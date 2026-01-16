सातारा

Satara News: सातारा जिल्ह्यातील ७६ गावे चकाचक; ओडीएफ प्लस मॉडेल म्हणून घोषित, अनेक गावांनाही प्रेरणा !

ODF Plus Model villages inspiring Rural Maharashtra: सातारा जिल्ह्यातील ७६ गावे ओडीएफ प्लस घोषित; स्वच्छतेच्या दिशेने प्रेरणादायी पाऊल
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा: जिल्ह्यातील स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीणअंतर्गत सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत ७६ ग्रामपंचायती ओडीएफ प्लस मॉडेल गावे म्हणून घोषित केली आहेत. या कामांमुळे इतर गावांना प्रेरणा मिळाली असून, उर्वरित गावांचीही स्वच्छतेच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे.

