नवरात्रोत्सव अन् वर्ल्डकपचा जागर

शैलेश नागवेकर- shailesh.nagvekar@esakal.comदेशभरात आदिशक्तीचा जागर आणि आदिमातेचा उदो उदो सुरू असताना नवरात्रोत्सवाच्या याच दिवसात महिला विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेचा जागर आपल्या देशात सुरू होतोय. अष्टमीच्या दिवशी स्पर्धा सुरू करण्याचा निवडलेला दिवस आणि कालावधी समस्त महिला क्रिकेटचे महत्त्व अधोरेखित करणारा आहे. स्फूरणही निर्माण करणारा आहे. एरवी अशा वैश्विक स्पर्धांची सुरुवात शनिवार किंवा रविवारी होत असते; पण या महिला विश्वकरंडक स्पर्धेची ही पहिली माळ अनन्यसाधारण महत्त्व असलेल्या अष्टमीच्या दिवशी म्हणजेच मंगळवार, ३० सप्टेंबर रोजी गुंफली जात आहे. .सौंदर्याची उधळण.हा योगायोग नसावा, तर जय शहा अध्यक्ष असलेल्या आयसीसीने ठरवून हा दिवस आणि कालावधी निवडला असल्याचे स्पष्ट होते. पुरुष आणि महिला आयसीसीसाठी एकाच स्तरावर आहेत. लिंगभेदाच्या भिंती पाडून टाकण्यात आल्या आहेत. इतकेच काय तर बक्षीस रकमेत पुरुषांनाही मागे टाकले आहे. यंदा स्पर्धेच्या इतिहासातील सर्वात मोठी बक्षिसाची रक्कम मिळणार आहे. मागील आवृत्तीत दिल्या गेलेल्या १.३२ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर (सुमारे ११.६५ कोटी रुपये)च्या तुलनेत यंदा तब्बल ४.४८ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर (सुमारे ३९.५५ कोटी रुपये) इतक्या राशीचा वर्षाव होणार आहे. २०२२ मध्ये न्यूझीलंडमध्ये झालेल्या स्पर्धेत एकूण बक्षीस रक्कम ३.५ दशलक्ष डॉलर (सुमारे ३१ कोटी रुपये) इतकी होती, तर यंदा २९७ टक्के वाढ होऊन ती १३.८८ दशलक्ष डॉलर झाली आहे. ही रक्कम २०२३ मध्ये भारतात झालेल्या पुरुषांच्या विश्वकरंडक स्पर्धेपेक्षा जास्त आहे. रोहित शर्माचा भारतीय संघ उपविजेता राहिलेल्या त्या स्पर्धेत एकूण बक्षीस रक्कम १० दशलक्ष डॉलर (सुमारे ८८.२६ कोटी रुपये) इतकी होती.रकमेच्या महत्त्वापेक्षा आपल्या नवदुर्गांनी मैदान गाजवावे आणि पहिल्यांदा विश्वकरंडक उंचवावा, अशी क्षमता तयार करताना हरमनप्रीत कौर आणि स्मृती मानधनाच्या संघाने वातावरणही तयार केले आहे. २०२३ मध्ये रोहित शर्माचा करंडकापर्यंत गेलेला हात तेथेच थांबला आणि स्वप्नभंग झाला होता. त्यानंतर रोहित शर्माच्या संघाने टी-२० विश्वकरंडक आणि चॅम्पियन्स करंडक जिंकला होता. आता महिला संघाने विश्वकरंडक जिंकून देण्याची वेळ आलीय. पुरुषांच्या संघाप्रमाणे महिलांचा संघही पॉवरहाउससारखाच आहे. इंग्लंड आणि प्रामुख्याने ऑस्ट्रेलिया यांचे अडथळे पार व्हायला हवेत..महिला विश्वकरंडक स्पर्धेच्या इतिहासात २००५ आणि २०१७ मध्ये आपल्या संघाने अंतिम फेरी गाठली होती; परंतु अनुक्रमे ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडकडून पराभव झाले होते. यातील २०१७ मध्ये लॉर्डसवर झालेला सामना तर अवघ्या नऊ धावांनी गमावला होता. त्या वेळी मिताली राजचे धावचीत होणे अजूनही वेदना देणारे आहे. त्याच स्पर्धेत उपांत्य सामन्यात ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करताना हरमनप्रीत या रणरागिणीने ११५ चेंडूत केलेली १७१ धावांची खेळी अजूनही ऑस्ट्रेलियाचा थरकाप उडवणारी ठरत आहे. तो इतिहास होता तर काही दिवसांपूर्व याच ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध स्मृती मानधनाने ५० चेंडूंत विक्रमी वेगवान केलेले शतक हे वर्तमान आहे. म्हणजेच इतिहास आणि वर्तमान जर पाठीशी असेल, तर भारतीय संघाकडून विजेतेपदाची आशा हमखास बाळगायला हवी.