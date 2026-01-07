Sahitya Sammelan: साताऱ्यातील मराठी साहित्य संमेलनात महानुभावांच्या साहित्याचा अभाव; साहित्याचे अभ्यासक, साहित्यिकांकडून खंत व्यक्त!

-संजीव भागवतसातारा : माय मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी ज्या महानुभाव साहित्याचे सर्वात मोठे योगदान राहिले, त्या साहित्याचा मोठा अभाव सातारा येथे भरलेल्या ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात प्रकर्षाने समोर आला. काही अपवाद वगळता या साहित्यावर कोणीतीही चर्चादेखील होऊ शकली नाही. तर दुसरीकडे संमेलनाच्या आयोजकांनी पहिल्या मराठीच्या आद्य कवयित्री महदंबा यांच्यापासून ते गोविंदप्रभू, चक्रधर, म्हाइंम भटांचा दर्शनी भागात उल्लेख होईल, असेही एकही मोठे बॅनर, चित्र लावले नसल्याने एकूणच या संमेलनात महानुभाव साहित्याची उपेक्षा झाल्याची खंत महानुभाव साहित्याचे अभ्यासक, साहित्यिकांकडून व्यक्त करण्यात आली..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .संमेलनातील सर धनजीशा कुपर ग्रंथ नगरीत २६४ हून अधिक विविध प्रकाशन संस्थांची ग्रंथदालने लावण्यात आली. यात एकही ग्रंथदालन महानुभाव पंथाच्या संस्थेच्या ग्रंथांसाठी नव्हते. शिवाय वि.भि. कोलते यांच्या मूळ 'लीळाचरित्रा'ची कॉपी करून बाजारात मक्तेदारी मांडलेल्या काही तथाकथित संशोधकांचे 'लीळाचरित्र' केवळ एका प्रकाशन संस्थेकडे दिसले. मात्र, महानुभावाची प्रचंड मोठी ग्रंथ संपदा असलेल्या गद्य आणि पद्य ग्रंथांपैकी एकही ग्रंथ येथे वाचकांना उपलब्ध होऊ शकले नसल्याची खंत अभ्यासक, वाचकांकडून करण्यात आली..दरम्यान, मराठी भाषेच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या आणि मराठी भाषेला अभिजात साहित्याचा वारसा निर्माण करून देणाऱ्या आद्य कवयित्री महदंब यांचे नाव संमेलनात कोणाचे लक्ष जाणार नाही अशा जागेवर एका दीड फुटाच्या पीलरव उभे एक-एक अक्षर काढून टाकण्यात आले. तसाच उल्लेख गोविंदप्रभू आणि चक्रधर स्वामींचा करण्यात आल्याने यावरही संताप व्यक्त केला जात आहे. दुसरीकडे साताऱ्याजवळ असलेल्या फलटणला महानुभाव पंथाची दक्षिण काशी म्हणून ओळख आहे. तर साताऱ्याच्या परिसरात महानुभाव पंथाचा मोठा प्रभाव असून काही जवळच आश्रमेही असताना त्यांच्याकडूनही या संमेलन काळात पंथाच्या प्रचार-प्रसार आदींचा अभाव दिसून आला..महानुभाव साहित्य प्रकाशनाची उणीवदेशभरात होणाऱ्या विविध साहित्य संमेलनात महंत श्रीहंसराज बाबा खामनीकर यांच्या महानुभाव साहित्य प्रकाशन, (माळवाडगाव तालुका श्रीरामपूर)मार्फत महानुभावांच्या साहित्याची विक्री आणि प्रसार केला जातो. या प्रकाशनाकडे महानुभाव पंथांची बहुतांश ग्रंथसंपदा वाचकांना उपलब्ध करून दिली जाते. मात्र, यंदा काही तांत्रिक कारणामुळे हे प्रकाशन साताऱ्यात आपला स्टॉल लावू शकले नसल्याची माहिती खंत महंत खामनीकर यांनी व्यक्त केली..Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.अशी आहे उपलब्ध ग्रंथ संपदाराज्यात महानुभाव साहित्य प्रकाशनाकडे प्रामुख्याने 'लीळाचरित्र','श्रीकृष्ण चरित्र', 'श्रीदत्त प्रभू चरित्र','श्रीचक्रपाणी चरित्र', 'श्रीगोविंदप्रभू चरित्र', 'स्मृतीस्थळ', 'महदंबेचे धवळे', 'महानुभाव इतिहास', 'आचार वचनामृत', 'विचार वचनामृत', 'स्थान दर्शन' 'महानुभाव तत्वज्ञान', 'भारतीय दर्शने आणि महानुभाव तत्वज्ञान', 'महानुभाव संतांची सामाजिक कामगीरी', 'महानुभाव संप्रदाय स्थूल दर्शन' 'सूत्रपाठ', ' मूर्तिज्ञान' आदी असंख्य ग्रंथसंपदा उपलब्ध असून अभ्यासक, वाचक, साहित्यिकांकडून ते खरेदी केली जात असल्याचेही महंत खामनीकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.