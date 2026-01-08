माेठी बातमी! सातारा जिल्ह्यातील साठ शिक्षकांना बदलीचे आदेश देऊनही कार्यमुक्तीपासून वंचित; धक्कादायक कारण आलं समाेर!

-प्रशांत घाडगेसातारा: प्राथमिक शिक्षक बदली प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि नियमबद्धता असल्याचे वारंवार सांगितले जात आहे. मात्र, काही शिक्षकांना मोठ्या अन्यायाला सामोरे जावे लागत आहे. सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी एक हजार ७७७ प्राथमिक शिक्षकांच्या बदलीचे आदेश काढण्यात आले. मात्र, यामधील दुर्गम भागात सेवा बजावलेल्या तब्बल ६० शिक्षकांना बदलीचे आदेश देऊनही अद्याप कार्यमुक्त केले नाही. संबंधित शिक्षकांच्या शाळा एकशिक्षकी असल्याचे कारण पुढे करून त्यांना सोडले जात नसल्याचे समोर आले आहे..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .बदली शिक्षकांनी पाच ते आठ वर्षांहून अधिक काळ दुर्गम, डोंगराळ भागात सेवा बजावली. नियमानुसार ठराविक कालावधीनंतर बदलीचा हक्क मिळाल्यानंतरही नवीन शाळेत कार्यमुक्त केले नाही. यात आमची काय चूक आहे का? अशी आर्त हाकही काही शिक्षक मारत आहेत..पगार नवीन ठिकाणी, काम जुन्याच शाळेतबदली झालेल्या ६० शिक्षकांनी पाच ते आठ वर्षांहून अधिक काळ दुर्गम, डोंगराळ आणि प्रतिकूल परिस्थिती असलेल्या भागांत सेवा बजावली होती. नियमानुसार ठराविक कालावधीनंतर बदलीचा हक्क मिळाल्यानंतर त्यांनी बदली प्रक्रियेत सहभाग घेतला. या प्रक्रियेत नियमानुसार बदली होऊनही प्रत्यक्ष कार्यमुक्ती न मिळाल्याने त्यांच्या वैयक्तिक व कौटुंबिक आयुष्यावर परिणाम होत आहे. या शिक्षकांना ज्या नवीन शाळांमध्ये रुजू व्हायचे आहे, तेथे दोन महिने उलटूनही ते हजर होऊ शकलेले नाहीत. नवीन आदेश मिळालेल्या शाळेवर शिक्षकांचा पगार नवीन ठिकाणी होत असताना काम जुन्याच शाळेत करण्याची वेळ शिक्षकांवर आली आहे..तारखा कशासाठी देता?दिवाळी झाल्यानंतर शिक्षकांना बदलीचे आदेश दिले. यामध्ये एक शिक्षकी शाळा सोडून इतर शिक्षक हजर झाले. मात्र, आम्हाला आदेश दिले असून, कार्यमुक्त कधी करणार, यासाठी शिक्षक वारंवार झेडपीचे उंबरे झिजवत आहेत. मात्र, शिक्षणाधिकारी या शिक्षकांना दिवाळीपासून उद्या कार्यमुक्त करतो. चार दिवसांनी, आठवड्यात करतो, अशी उत्तरे देत आहेत. त्यामुळे आमची बदली होऊन दोन महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी कार्यमुक्त होत नसल्याने आम्ही करायचे काय? अशा भावना काही शिक्षक व्यक्त करत आहेत..दिव्यांग संवर्गातील शिक्षकांची बदली प्रक्रिया अंतिम झाली असून, त्यामध्ये ज्या शिक्षकांची अनियमितता आढळली जाईल, त्यांना दुर्गम भागात पाठविले जाणार आहे. या प्रक्रियेला दोन आठवड्यांचा कालावधी लागणार असून, त्यानंतर तत्काळ नियमित बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त केले जाणार आहे.– अनिस नायकवडी, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक विभाग.Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.पुढे आलेले काही प्रश्नदुर्गम भागातील शिक्षकांना आदेश देऊनही कार्यमुक्त न करता ताटकळतका ठेवले?जिल्हा परिषद नियमावर बोट ठेवते, तर दोन शिक्षकांना कार्यमुक्त का केले?परजिल्ह्यातील ३७ शिक्षकांची सातारा जिल्ह्यात बदली होऊनही त्यांना शाळा दिल्या नाहीत.दुर्गममधील शिक्षकांना कार्यमुक्त करून परजिल्ह्यातील शिक्षकांना त्या ठिकाणी का पाठविले जात नाही?शिक्षकांना तीन महिन्यांपासून कार्यमुक्त करतो, अशी उत्तरे प्रशासनाकडून का दिली जातात?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.