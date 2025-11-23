एक अचूक लक्ष्यभेद

जयेंद्र लोंढे-jayendra.londhe@esakal.comयशदीप भोगे हा २५ वर्षीय तरुण युवक. आई-वडील, मोठा भाऊ-वहिनी असे त्याचे कुटुंब. भाऊ मुंबईत नोकरी करतो; मात्र आई-वडील अमरावतीतच वास्तव्याला आहेत. यशदीपने वयाच्या बाराव्या वर्षांपासून तिरंदाजीत पाऊल ठेवले. उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये गावी न जाता ‘समर कॅम्प’मध्ये फुटबॉल हा खेळ खेळण्यासाठी तो गेला होता..नेमके याचदरम्यान शाळेमध्ये तिरंदाजीचे प्रशिक्षक गणेश विश्वकर्मा रुजू झाले होते. यादरम्यान, यशदीपला तिरंदाजी खेळाबद्दल आवड निर्माण होऊ लागली. तिरंदाजी या खेळाकडे तो आकर्षित होऊ लागला. ‘स्कूल ऑफ स्कॉलर्स’ या शाळेमधून सुरू झालेला यशदीपच्या तिरंदाजीचा प्रवास आजपर्यंत अविरतपणे सुरू आहे.यशदीप याने आतापर्यंत दोन महत्त्वाच्या स्पर्धांची पदके पटकावली आहेत..२०१९मध्ये त्याने आशियाई करंडकात मिश्र सांघिक रिकर्व्ह प्रकारात सुवर्णपदक पटकावले होते. त्या वेळी यशदीपने अंकिता भकत हिच्यासोबत संस्मरणीय कामगिरी केली होती. त्यानंतर आता तब्बल सहा वर्षांनंतर यशदीपला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचा झेंडा रुबाबात फडकवता आला आहे. यशदीप, अतनू व राहुल यांचे आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धेतील पुरुषांच्या सांघिक रिकर्व्ह प्रकारातील यश देदीप्यमान ठरले आहे..यशदीपने एल.एल.बी.चे पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले आहे. खेळ व अभ्यास याची योग्य सांगड घालण्यात त्याला यश लाभले आहे; मात्र दोनपैकी एकाची निवड करायला सांगितल्यास तो तिरंदाजीला प्राधान्य देतो. तो म्हणतो, की ‘तिरंदाजी मी वयाच्या बाराव्या वर्षांपासून खेळत आहे. एल.एल.बी.चे शिक्षण मी आता पूर्ण केले आहे. त्यामुळे माझे अधिक प्रेम तिरंदाजी या खेळावर आहे.’.तिरंदाजी या खेळातील दक्षिण कोरियन खेळाडूंच्या वर्चस्वाबद्दल तो सांगतो, की ‘आताच्या काळात प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान समोर येत आहे. तिरंदाजी हा खेळही यापासून वेगळा नाही. दक्षिण कोरियन खेळाडूंनी या खेळामध्ये दबदबा निर्माण केला आहे; मात्र आपला देशही आता त्यांच्या तोडीची कामगिरी करीत आहे. जगभरातील देशांकडून दक्षिण कोरियन प्रशिक्षकांना मागणी आहे. त्यामुळे त्यांचे तिरंदाज कशाप्रकारे सराव करतात किंवा प्रत्यक्ष लढतीच्या दिवशी कसा खेळ करतात, याचा अंदाज आता इतर देशांतील खेळाडूंना लावता येऊ शकतो आहे.’.सुवर्णपदकापर्यंतचा प्रवासभारतीय पुरुष तिरंदाजी संघाने आशियाई स्पर्धेतील सलामीच्या लढतीत तुर्कमेनिस्तान संघावर ६-२ असा विजय मिळवत पुढे पाऊल टाकले. त्यानंतर मलेशियाला ६-० असे सहज नमवले. उपांत्य फेरीच्या लढतीत कझाकस्तानचे आव्हान ५-३ असे परतवून लावले. जेतेपदाच्या लढतीत दक्षिण कोरियाशी दोन हात करावे लागले. दक्षिण कोरियाचे आंतरराष्ट्रीय तिरंदाजीमधील वर्चस्व सर्वश्रुत आहे. या स्पर्धेतही २००९पासून त्यांचाच वरचष्मा होता. यंदा मात्र त्यांनी आपल्या दुसऱ्या फळीतील खेळाडूंना संधी दिली होती. यामध्ये सिओ मिंगी, किम येचान व जँग जिहो या तीन खेळाडूंचा समावेश होता. पहिल्या सेटमध्ये भारत व दक्षिण कोरिया ५६-५६ अशी बरोबरी झाली. पुढील सेटमध्येही दोन देशांमध्ये ५६-५६ अशी बरोबरी झाली. त्यामुळे पहिल्या दोन सेटनंतर दोन देशांमध्ये २-२ अशी बरोबरी पाहायला मिळाली. तिसऱ्या सेटमध्ये दक्षिण कोरियन खेळाडूंनी बाजी मारली. .