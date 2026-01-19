Shivendraraje Bhosale: साताऱ्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा २५ फूट पुतळा उभारणार: मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले; शहराच्या वैभवात भर पडणार!

सातारा : ऐतिहासिक सातारा शहराचे मध्यवर्ती ठिकाण असणाऱ्या पोवई नाका येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा २५ फूट उंच भव्य पुतळा उभारण्यात येणार आहे. चबुतऱ्यासह या स्मारकाची एकूण उंची ४० फूट असणार आहे. नव्याने बसविणाऱ्या या पुतळ्यामुळे सातारा शहराचे रुपडे पालटणार असून, शहराच्या वैभवात भर पडणार आहे. या प्रस्तावित कामाची पाहणी आज मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडून करण्यात आली. यावेळी त्यांच्यासोबत प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री. सुतार उपस्थित होते. .MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.यावेळी नगराध्यक्ष अमोल मोहिते, मुख्याधिकारी अभिजित बापट, नगरसेवक अविनाश कदम, डी. जी. बनकर, सचिन पाटोळे, अक्षय जाधव, दिलीप म्हेत्रे, सुशांत महाजन, हेमलता भोसले, सीमा भोसले, दिलीप चिद्रे यांच्यासह नगरपालिकेचे विविध विभागांचे अधिकारी आणि पदाधिकारी उपस्थित होते..शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले, ‘‘पोवई नाक्यावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हे आमचे श्रद्धेचे स्थान आहे. या ठिकाणचा पुतळा हा तोफेवर हात ठेवलेला भारतातील एकमेव आहे. त्यामुळे या परिसरातील पुतळा मोठा व्हावा, अशी शिवप्रेमींची इच्छा आता पूर्ण होणार आहे. या कामासाठी पालिकेने अडीच कोटींची तरतूद केली आहे. पोवई नाक्यावर शिवछत्रपतींचा पहिला जुना पुतळा आहे. हा पुतळा लहान असून, त्या ठिकाणी आता नव्याने मोठा पुतळा बसविण्यात येणार आहे. या पुतळ्याचे काम शास्त्रोक्त पद्धतीने आणि शिवरायांचे तेज प्रतिबिंबित असणार आहे.’’.पोवई नाका हा साताऱ्यातील सर्वात गजबजलेला मध्यवर्ती भाग आहे. येथे होणाऱ्या शिवछत्रपतींच्या पुतळ्यामुळे साताऱ्याची शान वाढवणार आहे. या स्मारकामुळे केवळ सातारकरच नव्हे, तर जिल्ह्यात येणाऱ्या प्रत्येक शिवप्रेमीला आणि पर्यटनाला चालना मिळणार आहे..जुना पुतळा अजिंक्यताऱ्यावरपोवई नाक्यावरील पुतळ्याचे येत्या १९ फेब्रुवारीला शिवजयंतीदिवशी भूमिपूजन केले जाणार असून, त्यानंतर काम सुरू होणार आहे. या कामासाठी शिवछत्रपतींचा पहिला पुतळा काढला जाणार असून, तो अजिंक्यताऱ्यावर योग्य ठिकाणी बसविला जाणार आहे. त्यामुळे अजिंक्यताऱ्यावर या ऐतिहासिक ठिकाणीही पुतळा प्रेरणादायी ठरला जाणार आहे..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...असा असणार नवा पुतळापुतळ्याची उंची २५ फूटचबुतऱ्यासह ४० फूट उंचीतोफेच्या दोन्ही बाजू दिसणारम्यानातून बाहेर काढलेली तलवार दिसणारशिवरायांचा पुतळा अतिशय भारदस्त असणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.