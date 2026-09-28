सातारा

Ganpati Visarjan: गणपती विसर्जनासाठी गेला अन् काळाचा घाला; विहिरीत पडून १७ वर्षीय बारावीच्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू

17 Year Old Student Dies In Well During Ganpati Immersion: गणपती विसर्जनाच्या आनंदात दुर्दैवी घटना; विहिरीत पडून बारावीच्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू, सुरूर गावावर शोककळा
Ganpati Visarjan Tragedy In Satara 17 Year Old Class 12 Student Falls Into Well During Immersion And Dies

Ganpati Visarjan Tragedy In Satara 17 Year Old Class 12 Student Falls Into Well During Immersion And Dies

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भुईंज: गणपती विसर्जनासाठी गेलेल्या १७ वर्षीय बारावीच्या विद्यार्थ्याचा विहिरीत पडून दुर्दैवी मृत्यू झाला. आदित्य संतोष चव्हाण असे मृत विद्यार्थ्याचे नाव आहे. या घटनेमुळे चव्हाण कुटुंबीयांसह सुरूर गावावर शोककळा पसरली आहे.

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