Satara News: अभिजीत बिचुकलेंचा नवा विक्रम! जुन्या मतांच्या रेकॉर्डला टाकले मागे, अपक्ष उमेदवारांच्या यादीत मिळवले दुसरे स्थान..

Abhijit Bichukale Breaks old vote Record: साताऱ्यात अभिजीत बिचुकलेंची अनपेक्षित कामगिरी, जुन्या मतांचा रेकॉर्ड मोडला
Abhijit Bichukale interacting with supporters after achieving a record-breaking vote count.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
सातारा : राज्यातील नगरपालिका निवडणुकांचे निकाल नुकतेच जाहीर झाले असून यामध्ये साताऱ्यात अनेक रंजक आकडेवारी समोर आली आहे. विशेषतः नेहमी चर्चेत राहणारे उमेदवार अभिजीत बिचुकले यांच्या मतांकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. या निवडणुकीत बिचुकलेंनी अनपेक्षित कामगिरी केली असून नगराध्यक्षपदाच्या शर्यतीत त्यांनी चौथा क्रमांक पटकावला आहे. अपक्ष उमेदवारांच्या यादीत तर त्यांनी २,७७२ मते मिळवून दुसरे स्थान मिळवले आहे.

