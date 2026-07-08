School Aadhaar Centres: पूर्वसूचनेशिवाय राज्यातील ७१६ शालेय आधार केंद्रे बंद; विद्यार्थी, शिक्षक, ऑपरेटर अडचणीत, बंद करण्यामागे नेमकं काय कारण?

इमरान शेखरहिमतपूर: राज्यातील शिक्षण विभागामार्फत कार्यरत असलेले सुमारे ७१६ आधार नोंदणी व अद्ययावत (आधार) संच २७ जूनपासून कोणतीही पूर्वसूचना, लेखी आदेश किंवा अधिकृत ई-मेल न देता अचानक बंद करण्यात आल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ही सेवा ठप्प असल्याने विद्यार्थ्यांचे आधार बायोमेट्रिक अद्ययावत काम, शाळांचे प्रशासकीय कामकाज आणि शेकडो आधार ऑपरेटरांचे रोजगार एकाच वेळी संकटात सापडले आहेत..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...धक्कादायक बाब म्हणजे, हे आधार संच नेमके का बंद करण्यात आले, त्याबाबत शिक्षण विभागातील अनेक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही कोणतीही अधिकृत माहिती नसल्याचे समोर येत आहे. राज्यभरातील शेकडो आधार संच बंद होतात आणि त्याची माहिती संबंधित विभागालाच नसते, ही बाब प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे..शिक्षण विभागाकडून शाळांना विद्यार्थ्यांचे आधार बायोमेट्रिक अद्ययावत करून यू-डायस (UDISE+) पोर्टलवरील माहिती तातडीने पूर्ण करण्याचे सातत्याने निर्देश दिले जात आहेत. मात्र आधार अद्ययावत करण्यासाठी आवश्यक असलेले आधार संचच बंद असल्याने शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांवर प्रगतीचा तगादा असूनही प्रत्यक्षात काम करणे अशक्य झाले आहे. आधार अपडेट नसल्यास अनेक विद्यार्थ्यांची यू-डायसवरील ऑनलाइन नोंदणी पूर्ण होत नाही. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नोंदी आणि विविध शासकीय प्रक्रियांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे..या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आणि पालकांना बसत आहे. शाळांमधून होणारी सुविधा बंद झाल्याने त्यांना खासगी आधार केंद्रांचा आधार घ्यावा लागत असून वेळ आणि पैशांचा अतिरिक्त भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.या प्रकरणामुळे आधार संचावर कार्यरत ऑपरेटरही आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. संच बंद करण्यापूर्वी कोणतीही सूचना देण्यात आली नसल्याचा त्यांचा दावा आहे. ऑपरेटरांच्या म्हणण्यानुसार, शिक्षण विभागामार्फत कार्यरत विद्या ऑनलाइन कंपनीकडे प्रत्येकी सुमारे ५० हजार रुपयांची सिक्युरिटी जमा करण्यात आली आहे. तसेच नवीन आधार नोंदणी आणि बायोमेट्रिक अद्ययावत कामाचे प्रलंबित कमिशनही अद्याप अदा करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे अचानक सेवा बंद झाल्याने शेकडो ऑपरेटरसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे..राज्यातील विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि आधार ऑपरेटर यांच्याकडून शिक्षण आयुक्तालय, शालेय शिक्षण विभाग आणि संबंधित यंत्रणांनी या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन आधार संच त्वरित सुरू करावेत, विद्यार्थ्यांचे रखडलेले आधार अद्ययावत काम पूर्ण करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी, ऑपरेटरांचे प्रलंबित कमिशन अदा करावे आणि सिक्युरिटी रकमेबाबत स्पष्ट निर्णय जाहीर करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.या संदर्भात संबंधित विभाग आणि विद्या ऑनलाइन कंपनीची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. वृत्त लिहिपर्यंत त्यांची अधिकृत प्रतिक्रिया प्राप्त झाली नव्हती..पाच प्रश्न अनुत्तरित- २७ जूनपासून आधार संच कोणी बंद केले?- कोणताही अधिकृत आदेश का जारी झाला नाही?- शिक्षण विभागालाच याची माहिती का नाही?- विद्यार्थ्यांचे रखडलेले काम कोण पूर्ण करणार?- ऑपरेटरची सिक्युरिटी व प्रलंबित कमिशन कधी मिळणार? .Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा. तातडीच्या मागण्या- आधार संच त्वरित सुरू करावेत.- यू-डायस नोंदणीसाठी पर्यायी व्यवस्था करावी.- ऑपरेटरचे कमिशन अदा करावे.- सिक्युरिटी रक्कम परत करावी किंवा स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी.- संच बंद करण्यामागील कारण सार्वजनिक करावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.