Mount Kilimanjaro:'वाईच्‍या अभिजित भोईटेकडून आंतरराष्‍ट्रीय किलीमांजारो शिखर सर'; नैसर्गिक आव्हानांचा केला सामना

Wai’s Abhijit Bhoite Scales Kilimanjaro: सह्याद्रीच्या डोंगरदऱ्यांमध्ये लहानाचा मोठा झालेल्या अभिजितने किलीमांजारोसारख्या आंतरराष्‍ट्रीय शिखरावर चढाई करण्याचे स्वप्न बालपणीच उराशी बाळगले होते. हे स्वप्न साकार करण्यासाठी त्याने कठोर परिश्रम घेतले.
Abhijit Bhoite from Wai proudly holds the flag at Kilimanjaro summit after a determined climb.

भुईंज : प्रचंड उंची, हवेतील कमी होणारा ऑक्‍सिजनचा साठा आणि उणे १८ अंश सेल्सिअस तापमान व अन्य नैसर्गिक आव्हानांचा सामना करत गिर्यारोहणात केवळ शिखराची उंचीच नव्हे, तर जिद्दीची उंचीही अभिजित भोईटे याने सिद्ध करीत नुकतेच किलीमांजारो शिखर सर केले.

