सातारा

Shivendraraje Bhosale: साताऱ्याच्या लौकिकाला साजेसे संमेलन होईल: शिवेंद्रसिंहराजे भोसले; प्रशासनाला नेमक्या काय सूचना दिल्या..

Maharashtra leader Reviews Arrangements for Satara conference: साताऱ्यातील साहित्य संमेलनासाठी शिवेंद्रसिंहराजेंच्या विशेष सूचना
Shivendrasinhraje Bhosale inspecting the conference venue and reviewing preparations with officials.

Shivendrasinhraje Bhosale inspecting the conference venue and reviewing preparations with officials.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा: जिल्ह्याला ऐतिहासिक, आध्यात्मिक आणि सामाजिक वारसा लाभला आहे. साताऱ्याच्या नावलौकिकाला साजेसे असे शतकपूर्व संमेलन यशस्वी होईल, असा विश्वास अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष व सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी व्यक्त केला. संमेलनादरम्‍यान साहित्यरसिकांना अडचणी येऊ नयेत, यासाठी जिल्हा प्रशासनास त्यांनी सूचना केल्या.

Loading content, please wait...
Satara
Event
district
Shivendraraje Bhosale
press conference
Maharashtra Politics
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com