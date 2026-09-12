सातारा

Chief Sports Executive Officer : आदिती स्‍वामी बनली मुख्य क्रीडा कार्यकारी अधिकारी; ओजस देवतळे, प्रथमेश फुगे यांचीही नियुक्ती

Aditi Swami appointed Chief Sports Executive Officerतिरंदाजीतील जागतिक विक्रमांनी झळकलेली अर्जुन पुरस्कार विजेती आदिती स्वामी आता राज्याच्या मुख्य क्रीडा कार्यकारी अधिकारीपदावर; ग्रामीण पार्श्वभूमीतून शासकीय सेवेत थेट झेप
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Aditi Swami appointed Chief Sports Executive Office

सकाळ वृत्तसेवा
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- सुनील शेडगे

नागठाणे - तिरंदाजी खेळातून साताऱ्याचा लौकिक जागतिक पातळीवर पोहोचविणाऱ्या अर्जुन पुरस्कार विजेत्या आदिती गोपीचंद स्वामी हिला शासनाकडून मुख्य क्रीडा कार्यकारी अधिकारी (गट अ) या पदावर थेट नियुक्ती मिळाली आहे.

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