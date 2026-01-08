Karad Accident: देवदर्शन घेऊन पुण्याकडे परतताना अपघात; चौघे जखमी, पुणे- बंगळूर महामार्गावरील घटना, मोटारीचा चक्काचूर!

मलकापूर: महामार्गावर उभ्या असलेल्या कंटेनरला मोटारची पाठीमागून धडक होऊन झालेल्या अपघातात चौघे जखमी झाले. पुणे- बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर पाचवड फाटा (ता. कऱ्हाड) येथे बुधवारी दुपारी तीनच्या सुमारास हा अपघात झाला. अपघातात मोटारीचा चक्काचूर झाला. सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही. अपघातानंतर महामार्गावरील वाहतूक काही काळ विस्कळित झाली. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .वैभव गव्हाणे (वय २४), विशाल काळे (वय २५, रा. ढानोरा, जि. पुणे) अशी अपघातात जखमी झालेल्या युवकांची नावे आहेत. अन्य दोघांची नावे समजू शकली नाहीत. घटनास्थळावरील माहितीनुसार, पुण्याहून माेटारीने (एमएच १२ क्यूएम १२९०) चार युवक आदमापूर येथे बाळूमामाच्या दर्शनासाठी गेले होते. .बुधवारी देवदर्शन घेऊन पुण्याकडे परतताना पुणे- बंगळूर महामार्गावर दुपारी तीनच्या सुमारास पाचवड फाटा येथे माेटार आली असता चालकाचा कारवरील ताबा सुटला. त्यामुळे भरधाव कार महामार्गाकडेला उभ्या असलेल्या कंटेनरखाली शिरली. या अपघातात कारचा चक्काचूर झाला. कारमधील चौघेजण जखमी झाले. अपघातात वाहनाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही..Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.अपघात होताच परिसरातील नागरिकांनी अपघातस्थळी धाव घेत अपघाताची माहिती महामार्ग पोलिस व महामार्ग देखभाल विभागाला दिली. माहिती मिळताच डी. पी. जैनचे दस्तगीर आगा यांच्यासह प्रफुल्ल बाबर, सुनील कदम, महेश फल्ले तातडीने अपघातस्थळी दाखल झाले. नागरिकांच्या मदतीने १०८ आणि बाबर यांच्या रुग्णवाहिकेतून जखमींना खासगी रुग्णालयात दाखल केले. क्रेनच्या साह्याने अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करून महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.