माेठी बातमी! सातारा जिल्ह्यातील साठ शिक्षकांना बदलीचे आदेश देऊनही कार्यमुक्तीपासून वंचित; धक्कादायक कारण आलं समाेर!

Teacher grievance Satara latest update: साठ शिक्षकांना कार्यमुक्तीपासून वंचित ठेवण्यामागे एकशिक्षकी शाळांचे कारण
Teachers in Satara await relieving after transfer orders amid administrative confusion.

Teachers in Satara await relieving after transfer orders amid administrative confusion.

सातारा: प्राथमिक शिक्षक बदली प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि नियमबद्धता असल्याचे वारंवार सांगितले जात आहे. मात्र, काही शिक्षकांना मोठ्या अन्यायाला सामोरे जावे लागत आहे. सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी एक हजार ७७७ प्राथमिक शिक्षकांच्या बदलीचे आदेश काढण्यात आले. मात्र, यामधील दुर्गम भागात सेवा बजावलेल्या तब्बल ६० शिक्षकांना बदलीचे आदेश देऊनही अद्याप कार्यमुक्त केले नाही. संबंधित शिक्षकांच्या शाळा एकशिक्षकी असल्याचे कारण पुढे करून त्यांना सोडले जात नसल्याचे समोर आले आहे.

