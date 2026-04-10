Man taluka: सरपंच, पोलिस पाटील गाव सोडून शहरात स्थायिक; माणमधील अनेक गावांची स्थिती; ग्रामस्थांची ससेहोलपट!

-रूपेश कदमदहिवडी : माण तालुक्यातील अनेक गावांत ज्यांच्या हातात गावचा कारभार ते सरपंच आणि पोलिस पाटील हे आपल्या कर्तव्याकडे पाठ फिरवून मुंबई, पुणे, सातारा यांसारख्या शहरांमध्ये स्थायिक झाले असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे..सरपंच हा गावचा प्रमुख असतो. गावचा सर्वांगीण विकास, पाणीपुरवठा, आरोग्य आणि स्वच्छता या गोष्टींकडे लक्ष देणे सरपंचांचे कर्तव्य आहे; परंतु काही सरपंच केवळ मोठेपणा मिळवण्यासाठी पद भूषवत आहेत. नोकरी वा व्यवसायानिमित्त शहरात राहत असल्याने गावातील समस्या सोडवण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नसल्यासारखी स्थिती आहे. ग्रामपंचायतीत सरपंचच उपलब्ध नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना आपल्या कामांसाठी वारंवार चकरा माराव्या लागतात..गावातील तंटे मिटवणे, शांतता राखणे आणि पोलिस प्रशासनाला गुप्त माहिती पुरवणे ही पोलिस पाटलांची मुख्य जबाबदारी आहे. मात्र, माणमधील अनेक पोलिस पाटील केवळ पगार आणि पदाच्या प्रतिष्ठेसाठी या खुर्चीवर बसले आहेत. प्रत्यक्षात ते मुलांचे शिक्षण, नोकरी वा व्यवसायानिमित्त मुंबई, पुणे, बारामती, फलटण आदी ठिकाणी वास्तव्यास आहेत. काही गावांमध्ये असलेल्या महिला पोलिस पाटील या सुद्धा त्यांच्या पतीसोबत बाहेरगावी राहात आहेत. परिणामी, गावात एखादी दुर्घटना किंवा वाद झाल्यास दाद मागायची कोणाकडे? असा प्रश्न ग्रामस्थांना पडला आहे. .शासकीय नियमानुसार पोलिस पाटलांनी गावात राहणे बंधनकारक आहे. मात्र, नियम धाब्यावर बसवून अनेक जण परगावी राहात आहेत. गावाचा विकास आणि सुरक्षा वाऱ्यावर सोडून हे मानकरी अन् पगारी मनसबदार परगावी राहत असल्याने तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये सध्या 'धनी ना कोणी' अशी अवस्था निर्माण झाली आहे..जे सरपंच आणि पोलिस पाटील गावात राहात नाहीत, त्यांचे पद तातडीने रद्द करावे. प्रशासनाने यांची चौकशी करून कर्तव्यदक्ष व्यक्तींना संधी द्यावी, जेणेकरून गावातील शांतता आणि विकास अबाधित राहील.- एक सजग ग्रामस्थ..दाखले मिळण्यात अडचणीसरपंच व पोलिस पाटील वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने विविध दाखले वेळेत मिळत नाहीत. पद भोगताना गावाची जबाबदारी झटकणाऱ्या अशा पदाधिकाऱ्यांवर शासनाने कडक कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.