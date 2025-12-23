Satara News: अभिजीत बिचुकलेंचा नवा विक्रम! जुन्या मतांच्या रेकॉर्डला टाकले मागे, अपक्ष उमेदवारांच्या यादीत मिळवले दुसरे स्थान..

सातारा : राज्यातील नगरपालिका निवडणुकांचे निकाल नुकतेच जाहीर झाले असून यामध्ये साताऱ्यात अनेक रंजक आकडेवारी समोर आली आहे. विशेषतः नेहमी चर्चेत राहणारे उमेदवार अभिजीत बिचुकले यांच्या मतांकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. या निवडणुकीत बिचुकलेंनी अनपेक्षित कामगिरी केली असून नगराध्यक्षपदाच्या शर्यतीत त्यांनी चौथा क्रमांक पटकावला आहे. अपक्ष उमेदवारांच्या यादीत तर त्यांनी २,७७२ मते मिळवून दुसरे स्थान मिळवले आहे..आनंदाची बातमी! 'पुणे-सोलापूर रेल्वे प्रवास लवकरच १६० किमी वेगाने'; प्रवाशाच्या वेळेची हाेणार बचत...याआधी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत बिग बॉस फेम बिचुकले यांनी बारामती मतदारसंघातून नशीब आजमावले होते, मात्र तिथे त्यांना केवळ ६८ मतांवर समाधान मानावे लागले होते. तसेच सातारा-जावळी मतदारसंघात त्यांना ५२९ मते मिळाली होती. त्या तुलनेत सातारा नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मिळालेली मते पाहता त्यांनी आपला जुना रेकॉर्ड मोडीत काढला आहे. .या निवडणुकीत अपक्ष उमेदवारांमध्ये प्रथम क्रमांकावर असलेले शरद काटकर यांना ३,९०० मते मिळाली, तर बिचुकले २,७७२ मतांसह त्यांच्या मागोमाग राहिले. तरीही, नियमानुसार त्यांची अनामत रक्कम मात्र जप्त झाली आहे..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.स्वतःला कवी मनाचे नेते म्हणवून घेणारे आणि राष्ट्रपती पदापर्यंतच्या निवडीसाठी धडपडणारे अभिजीत बिचुकले यांनी यंदाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत सातारकरांचे लक्ष वेधून घेतले. जरी अमोल मोहिते यांनी बिचुकले यांचा ५४,८१५ मतांच्या फरकाने पराभव केला असला, तरी विधानसभा निवडणुकांच्या तुलनेत बिचुकले यांना मिळालेली वाढीव मते हा राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे. एकूणच, भाजपच्या अमोल मोहिते यांनी मागील सर्व विक्रम मोडीत काढत साताऱ्याच्या नगराध्यक्षपदी विराजमान होण्याचा मान मिळवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.