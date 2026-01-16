Satara News: सातारा जिल्ह्यातील ७६ गावे चकाचक; ओडीएफ प्लस मॉडेल म्हणून घोषित, अनेक गावांनाही प्रेरणा !

सातारा: जिल्ह्यातील स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीणअंतर्गत सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत ७६ ग्रामपंचायती ओडीएफ प्लस मॉडेल गावे म्हणून घोषित केली आहेत. या कामांमुळे इतर गावांना प्रेरणा मिळाली असून, उर्वरित गावांचीही स्वच्छतेच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. .Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी ओडीएफ प्लसमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. देशभरात ओडीएफ प्लस गावांची दर महिन्याला चाचपणी होते. ओडीएफ प्लससाठी पात्र ठरलेल्या गावांची माहिती ऑनलाइन भरण्यात येते. त्याची प्रत्यक्ष चाचपणी झाल्यानंतर ते गाव ओडीएफ प्लस म्हणून घोषित करतात. त्यानुसार जिल्ह्यातील जावळी तालुक्यातील आलेवाडी, आंधारी कास, धुंद, कुंभारगणी, रुईघर, सोनगाव, खटाव तालुक्यातील भोसरे, जाखणगाव, चर्चा झाली आहे. येत्या काही दिवसांत त्यावर ठोस उपाय आखले जाणार आहेत..खाद्य पदार्थाला बागेत हवी बंदीज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण प्रीतिसंगम बागेत खाद्यपदार्थ नेण्यास सक्तीने बंदी घालण्याची गरज आहे. बागेत खाद्य पदार्थ नेण्यास बंदी आहे, असा ठराव यापूर्वीच पालिकेच्या बैठकीत झाला आहे. त्याची अंमलबजावणीच झाली नाही. मध्यंतरी त्यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झाले. त्यानंतर ती बंदीही शिथिल झाली. मात्र, अद्यापही खाद्य पदार्थांना बंदी करण्यात आलेला ठरावाची अंमलबजावणी करता येऊ शकते. तसे झाल्यास बागेतील व समाधिस्थळ परिसर स्वच्छ राहण्यास मदत होणार आहे. त्याबाबत पालिका व पोलिसांनी संयुक्त निर्णय घ्यावा, असे यशवंत प्रेमींची मागणी आहे..असे आहेत प्रश्नकिरकोळ कारणांवरून हातगाड्यांवर होताहेत वादाचे प्रसंगशेकडोंच्या जमावाची हुल्लडबाजी ठरतेय पोलिसांना आव्हानबागेतील पोलिस चौकी नेहमीच कुलूप बंद असल्याने धाकच संपलाज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांचे समाधिस्थळ, स्मारक परिसरात हुल्लडबाजीअति उत्साहामुळे बाग, घाट परिसराचे पावित्र्य होतेय भंग.असे व्हावेत ठोस निर्णयपोलिस व पालिकेने समन्वयातून ठरणारा निर्णय तडीस न्यावाखाद्य पदार्थांचे हातगाडे वाळवंटात देण्याचा निर्णय व्हावाप्रीतिसंगम बाग परिसरातील वाहनांचे पार्किंगही सक्तीने वाळवंटात न्यावेघोडेसवारीसह लहान मुलांची खेळणी विक्रेते, चारचाकी खेळणी वाहनांनाही वाळवंटात न्यावेप्रीतिसंगम बागेबाहेरील रिक्षा थांबाही हटविण्याची गरज.मॉडेल गावांसाठी या कामावर भरमॉडेल गावांसाठी सामुदायिक शौचालय, प्राथमिक शाळा, विद्यालये, अंगणवाड्या, सामुदायिक घरे या ठिकाणी शौचालयाची व्यवस्था, प्लॅस्टिकच्या वापरावर बंधने, प्लॅस्टिक कचरा संकलनाचे नियोजन, सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनावर भर देण्यात आला. हे उपक्रम जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये राबवले आहेत का? याची पाहणी करण्यासाठी केंद्राकडून संस्थेची नेमणूक केली आहे..माेठी बातमी! शक्तिपीठ महामार्गाचा नवा आराखडा ‘व्हायरल; उत्तर सोलापूर, सांगोला वगळून माढा, माळशिरसमधून जाणार !.पाणी व स्वच्छता विभागासह ग्रामपंचायत विभागाने गावपातळीवर सातत्याने पाठपुरावा करत ओडीएफ प्लसमधील निकषांची पूर्तता केली. प्लॅस्टिक कचरा संकलन, शौचालये, सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनावर भर दिला. - याशनी नागराजन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.