Shivendraraje Bhosale: साताऱ्याच्या लौकिकाला साजेसे संमेलन होईल: शिवेंद्रसिंहराजे भोसले; प्रशासनाला नेमक्या काय सूचना दिल्या..

सातारा: जिल्ह्याला ऐतिहासिक, आध्यात्मिक आणि सामाजिक वारसा लाभला आहे. साताऱ्याच्या नावलौकिकाला साजेसे असे शतकपूर्व संमेलन यशस्वी होईल, असा विश्वास अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष व सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी व्यक्त केला. संमेलनादरम्यान साहित्यरसिकांना अडचणी येऊ नयेत, यासाठी जिल्हा प्रशासनास त्यांनी सूचना केल्या.

सातारा येथे होणाऱ्या मराठी साहित्य संमेलनस्थळाची पाहणीवेळी ते बोलत होते. यावेळी संमेलनाचे कार्याध्यक्ष विनोद कुलकर्णी, कोषाध्यक्ष नंदकुमार सावंत, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, जिल्हा क्रीडाधिकारी नितीन तारळेकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, सार्वजनिक बांधकाम पश्चिम विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्रीपाद जाधव, सहाय्यक आयुक्त अभिजित बापट, पालिका मुख्याधिकारी विनोद जळक, पोलिस उपअधीक्षक राजू नवले, वाहतूक निरीक्षक अभिजित यादव, जिल्हा माहिती अधिकारी वर्षा पाटोळे, नगराध्यक्ष अमोल मोहिते, नगरसेवक अविनाश कदम आदी उपस्थित होते.

शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले, ''संमेलनासाठी उपस्थित राहणाऱ्या साहित्यिक, साहित्यप्रेमींची उत्तम सोय ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. संमेलनस्थळी मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासह शहराचे सुशोभीकरण करण्याच्या सूचना नगरपालिका प्रशासनास दिल्या आहेत. संमेलनस्थळासह संपूर्ण शहरात युद्ध पातळीवर नियोजनबद्ध पद्धतीने कामे सुरू आहेत. जिल्ह्याच्या नावाला साजेसे संमेलन करण्याचा प्रयत्न असून, राज्यासह, देश-परदेशातील साहित्यिक, साहित्य रसिक, साहित्यप्रेमी आणि वाचकांनी या संमेलनाला आवर्जून भेट द्यावी.''