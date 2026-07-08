सातारा

School Aadhaar Centres: पूर्वसूचनेशिवाय राज्यातील ७१६ शालेय आधार केंद्रे बंद; विद्यार्थी, शिक्षक, ऑपरेटर अडचणीत, बंद करण्यामागे नेमकं काय कारण?

Students facing problems due to Aadhaar centre closure: पूर्वसूचनेशिवाय ७१६ शालेय आधार केंद्रे बंद; विद्यार्थ्यांचे बायोमेट्रिक अद्ययावत, यू-डायस नोंदणी आणि शेकडो ऑपरेटरांच्या रोजगारावर टांगती तलवार, शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह
Unexpected Closure of 716 Aadhaar Centres Disrupts Student Services Across Maharashtra

Unexpected Closure of 716 Aadhaar Centres Disrupts Student Services Across Maharashtra

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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इमरान शेख

रहिमतपूर: राज्यातील शिक्षण विभागामार्फत कार्यरत असलेले सुमारे ७१६ आधार नोंदणी व अद्ययावत (आधार) संच २७ जूनपासून कोणतीही पूर्वसूचना, लेखी आदेश किंवा अधिकृत ई-मेल न देता अचानक बंद करण्यात आल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ही सेवा ठप्प असल्याने विद्यार्थ्यांचे आधार बायोमेट्रिक अद्ययावत काम, शाळांचे प्रशासकीय कामकाज आणि शेकडो आधार ऑपरेटरांचे रोजगार एकाच वेळी संकटात सापडले आहेत.

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