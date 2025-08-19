सातारा

माेठी बातमी! 'सातारा जिल्ह्यात स्वस्त धान्यापासून पावणेतीन लाख कुटुंबे राहणार वंचित'; ई-केवायसी अपूर्णचा परिणाम

e-KYC Incomplete: आतापर्यंत जिल्ह्यातील १७ लाख ८४ हजार ३१० शिधापत्रिकांपैकी केवळ १५ लाख १२ हजार ३८५ शिधापत्रिकाधारकांचेच ई-केवायसी पूर्ण झाले आहे. केवायसी करण्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे पावणेतीन लाख कुटुंबांना स्वस्त धान्यापासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-उमेश बांबरे

सातारा : शासनाने सर्व शिधापत्रिकाधारकांसाठी ई-केवायसी बंधनकारक केलेले असतानाही जिल्ह्यात ८४.७६ टक्केच ई-केवायसी पूर्ण झाली आहे. तब्बल दोन लाख ७१ हजार ९२५ शिधापत्रिकाधारकांची प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यातील १७ लाख ८४ हजार ३१० शिधापत्रिकांपैकी केवळ १५ लाख १२ हजार ३८५ शिधापत्रिकाधारकांचेच ई-केवायसी पूर्ण झाले आहे. केवायसी करण्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे पावणेतीन लाख कुटुंबांना स्वस्त धान्यापासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

