाहनाच्या उजव्या बाजूकडील स्टिअरिंग हाताळण्याची सवय असते, त्यांना वाहनाच्या डावीकडे स्टिअरिंग असलेल्या देशात वाहन चालवताना अनेक अडचणी येतात. अशा देशांमध्ये चालकाचे आसन वाहनाच्या डाव्या बाजूला असते. त्यामुळे वळण घेताना व दिशेचा अंदाज घेताना गोंधळ होऊ शकतो. रस्ता ओलांडताना किंवा वळताना चालक अनेकदा चुकीच्या बाजूला पाहतो, ज्यामुळे धोका निर्माण होऊ शकतो. किमतीचा विचार केल्यास लेफ्ट हँड ड्राइव्ह आणि राइट हँड ड्राइव्ह वाहनांच्या किमतींमध्ये फरक असतो. सर्वसाधारणपणे लेफ्ट हँड ड्राइव्ह गाड्या स्वस्त असतात. कारण त्या अधिक प्रमाणात तयार केल्या जातात आणि त्यांची मागणीही जास्त असते. राइट हँड ड्राइव्ह गाड्या फक्त काही देशांसाठी (जसे भारत, यूके, जपान) तयार केल्या जातात. त्यामुळे त्यांची मागणी कमी आणि किंमत जास्त असते..स्मार्ट ड्रायव्हिंग!.तांत्रिक फरकवाहन उद्योगात दोन दशकांपेक्षा अधिक काळ कार्यरत अभियंते धनंजय कुलकर्णी यांनी लेप्ट हँड ड्राइव्ह आणि राइट हँड ड्राइव्हमधला तांत्रिक फरक सांगितला. स्टिअरिंगच्या स्थानानुसार डॅशबोर्डची रचना, पेडल, गिअरबॉक्स आदींत बदल राहतो. यानुसार वाहनाचे संपूर्ण इंटिरिअर आणि डॅशबोर्ड लेआऊट बदलावे लागते. एअरबॅग, साइड इम्पॅक्ट बीम्स आणि क्रॅश झोन वेगळ्या दिशेने निश्चित कराव्या लागतात. राइट हँड ड्राइव्ह आणि लेफ्ट हँड ड्राइव्हसाठी वेगळे टूलिंग, मोल्ड्स आणि असेंब्ली लाइन सेटअप लागतो. त्यामुळे लहान बाजारपेठेत मॉडेल्सची किंमत वाढते. पुरवठादारांकडून डाव्या किंवा उजव्या हँड कॉन्फिगरेशनचे वेगळे सुटे भाग मागवावे लागतात. जगभरात आता काही वाहननिर्माते (उदा. टोयोटा, फोक्सवॅगन, ह्युंदाई) दोन्ही कॉन्फिगरेशनमध्ये मॉडेल तयार करतात, जेणेकरून निर्यात सुलभ होईल. भारतात राइट हँड ड्राइव्ह प्रणाली सर्वोत्तम आहे. ती वाहतूक, चालकाचा दृष्टिकोन आणि सुरक्षिततेला अनुरूप आहे..वाहनांच्या असंख्य श्रेणी बाजारात येत असताना अमेरिकी वाहन आणि भारतातील वाहनांत एक मूलभूत फरक दिसतो आणि तो म्हणजे स्टिअरिंगचे स्थान. उजवीकडे स्टिअरिंग असलेली वाहने डाव्या बाजूने, तर डावीकडे स्टिअरिंग असणारी वाहने उजवीकडून जातात. यात कोणती वाहने सुरक्षित आहेत, हे ठरवणे कठीण आहे. परदेशात वाहतुकीचे नियम कडक असल्याने आणि ती शिस्तीने पाळली जात असल्याने अपघाताचे प्रमाण कमी आहे आणि साहजिकच लेफ्ट हँड ड्राइव्हला झुकते माप दिले जाते; मात्र भारतासारख्या दाट लोकसंख्येच्या देशात वाहतूक नियम असूनही त्याबाबत सजगता ठेवली जात नसल्याने अपघाताचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. अशावेळी स्टिअरिंग कोणत्या बाजूला आहे, हे महत्त्वाचे नसून त्याच्यावर नियंत्रण कसे आहे, यावर सर्वकाही अवलंबून आहे. .डाव्या बाजूने वाहन जाणारे देश भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, थायलंड, इंडोनेशिया, नेपाळ, भूतान, सिंगापूरउजव्या बाजूने वाहन जाणारे देश अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, फिलिपिन्स, रशिया, चीनडाव्या बाजूने जाणे	रस्त्यावर उतरताना लोक नैसर्गिकरीत्या डावीकडे पाहतात. त्यामुळे अपघाताची शक्यता कमी.	सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही पद्धत थोडी जास्त प्रभावी मानली जाते.उजव्या बाजूने जाणे	ओव्हरटेक करणे सोपे होते, कारण चालकाचे दृष्टिक्षेत्र स्पष्ट राहते.	रस्त्याच्या मध्यभागाजवळ चालक अधिक सजगपणे पाहू शकतो, त्यामुळे समोरून येणाऱ्या वाहनांचा अंदाज अधिक चांगला लागतो.. 