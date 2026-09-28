Spiritual Inspiration: पंच्याहत्तरीतही जिद्दीला सलाम! नऊ वेळा वाचली, आता स्वहस्ताक्षरात लिहिली संपूर्ण ज्ञानेश्वरी

-सुनील शेडगेनागठाणे : वयाची पंच्याहत्तरी पार केलेल्या ग्रामीण भागातील एका आजींनी स्वतःच्या हस्ताक्षरातून ज्ञानेश्वरी ग्रंथाचे लेखन केले आहे. आजींच्या या अनोख्या, आगळ्या साधनेचे विशेष कौतुक होत आहे..Pune Railway: रेल्वे प्रवाशांसाठी बातमी! दिवाळीपूर्वी रेल्वेचा मोठा निर्णय; पुणे-हडपसरहून अमरावती, गाझीपूर, गोरखपूरसाठी विशेष गाड्या.या आजींचे नाव विजया पांडुरंग देशमुख. माई या नावाने त्या सर्वपरिचित आहेत. त्या वाई तालुक्यातील कवठे या गावच्या. जुन्या काळातील अकरावीपर्यंतचे शिक्षण त्यांनी पूर्ण केले. त्याकाळी नोकरीची संधी असतानाही तत्कालीन परिस्थितीमुळे ती करणे त्यांना शक्य झाले नाही. पुढे कुटुंब, शेतीवाडी, गुरेढोरे यामुळे त्यांच्या लेखन, वाचनालाही मर्यादा पडल्या. सहा वर्षांपूर्वी त्यांच्या पतींचे निधन झाले. माईंच्या आयुष्यात मोठी पोकळी निर्माण झाली. .अशातच त्या आध्यात्माकडे ओढल्या गेल्या. विविध धार्मिक कार्यातील त्यांचा पुढाकार उल्लेखनीय राहिला. भजन, कीर्तन, अभंग, पारायण, ग्रंथवाचन यात त्या सतत मग्न राहिल्या. ज्ञानेश्वरीचे त्यांनी नऊ वेळा वाचन केले. त्यांनी गाथाही वाचून पूर्ण केली. पंढरपूर वारी, अयोध्या, काशी आदी धार्मिक स्थळांना त्यांनी भेटी दिल्या..अशातच अलीकडच्या काळात त्यांनी संपूर्ण ज्ञानेश्वरी आपल्या हातून लिहून पूर्ण केली. विशेष म्हणजे हे सारे लेखन त्यांनी अत्यंत काटेकोरपणे केले आहे. त्यासाठी रोजच्या रोज वेळ दिला आहे. याकामी त्यांना मुले, सुना, नातवंडे आदींचे सहकार्य लाभले. माईंच्या या आध्यात्मिक कार्याबद्दल वाई, झिरपवाडी आदी ठिकाणी आयोजित पारायण सोहळ्यात त्यांना गौरविण्यात आले आहे. हभप बंडातात्या कराडकर यांच्या हस्तेही त्यांचा सत्कार झाला आहे..Pune Weather: पुण्यात पुन्हा ढगांची दाटी; पुढील दोन-तीन दिवस मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता.माईंची अध्यात्मावरील श्रद्धा, ज्ञानेश्वरी लेखनावरील निष्ठा प्रेरणादायी आहे. त्यांचे लेखन हे अत्यंत सुबक, सुवाच्च आहे. या वयातील त्यांची ही जिद्द, कष्ट हे नक्कीच कौतुकास्पद ठरणारे आहे.- छाया जावळे, कवठे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.