आता थोडं तयारीविषयी आणि या विश्वकरंडक सर्धेच्या दिशेने केलेला प्रवास याबाबत बोलू या. कारण कोणतेही शिखर गाठायचे असेल, तर त्या दिशेने मार्गक्रमण करत असताना प्रत्येक पायरी महत्त्वाची असते. जुलै-ऑगस्ट महिन्यात शुभमन गिलच्या नेतृत्वखाली भारतीय संघ इंग्लंडला कसोटी सामन्यात तोडीस तोड टक्कर देत असताना भारतीय महिला संघही वर्ल्डकपच्या तयारीसाठी इंग्लंडमध्ये मालिका खेळत होता. त्यांनी तेथील टी-२० सह एकदिवसीय मालिकाही जिंकली. इंग्लंडमध्ये असे यश प्रथमच मिळवले होते. आता ऑस्ट्रेलिया संघ या वर्ल्डकपच्या तयारीसाठी तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळायला भारतात आलेला आहे..भले त्यांनी ही मालिका २-१ अशी जिंकली; पण निकालापेक्षा भारतीय संघाने दाखवलेले धैर्य आणि जिगर विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी आत्मविश्वासाची ताकद वाढवणारे आहे. यातील दुसऱ्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाला चारीमुंड्या चीत करून मालिका १-१ अशा बरोबरीत आणली होती. त्यापेक्षा ऑस्ट्रेलियाला एकहाती सुद्ध हरवता येऊ शकते, हा आत्मविश्वास स्वतःमध्येच जागवला. तिसऱ्या आणि अखेरच्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा ४१२ धावांचा डोंगर उभा केला; पण भारतीय संघ डगमगला नाही. ‘ईट का जबाब पत्थर से’ देण्यासाठी त्या सज्ज झाल्या आणि ३६९ धावांचे प्रत्युत्तर दिले. यात स्मृती मानधनाने केलेली ६३ चेंडूंतील १२५ धावांची खेळी अद्भुत होती.ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या या मालिकेतून दोन गोष्टी स्पष्ट झाल्या. एक तर भारतीयांना प्रामुख्याने वेगवान गोलंदाजीत सुधारणा करावी लागेल. हुकमी पूजा वस्त्रकर जखमी असल्याने तिची उणीव जाणवतेय. त्यामुळे वेगवान गोलंदाजीची कसर फिरकी गोलंदाजांना भरून काढावी लागेल. दुसरा महत्त्वाचा आणि आशादायी पैलू म्हणजे स्मृती मानधनाचा फॉर्म. तिने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तीन सामन्यांत दोन शतके केली आहेत. ती जास्तीत जास्त षटके खेळपट्टीवर राहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे तिच्याभोवती इतर फलंदाजांनी माळ गुंफावी लागेल आणि अर्थात तिसरा मुद्दा क्षेत्ररक्षणाचा. यात मात्र सफाईदारपणा असायलाच हवा..यंदापासून स्पर्धेची रचना बदलण्यात आली आहे. सहभागी होणारे आठही संघ एकमेकांशी खेळणार आहे आणि त्यातील पहिल्या चार संघांत उपांत्य आणि नंतर अंतिम सामना. या साखळी सामन्यांच्या रचनेत ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडचा सामना करावा लागला तरी भारतीय संघाला उपांत्य फेरी गाठणे कठीण नसेल, मात्र बाद फेरीचे आव्हान पेलावे लागेल.२०२३ मधील १९ नोव्हेंबर रोजी अहमदाबादच्या स्टेडियमवर रोहित शर्मा आणि त्याच्या भारतीय संघाचा स्वप्नभंग झाला होता. महिलांच्या या विश्वकरंडक स्पर्धेचा अंतिम सामना २ नोव्हेंबर रोजी नवी मुंबईतील डी.वाय. पाटील स्टेडियमवर आहे. सन बदलले, ठिकाणही बदलले आहे; पण महिना तोच असला तरी भारतीय महिला क्रिकेट आदिशक्तीचा उदो उदो व्हायलाच हवा... त्यासाठी शुभेच्छा.. 