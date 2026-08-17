सातारा - नुकत्याच झालेल्या औद्योगिक शिखर परिषदेत जिल्ह्याने गुंतवणुकीचे एक मोठे केंद्र म्हणून आपली ओळख निर्माण केली आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये तब्बल १२६ नवीन उद्योग उभारणीसाठी सज्ज झाले आहेत. यातून जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळणार आहे. ४६ हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असून, त्यातून १२ हजार युवकांना नोकरीची संधी उपलब्ध होणार आहे..सातारा औद्योगिक विकास महामंडळाशी झालेल्या करारांनुसार, जिल्ह्यात ४६ हजार कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक होणार आहे. ही गुंतवणूक केवळ उद्योगांच्या उभारणीसाठीच नव्हे, तर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे जिल्ह्यातील १२ हजारांहून अधिक सुशिक्षित युवकांसाठी रोजगाराच्या शाश्वत संधी उपलब्ध होणार आहे. बेरोजगारीच्या समस्येवर मोठा उपाय मिळणार आहे.जागेच्या उपलब्धतेनुसार सातारा, खंडाळा, शिरवळ, फलटण, माण आणि खटाव यांसारख्या प्रमुख तालुक्यांमध्ये हे उद्योग आपले युनिट्स उभारणार आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील उद्योजकता वाढीस लागून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल..उज्ज्वल भविष्याची पहाटही शिखर परिषद केवळ कागदावरचे करार नसून, जिल्ह्याच्या एमआयडीसीसाठी चांगले दिवस घेऊन येणारी नांदी आहे. या नवीन उद्योगांमुळे केवळ नोकऱ्याच वाढणार नाहीत, तर या परिसराचा औद्योगिक विकास होऊन पायाभूत सोयीसुविधांचाही विस्तार होईल. यामुळे साताऱ्याचे नाव आता राज्याच्या औद्योगिक नकाशावर एका मोठ्या शक्तीच्या स्वरूपात झळकेल, यात शंका नाही. स्थानिक नागरिकांमध्ये आणि तरुणांमध्ये या निर्णयामुळे उत्साहाचे वातावरण असून, भविष्यातील सातारा आता नव्या औद्योगिक क्रांतीसाठी सज्ज झाला आहे, असे एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी अमितकुमार सोंडगे यांनी स्पष्ट केले आहे..उपलब्ध पायाभूत सुविधापुणे- बंगळूर महामार्गाचे उत्तम जाळे आणि उत्कृष्ट रस्ते जोडणी.रेल्वे वाहतुकीची पुरेशी आणि सोईस्कर उपलब्धता.कऱ्हाड, पुणे आणि प्रस्तावित पुरंदर विमानतळांची सुविधा उपलब्ध.मल्टी-मोडल कनेक्टिव्हिटीमुळे मालवाहतूक आणि दळणवळण सुलभ.प्रमुख कंपन्यामर्सिडीझ बेंझ, फोक्सवॅगन, इलजिन ग्लोबल, अष्टविनायक इंडस्ट्रीज, गोदरेज, मालपाणी उद्योग समूह, या प्रमुख कंपन्यांसह एकूण १२६ नवे उद्योग जिल्ह्यात येत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.