या सेटमध्ये त्यांनी ५७ गुणांची कमाई केली. भारताला ५१ गुणांचीच कमाई करता आली. यामुळे या सेटचे विजयाचे दोन गुण दक्षिण कोरियाला मिळाले. तिसऱ्या सेटनंतर त्यांच्याकडे ४-२ अशी आघाडी झाली. चौथ्या सेटमध्ये मात्र भारतीय तिरंदाजांनी छान पुनरागमन केले. भारतीय तिरंदाजांनी ५७ गुणांची कमाई करीत हा सेट आपल्या नावावर केला. दक्षिण कोरियन तिरंदाजांना या सेटमध्ये ५३ गुणांची कमाई करता आली. अखेर दोन देशांमध्ये ४-४ अशी बरोबरी झाली. भारत-दक्षिण कोरिया यांच्यामधील अंतिम फेरीच्या लढतीत दोन्ही संघांमध्ये २९-२९ अशी बरोबरी झाली होती. निर्णायक क्षणी अतनू दासने मारलेला बाण हा १० अंकाच्या जवळ लागल्यामुळे भारताला सुवर्णपदक विजेता ठरवण्यात आले. दक्षिण कोरियाला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले..रेल्वेकडून सहकार्ययशदीप सध्या भारतीय रेल्वेमध्ये नोकरी करीत आहे. तिरंदाजी या खेळातील उल्लेखनीय कामगिरीमुळेच त्याला ही नोकरी मिळाली आहे. रेल्वेकडून त्याला मोलाचे सहकार्य लाभत आहे. वर्षातील १२ महिन्यांपैकी ११ महिने त्याला सराव व स्पर्धांसाठी परवानगी देण्यात येत आहे. त्यामुळे तिरंदाजी या खेळाकडे त्याला विशेष लक्ष देता येत आहे. तिरंदाजी या खेळामध्ये एप्रिल महिन्यात बहुतांशी वेळा काही घडत नसते. त्यामुळे वर्षातील एप्रिल या महिन्यात तो रेल्वेसाठी काम करीत असतो..ऑलिंपिकमध्ये पदकाचे लक्ष्ययशदीपला आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दोन महत्त्वाच्या स्पर्धांमध्ये दोन पदके पटकावता आली आहेत. ही दोन्ही सुवर्णपदके आहेत. आता या पठ्ठ्याने आपले पुढील ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवताना सरावाच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. लॉस एंजेलिस येथे २०२८मध्ये ऑलिंपिकचे आयोजन होणार आहे. या अत्यंत प्रतिष्ठेच्या क्रीडा महोत्सवामध्ये त्याला देशाला सुवर्णपदक मिळवून द्यायचे आहे. एकेरी, दुहेरी, मिश्र अशा सर्व प्रकारात त्याला ठसा उमटवायचा आहे..फुटबॉलच्या घसरत्या रँकिंगचे वर्तुळ.युवा खेळाडूंसाठी सुवर्णसंधीयशदीपने भारतातील युवा खेळाडूंसाठी तिरंदाजी या खेळामध्ये करिअर करण्याची सुवर्णसंधी असल्याचेही या वेळी म्हटले आहे. सध्या महाराष्ट्र तसेच भारतातून तिरंदाजी खेळाला सर्वप्रकारची मदत, सहकार्य केले जात आहे. प्रत्येक खेळाडूला अकादमी, प्रशिक्षण यांसारख्या सुविधा मिळत आहेत. भारताचे तिरंदाजी या खेळातील भविष्य उज्ज्वल आहे, असा विश्वास पुढे त्याने व्यक्त केला.भारतीय खेळाडूंनी आशियाई तिरंदाजी स्पर्धेमध्ये पुरुषांच्या सांघिक रिकर्व्ह प्रकारात दक्षिण कोरियन खेळाडूंना ‘शूट ऑफ’मध्ये पराभूत करीत सुवर्णपदक पटकावले. तब्बल १८ वर्षांनंतर भारताला या प्रकारात सुवर्णझेप घेता आली आहे. भारताच्या या संघामध्ये अतनू दास, राहुल या खेळाडूंसह महाराष्ट्रातील अमरावतीमधील यशदीप भोगे या खेळाडूचाही समावेश होता. याच पार्श्वभूमीवर यशदीपचा आतापर्यंतचा प्रवास व त्याच्या स्वप्नांवर टाकलेला दृष्टिक्षेप..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 