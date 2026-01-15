Satara News: ब्रिटिशकालीन १५० वर्षे जुना पूल जमीनदोस्त; विटा ते महाबळेश्वर राज्यमार्गावर अविरत सेवा, जुन्या आठवणींना उजाळा, काय आहे ऐतिहासिक महत्व!

केळघर : काही वास्तू केवळ दगड-मातीचे बांधकाम नसून त्या अनेक पिढ्यांच्या साक्षीदार असतात. विटा ते महाबळेश्वर या राज्यमार्गावर तब्बल १५० वर्षे अविरत सेवा देणारा, अनेक महापूर आणि वादळांमध्ये ताठ मानेने उभा राहिलेला आंबेघर तर्फ मेढा येथील ब्रिटिशकालीन पूल आज मकर संक्रांतीच्या दिवशी जमीनदोस्त करण्यात आला. एका ऐतिहासिक पर्वाचा अंत झाल्याची भावना परिसरातील नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.आंबेघर येथील रामजीबुवा मंदिरालगत वेण्णा नदीवर असलेला हा पूल आर्च पद्धतीने, कोरीव दगड आणि चुन्याच्या मिश्रणात बांधलेला होता. या पुलाने दीडशे वर्षांत अनेक पावसाळे आणि भीषण महापूर अनुभवले. विशेषतः जुलै २०२१ च्या महापुरात या पुलावर पाच फूट पाणी असूनही हा पूल ढिम्म हलला नाही, हे त्याच्या दर्जेदार बांधकामाचे जिवंत उदाहरण होते. पुलाची कालमर्यादा संपली असली, तरीही तो अजूनही दिमाखात सेवा देत होता.. आज मकर संक्रांतीच्या सणाचे औचित्य असतानाच या पुलावर हातोडा पडला. हा पूल पाडत असतानाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले. केवळ रस्ता ओलांडण्याचे साधन म्हणून नाही, तर प्रवाशांचे विश्रांतीचे ठिकाण आणि परिसराचा एक अविभाज्य भाग म्हणून या पुलाकडे पाहिले जात होते. .पुलाशेजारील रामजीबुवाच्या मंदिरात विसाव्यासाठी थांबणाऱ्या वाटसरूंसाठी हा पूल जणू एक जुना जाणता सोबतीच होता. विटा ते महाबळेश्वर या राज्यमार्गासाठी २०२० मध्ये ४०० कोटींचा निधी मंजूर झाला होता..माेठी बातमी! शक्तिपीठ महामार्गाचा नवा आराखडा ‘व्हायरल; उत्तर सोलापूर, सांगोला वगळून माढा, माळशिरसमधून जाणार !.मात्र, काही तांत्रिक अडचणींमुळे या पुलाचे काम रखडले होते. आता सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विशेष प्रयत्न करून या पुलासाठी आठ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. जुन्या पुलाच्या जागी आता आधुनिक आणि भक्कम पुलाची उभारणी करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.