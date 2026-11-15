Young Mountaineer: वय फक्त १० वर्षे! पांगारीच्या श्रेयनने कळसूबाई शिखर सर करत फडकवला तिरंगा, चौथीत शिकतो, पण जिद्द गिर्यारोहकाची

पाचगणी: पांगारी (ता. महाबळेश्वर) येथील अवघ्या दहा वर्षांच्या श्रेयन किशोर पांगारे या गिर्यारोहकाने कळसूबाई शिखरावर यशस्वीपणे तिरंगा फडकवला आहे. पांगारी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत इयत्ता चौथीमध्ये शिकणाऱ्या श्रेयनने आपल्या कुटुंबातील तीन पिढ्यांच्या ट्रेकिंगच्या परंपरेला पुढे नेत मिळवलेले हे यश संपूर्ण पंचक्रोशीसाठी अभिमानास्पद ठरले आहे..कळसूबाई शिखराची चढाई ही प्रौढांसाठीही कसोटी पाहणारी असते. मात्र, अत्यंत लहान वयात श्रेयनने कोणतीही न अडखळता हा खडतर मार्ग गाठला. वाटेत येणारी कठीण लोखंडी शिडी, तीव्र स्वरूपाची चढाई आणि दमछाक करणाऱ्या वाऱ्यांशी मुकाबला करत श्रेयनने कोणत्याही न थकता आपले पाऊल पुढे ठेवले..वडील आणि नातेवाइकांच्या मार्गदर्शनाखाली अखेर त्याने कळसूबाईचे सर्वोच्च शिखर गाठले. त्याने लहान वयात मिळवलेल्या या यशामुळे पांगारीसह तालुक्यातून त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.