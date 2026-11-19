-सचिन शिंदेकराड : पाटण तालुक्यातील तारळे परिसरात उभारण्यात येत असलेल्या अदानी समूहाच्या पम्प्ड स्टोरेज प्रकल्पासाठी कंपनीला नियमानुसार २२७ कोटी रुपयांची रक्कम सह्याद्री व्याघ्र संवर्धनासाठी भरावी लागणार (Tarale pumped storage project Patan Satara news) आहे. प्रकल्पाच्या मूळ ५ हजार ६७५ कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या चार टक्के ही रक्कम असून, मुख्य प्रकल्पाच्या मंजुरीच्या वेळी ती वसूल केली जाणार आहे. वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय झाल्याची माहिती वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय खंदारे यांनी दिली..तारळे येथील या प्रकल्पाच्या परवानग्या, आर्थिक तरतूद आणि वन्यजीव संवर्धनाशी संबंधित मुद्द्यांवरून प्रशासकीय स्तरावर गेल्या काही दिवसांपासून घडामोडी सुरू आहेत. पर्यावरण अभ्यासक रोहन भाटे यांनी यासंदर्भात तक्रार केल्यानंतर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी मंत्रालयात तातडीची बैठक घेतली. या पार्श्वभूमीवर वन विभागाने प्रकल्पाच्या प्राथमिक कामांना स्थगिती देण्याचे आदेशही दिले आहेत. पाटणचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी आर. एस. नलवडे यांनी यासंदर्भात वर्क स्टॉप नोटीस बजावली आहे..या बैठकीला वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय खंदारे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी, पश्चिम वन्यजीव विभागाचे रविकिरण गोवेकर, वनप्रमुख श्रीनिवास राव, कोल्हापूरचे मुख्य वनसंरक्षक लक्ष्मी, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक तुषार चव्हाण तसेच अदानी समूहाचे प्रतिनिधी नरेश तेलगू उपस्थित होते. बैठकीत प्रकल्पाच्या विविध परवानग्या आणि कायदेशीर पूर्ततेबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली..Tarali Pumped Storage Project : तारळी प्रकल्पाचे काम कधी आणि कसे सुरू झाले? पर्यावरण व वन्यजीव मंजुरीबाबत अदानी ग्रीन एनर्जीने दिली 'ही' महत्त्वाची अपडेट, नेमकं प्रकरण काय?.खंदारे म्हणाले, अदानी समूहाच्या तारळे येथील प्रकल्पाची मूळ किंमत ५ हजार ६७५ कोटी रुपये आहे. त्याच्या चार टक्के म्हणजेच सुमारे २२७ कोटी रुपये नियमानुसार सह्याद्री व्याघ्र संवर्धनासाठी जमा करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या अंतिम परवानग्या घेताना ही रक्कम भरल्याशिवाय पुढील प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकणार नाही. वनमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीतही याबाबत स्पष्ट भूमिका घेण्यात आली आहे. सर्व आवश्यक परवानग्या आणि कायदेशीर अटींचे पालन करूनच प्रकल्पाची पुढील प्रक्रिया पार पाडली जाईल..दरम्यान, अदानी समूहाने यापूर्वी भरलेल्या ५६.७५ कोटी रुपयांच्या रकमेवरून तांत्रिक संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र, ही रक्कम केवळ प्राथमिक सर्वेक्षण आणि इन्व्हेस्टिगेशनच्या कामासाठी मर्यादित असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्राथमिक कामांसाठी भरलेली रक्कम आणि मुख्य प्रकल्पासाठी भरावयाची रक्कम या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. मुख्य प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी आवश्यक असलेले २२७ कोटी रुपये कंपनीला स्वतंत्रपणे भरावे लागणार आहेत..Torrent Power Project : कर्जतच्या वृक्षतोडीची भरपाई चिपळूणमध्ये? टोरांटो पॉवर कंपनीचा सह्याद्री पट्ट्यात 600 एकरचा प्लॅन? सर्वेक्षणाबाबत नेमकं काय घडलं? .कागदपत्रांतील तांत्रिक त्रुटी दूर करण्याची प्रक्रियावन विभाग आणि अदानी समूह यांच्यात झालेल्या पत्रव्यवहारात काही तांत्रिक दुरुस्त्या आवश्यक असल्याचे बैठकीत निदर्शनास आले. त्यानुसार संबंधित कागदपत्रांमधील त्रुटी दूर करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. वन्यजीव आणि अन्य आवश्यक परवानग्यांची पूर्तता करण्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत..कंपनीकडून आवश्यक कायदेशीर परवानग्या योग्य प्रक्रियेद्वारे घेतल्या जात असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या अंतिम मंजुरीसाठी नियमानुसार २२७ कोटी रुपये जमा करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे ही रक्कम जमा होणे आणि सर्व आवश्यक परवानग्या मिळणे या बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत..दरम्यान, वन विभागाने बजावलेली वर्क स्टॉप नोटीस तूर्त कायम राहणार आहे. वन विभाग आणि अदानी समूहाच्या पत्रांमधील तांत्रिक दुरुस्त्या पूर्ण झाल्यानंतर तसेच आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पार पडल्यानंतरच प्रकल्पाबाबत पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे तारळे येथील अदानी समूहाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे भवितव्य आता वन विभागाच्या परवानग्या आणि २२७ कोटींच्या निधीच्या पूर्ततेवर अवलंबून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.