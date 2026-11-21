कराड : पाटण तालुक्यात प्रस्तावित अदानी समूहाच्या तारळे पंप स्टोअरेज प्रकल्पावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. मूळ पर्यावरण परवानगीत नमूद नसलेल्या सावरघर गावात मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन व बांधकाम सुरू असल्याचा गंभीर आरोप करत, आवश्यक परवानग्यांशिवाय सुरू असलेल्या कामांची तत्काळ आणि स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे केली (Adani project in Patan Satara Maharashtra) आहे..केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने ११ फेब्रुवारी २०२५ रोजी एक हजार ५०० मेगावॉटच्या तारळे ओपन लूप पंप स्टोअरेज प्रकल्पाला पर्यावरण परवानगी दिली होती. त्यानुसार १५०.७४ हेक्टर क्षेत्रातील काम पाटण तालुक्यातील निवडे, तोंडोशी, कळंबे आणि जाळू गावांसाठी मंजूर आहे. मात्र, त्याच प्रकल्पासाठी सावरघर येथे मोठ्या प्रमाणात उत्खनन सुरू झाल्याचे निदर्शनास आले आहे..मूळ पर्यावरण परवानगीत सावरघर या गावाचा समावेश नसल्याने त्या ठिकाणच्या कामाची व्याप्ती आणि वैधतेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. हा प्रकल्प कोयना वन्यजीव अभयारण्यासह सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या संभाव्य इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये येत असल्याने पर्यावरणीय आणि वन्यजीव संवर्धनाच्या तरतुदींची काटेकोर तपासणी आवश्यक असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे, तसेच राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीची पूर्वपरवानगी या कामांसाठी घेतली आहे का, याचीही पडताळणी करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे..Teachers Census Duty : नववर्षात शिक्षकांना 34 दिवस जनगणनेची ड्युटी! 25 जानेवारीपासून पुन्हा जावे लागणार प्रत्येकाच्या घरोघरी; 21 डिसेंबरपासून प्रशिक्षण.या संदर्भात पर्यावरण मंत्रालयाच्या १६ जुलै २०२० आणि २४ जुलै २०२० च्या मार्गदर्शक सूचनांचाही दाखला देण्यात आला आहे. प्रकल्पाच्या परवानग्यांशी थेट संबंधित अधिकाऱ्यांऐवजी तटस्थ आणि वरिष्ठ यंत्रणेमार्फत प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, पडताळणी पूर्ण होईपर्यंत पुढील अनधिकृत उत्खनन किंवा बांधकाम रोखण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंतीही श्री. भाटे यांनी केली आहे..Koregaon Snakebite Death : उसाच्या फडात घोणस पकडताना सर्पमित्राचा दुर्दैवी अंत; प्लॅस्टिकच्या पोत्यात घालताना हाताच्या करंगळीला दंश, विष संपूर्ण शरीरात भिनलं अन्....या आहेत मागण्यासावरघर येथील उत्खनन, बांधकाम, तैनात यंत्रसामग्री अन् कामासंदर्भात तत्काळ स्थळपाहणी करावीपाहणी करून अधिकृत पंचनामा करावेतवैधानिक परवानग्यांशिवाय काम सुरू असल्यास जबाबदार व्यक्तींसह प्रकल्प यंत्रणेवर तत्काळ गुन्हा करावासावरघरमधील काम ११ फेब्रुवारी २०२५ च्या पर्यावरण परवानगीच्या कक्षेत येते का, त्याची तपासणी करावीराष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या पूर्वपरवानगीची खातरजमा करणे.प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून पाहणीसावघरबाबत दाखल तक्रारीनुसार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष सावरघरला भेट देऊन तेथील पंचनामे केले आहेत. त्यांनी त्या सगळ्या परवनागी तपासण्याचीही प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यासंदर्भात माहिती मात्र गोपनीय ठेवली आहे. महामंडळाचे अधिकारी अमोल सातपुते यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.