-रूपेश कदम दहिवडी : आपापल्या संसारात पूर्णपणे रमलेल्या माण तालुक्यातील कासारवाडी या गावातील महिला आता शिक्षणाच्या लढाईसाठी सज्ज झाल्या आहेत. या गावातील २५ महिला एकाच वेळी दहावीची परीक्षा देणार असून, यामध्ये प्रशासनाची मोलाची साथ मिळत आहे..कासारवाडी हे डोंगराच्या कुशीत वसलेले छोटे वाडी वजा गाव. या गावाची एकूण लोकसंख्या ८७३ असून, पुरुष ४३१ आणि महिला ४४२ आहेत. गावातील १६१ कुटुंबांमध्ये शिक्षण, सामाजिक आणि ग्राम विकासाच्या प्रगतीला महत्त्व दिले जाते. येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थिनींनी लोकनृत्य स्पर्धेत राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवला होता. या विद्यार्थिनींचे, शिक्षकांचे, तसेच ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांचे कौतुक करण्यासाठी डिसेंबर महिन्यात सातारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन या कासारवाडीत आल्या होत्या..कौतुक सोहळ्यावेळी याशनी नागराजन यांनी उपस्थित महिलांना "तुमच्यापैकी किती महिलांचे शिक्षण दहावीच्या पुढे झाले आहे" असा प्रश्न विचारला होता. या वेळी काही महिलांनी दहावीची परीक्षा न दिल्याचे अपयश आल्याचे सांगितले. यावर यावर्षी आपण मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान अंतर्गत दहावीची परीक्षा देऊयात, असे आवाहन नागराजन यांनी केले. या आवाहनाला महिलांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यानंतर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांच्या मदतीने कासारवाडीतील सर्व महिलांचे सर्वेक्षण केले. त्या सर्वेक्षणात २५ विवाहित महिला या दहावी पास नसल्याचे आढळून आले..सर्व २५ महिला विवाहित असल्यामुळे त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी, प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आणि प्रशासनाशी समन्वय साधणे हे मोठे आव्हान होते, तरीही प्रशासनाने नियोजनपूर्वक सर्व प्रक्रिया पार पाडून महिलांना परीक्षेस बसवण्यात यश मिळवले.ग्रामीण महाराष्ट्रात महिलांचे शिक्षण अजूनही अनेकदा आकडेवारीपुरते राहते; पण कासारवाडीने दाखवले की इच्छाशक्ती, प्रशासनाचा पाठबळ आणि समाजाचा पाठिंबा असला, की बदल घडू शकतो..सातारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली कासारवाडीतील २५ विवाहित महिलांनी दहावीची परीक्षा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. सध्या त्या सर्व महिला आपापल्या घरी मराठी शाळेचे मुख्याध्यापक आणि शिक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली नियमित अभ्यास करत आहेत.- छाया सस्ते, सरपंच कासारवाडी..लोकसहभागातूनही 'फी'ला हातभारमाण पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी प्रदीप शेंडगे व गटशिक्षणाधिकारी लक्ष्मण पिसे यांनी लेट फीची सोय करून, १७ नंबरचा फॉर्म भरण्याची व्यवस्था केली. प्रत्येक महिलेसाठी लेट फी २८९० रुपये, फॉर्म फी एक हजार रुपये, प्रतिज्ञापत्र २०० रुपये असा एकूण ४०९० रुपये, तर २५ महिलांसाठी हा खर्च एक लाख दोन हजार २५० रुपये येणार होता. यातील ५० टक्के रक्कम पंचायत समितीच्या सेस फंडातून तर उर्वरित ५० टक्के रक्कम लोकसहभागातून गोळा करण्यात आली. सरपंच छाया सस्ते यांनी स्वतः २० हजारांचे योगदान दिले..कासारवाडीतील महिलांसाठीचा शैक्षणिक उपक्रम त्या गावापुरता मर्यादित नाही, तर महाराष्ट्रातील इतर गावांसाठीही प्रेरणादायी ठरू शकतो. शिक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक बदल घडवता येतो आणि महिलांना सशक्त बनवता येते, हे या उदाहरणातून स्पष्ट होईल.- याशनी नागराजन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सातारा..