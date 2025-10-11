सप्तरंग

यास्मिनने बांधले ‘डुबकी’साठी घर

यास्मिन आणि डुबकी: प्रेम, साहस आणि निसर्गाशी नाळ बांधणारी कथा घर बांधताना शिकलेले मूल्य: यास्मिनची सहानुभूती आणि कल्पकता मुलांसाठी संवेदनशीलतेवर आधारित कथा.
Pet Dog Story

Pet Dog Story

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गौरी देशपांडे- gaurisdeshpande1294@gmail.com

तुम्हाला ते पत्र्याचं खोपटं दिसतंय? ते आहे यास्मिनचं आणि तिच्या कुटुंबाचं घर. त्यांचं हे घर उन्हाळ्यात खूप तापतं आणि हिवाळ्यात बर्फासारखं थंड पडतं. पावसाळ्याचं तर विचारूच नका! जेव्हा मुसळधार पाऊस पडतो, तेव्हा हजारो बोटं आपल्या डोक्यावर टपल्या मारताहेत असं यास्मिनला वाटतं.

Loading content, please wait...
Book
children
childhood
saptarang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com