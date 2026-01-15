सातारा

Satara News: ब्रिटिशकालीन १५० वर्षे जुना पूल जमीनदोस्त; विटा ते महाबळेश्वर राज्यमार्गावर अविरत सेवा, जुन्या आठवणींना उजाळा, काय आहे ऐतिहासिक महत्व!

Historical importance of British Bridges in India: आंबेघरचा ऐतिहासिक पूल जमीनदोस्त; १५० वर्षांच्या आठवणींना उजाळा
The 150-year-old British-era stone bridge on the Wita–Mahabaleshwar road, once a symbol of colonial engineering, moments before demolition.

The 150-year-old British-era stone bridge on the Wita–Mahabaleshwar road, once a symbol of colonial engineering, moments before demolition.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

केळघर : काही वास्तू केवळ दगड-मातीचे बांधकाम नसून त्या अनेक पिढ्यांच्या साक्षीदार असतात. विटा ते महाबळेश्वर या राज्यमार्गावर तब्बल १५० वर्षे अविरत सेवा देणारा, अनेक महापूर आणि वादळांमध्ये ताठ मानेने उभा राहिलेला आंबेघर तर्फ मेढा येथील ब्रिटिशकालीन पूल आज मकर संक्रांतीच्या दिवशी जमीनदोस्त करण्यात आला. एका ऐतिहासिक पर्वाचा अंत झाल्याची भावना परिसरातील नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.

Loading content, please wait...
Satara
Mahabaleshwar
Bridge
district
british
Bridge River
Infrastructure
british government
historical places

Related Stories

No stories found.