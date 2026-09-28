Ganpati Visarjan: गणपती विसर्जनासाठी गेला अन् काळाचा घाला; विहिरीत पडून १७ वर्षीय बारावीच्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू

भुईंज: गणपती विसर्जनासाठी गेलेल्या १७ वर्षीय बारावीच्या विद्यार्थ्याचा विहिरीत पडून दुर्दैवी मृत्यू झाला. आदित्य संतोष चव्हाण असे मृत विद्यार्थ्याचे नाव आहे. या घटनेमुळे चव्हाण कुटुंबीयांसह सुरूर गावावर शोककळा पसरली आहे..Pune Railway: रेल्वे प्रवाशांसाठी बातमी! दिवाळीपूर्वी रेल्वेचा मोठा निर्णय; पुणे-हडपसरहून अमरावती, गाझीपूर, गोरखपूरसाठी विशेष गाड्या.आदित्य हा वाई येथील महाविद्यालयात बारावीचे शिक्षण घेत होता. रविवारी सकाळी दहाच्या सुमारास तो वडील व चुलत्यांसमवेत गणपती विसर्जनासाठी गेला होता. गणपती विसर्जन करून विहिरीतून बाहेर येत असताना पायऱ्यांवरून त्याचा पाय घसरला आणि तो खोल विहिरीत कोसळला..घटना घडताच वडील व चुलत्यांनी प्रसंगावधान राखत आदित्यला वाचविण्यासाठी विहिरीत उड्या घेतल्या. मात्र, विहीर अत्यंत खोल असल्याने त्याचा तत्काळ ठावठिकाणा लागला नाही. घटनेची माहिती मिळताच सुरूरमधील तरुणांसह ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली. ग्रामस्थांनी एकत्रितपणे विहिरीत शोधमोहीम सुरू केली. .Pune Weather: पुण्यात पुन्हा ढगांची दाटी; पुढील दोन-तीन दिवस मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता.सुमारे पाऊण तासाच्या अथक प्रयत्नांनंतर आदित्य विहिरीच्या तळाशी बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आला. त्याला तातडीने बाहेर काढून पुढील उपचारासाठी सातारा येथील शासकीय रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीनंतर त्याला मृत घोषित केले. आदित्यच्या अकाली मृत्यूमुळे चव्हाण कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, सुरूर गावात हळहळ व्यक्त होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.