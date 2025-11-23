सप्तरंग

लेफ्ट हँड विरुद्ध राइट हँड ड्राइव्ह!

राइट हँड ड्राइव्ह आणि लेफ्ट हँड ड्राइव्ह प्रणाली का वेगवेगळ्या आहेत, त्यामागील इतिहास, कारणे आणि सुरक्षिततेचे पैलू जाणून घ्या. भारतात स्टिअरिंग उजवीकडे का असते आणि जगभरात मार्गदर्शक पद्धती कशा तयार झाल्या याचे सविस्तर विश्लेषण.
सकाळ वृत्तसेवा
वाहनांच्या तंत्रज्ञानात दिवसेंदिवस बदल होत असताना भारतात आणि अमेरिकेत वाहन चालविण्याची पद्धत मात्र एकसारखी किंवा एकसमान का नाही, असा प्रश्‍न पडणे स्वाभाविक आहे. विशेष म्हणजे, दीडशेहून अधिक देशांत लेफ्ट हँड ड्राइव्ह प्रणाली असून ७५च्या आसपास देशांत राइट हँड ड्राइव्ह प्रणाली आहे. वाहनांचे फीचर्स, इंजिन क्षमता, बॅटरी यासारख्या साधनांत सारखेपणा असताना जगभरातील वाहनांचा येण्याचा आणि जाण्याचा मार्ग एक का नाही, असा विचार मनात येऊ शकतो.

