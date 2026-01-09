सातारा

Married Women SSC Exam: संसारात रमलेल्या २५ जणी देणार दहावीची परीक्षा; महिला शिक्षणाच्‍या लढाईसाठी सज्‍ज; प्रशासनाची साथ!

inspiring Rural women Education movement: कासारवाडीतील २५ विवाहित महिलांचा दहावीच्या शिक्षणासाठी ऐतिहासिक निर्णय
Kasarwadi Women Break Barriers as Administration Supports Their SSC Journey

सकाळ वृत्तसेवा
-रूपेश कदम

दहिवडी : आपापल्या संसारात पूर्णपणे रमलेल्या माण तालुक्यातील कासारवाडी या गावातील महिला आता शिक्षणाच्या लढाईसाठी सज्ज झाल्या आहेत. या गावातील २५ महिला एकाच वेळी दहावीची परीक्षा देणार असून, यामध्‍ये प्रशासनाची मोलाची साथ मिळत आहे.

