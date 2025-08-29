Mhaswad Crime:'वडजलमध्ये पावणेदोन लाखांची चोरी'; मोटार रिवाईडिंग दुकानच्या खिडकीचे गज कापून ऐवज लंपास

म्हसवड : वडजल (ता. माण) येथील कारंडेवाडी फाट्याजवळ असणाऱ्या विशाल इलेक्ट्रिकल मोटर रिवाईडिंगच्या दुकानाच्या खिडकीचे लोखंडी गज कापून दोन अज्ञात चोरट्यांनी दुकानात प्रवेश केला. यामध्ये एक लाख ७० हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेला आहे. .Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाटील शिवनेरीवर, शिवरायांना अभिवादन करून मुंबईला जाणार; पुण्यात वाहतुकीत बदल.याबाबत म्हसवड पोलिस ठाण्यात महादेव जगन्नाथ पुकळे (रा. पुकळेवाडी, ता. माण) यांनी फिर्याद दिली असून, अज्ञात चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की वडजल गावच्या हद्दीत कारंडेवाडी फाट्याजवळ म्हसवड ते मायणी रस्त्यानजीक विशाल इलेक्ट्रिकल मोटार रिवाईडिंगचे दुकान आहे..या दुकानाच्या खिडकीचे लोखंडी गज कापून दोन अनोळखी व्यक्ती ज्यामध्ये एक अनोळखी पुरुष (वय अंदाजे ३०) व तोंडास हेडमास्क, हातात ग्लोज, पायात बूट घातलेल्या वर्णनाचा दुसरा अनोळखी पुरुष (वय अंदाजे ३०) अशा दोन अज्ञातांनी दुकानात प्रवेश केला. मोनोब्लॉक व सबमर्सिबल मोटरची रिवाईडिंगची तांब्याची तार अंदाजे ६० हजार ८० रुपये, सबमर्सिबल केबल ८५ मीटर अंदाजे किंमत आठ हजार ८०० रुपये, .जुन्या मोटरची काढलेली तांब्याची तार १७० किलो अंदाजे किंमत ८५ हजार रुपये यासह तीन व पाच एचपी मोनोब्लॉक दोन जुन्या मोटरी अंदाजे किंमत पाच हजार रुपये, दहा एचपी इंडस्ट्रियल मोटर अंदाजे किंमत १० हजार रुपये असा एकूण एक लाख ६९ हजार ६०० रुपयांचा ऐवज चोरून नेला..Mahabaleshwar News:'वेण्णा लेकनजीक आढळले अजगर'; भक्ष्याच्या शोधार्थ वावर; वन विभाग, सह्याद्री प्रोटेक्टर्समार्फत रेस्क्यू.घटनास्थळी दहिवडीचे पोलिस उपअधीक्षक रणजित सावंत यांनी भेट दिली. पोलिस निरीक्षक अक्षय सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक अनिल वाघमोडे तपास करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.