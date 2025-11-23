एक अचूक लक्ष्यभेद

सप्तरंग

अमरावतीचा युवा तिरंदाज यशदीप भोगे याची बाराव्या वर्षी सुरू झालेली तिरंदाजीची वाटचाल आज आंतरराष्ट्रीय सुवर्णापर्यंत पोहोचली आहे. समर्पण, कठोर सराव आणि रेल्वेची साथ यामुळे त्याने भारताचा झेंडा पुन्हा उंचावला.
यशदीप भोगे हा २५ वर्षीय तरुण युवक. आई-वडील, मोठा भाऊ-वहिनी असे त्याचे कुटुंब. भाऊ मुंबईत नोकरी करतो; मात्र आई-वडील अमरावतीतच वास्तव्याला आहेत. यशदीपने वयाच्या बाराव्या वर्षांपासून तिरंदाजीत पाऊल ठेवले. उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये गावी न जाता ‘समर कॅम्प’मध्ये फुटबॉल हा खेळ खेळण्यासाठी तो गेला होता.

