-सचिन शिंदेकराड : राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची पूर्वपरवानगी न घेताच पाटण तालुक्यातील तारळे परिसरात अदानी समूहाच्या तारळी पंप स्टोरेज प्रकल्पाचे काम सुरू असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणाची दखल घेत वन विभागाने १३ नोव्हेंबरला प्रकल्पाचे सर्व कामकाज तत्काळ थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, आदेश देऊन आठवडाभर उलटला तरी कंपनीकडून प्रकल्पाचे काम सुरूच असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे वन विभागाच्या आदेशाला कंपनीने केराची टोपली दाखवल्याची चर्चा परिसरात सुरू (Patan forest department show cause notice) आहे..प्रचलित वन व वन्यजीव कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पाटणचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी आर. एस. नलवडे यांनी प्रकल्पाच्या अधिकृत स्वाक्षरीकर्त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. पर्यावरण अभ्यासक रोहन भाटे यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री आणि 'व्याघ्र संवर्धन' विभागाकडे यासंदर्भात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची दखल घेत वन विभागाने प्रकल्पाविरोधात नोटीस काढली होती. त्यामुळे परिसरात खळबळ उडाली होती. मात्र, नोटिशीनंतरही प्रत्यक्ष काम सुरू असल्याचे समोर आल्याने वन विभागाच्या कारवाईबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत..पाटण वनपरिक्षेत्राच्या कार्यक्षेत्रातील तारळे परिसरात अदानी समूहाच्या वतीने तारळी पंप स्टोरेज प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्या घेतल्या आहेत का, तसेच वन व वन्यजीव कायद्यांतील तरतुदींचे पालन केले जात आहे का, याबाबत वन विभागाने तपासणी केली होती. त्यानंतर प्रकल्पाचे काम तातडीने थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आले..Adani Tarale Project : कोयना अभयारण्य आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या सीमेवर बेकायदा काम? पाटणमधील अदानी समूहाचा प्रकल्प वादात; सावरघरमध्ये नियमबाह्य उत्खनन सुरू.दरम्यान, या प्रकल्पाविरोधात काल तारळी धरण परिसरात अभिनेते सयाजी शिंदे, विवेकानंद पाटील यांच्यासह स्थानिक नागरिकांनी पाहणी केली. या वेळी त्यांनी प्रकल्पाविरोधात आंदोलनाची भूमिका घेतली. महाराष्ट्र सरकारची धोरणे नपुंसक आहेत. फायद्याचे मोठे प्रकल्प गुजरातला आणि पर्यावरणाचे नुकसान करणारे प्रकल्प महाराष्ट्राच्या माथी मारले जात आहेत, अशी टीका सयाजी शिंदे यांनी केली. सह्याद्री डोंगररांगांमध्ये तारळी पंप स्टोरेजसारखे २३ प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. हे प्रकल्प हद्दपार केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा इशाराही त्यांनी विवेकानंद पाटील आणि अन्य आंदोलनकर्त्यांसह दिला..Takari Irrigation Scheme : 'ताकारी'तून सोडलेले पाणी पोहोचले तासगाव चिंचणीपर्यंत...; पाणी 144 किलोमीटरवर पोहोचविण्याचे 'पाटबंधारे'समोर आव्हान, 115 किलोमीटरचा पल्ला पार.प्रकल्पाचा खर्च कमी दाखवून फसवणूक केल्याचा आरोपही आंदोलनकर्त्यांनी केला असून, यासंदर्भात पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. तसेच प्रकल्पाच्या कामादरम्यान अवैध उत्खनन आणि झाडे तोडण्याच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर आंदोलनानंतर वन विभागाने प्रकल्पाचे काम बंद ठेवण्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशाची माहिती समोर आली आहे..वन विभागाने कंपनीला बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीत तीन दिवसांच्या आत खुलासा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच प्रकल्पासंदर्भातील आवश्यक परवानग्यांची कागदपत्रे सादर करण्यासही सांगितले आहे. कंपनीने प्रकल्पाचे काम सुरू ठेवल्याचे आढळल्यास वन कायद्यांनुसार सक्तीची कायदेशीर आणि दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही वन विभागाने दिला आहे..मात्र, वन विभागाच्या आदेशानंतरही प्रकल्पाचे काम सुरू असल्याची माहिती समोर आल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये नाराजी वाढली आहे. वन विभागाने केवळ नोटीस बजावण्यापुरती कारवाई न करता प्रत्यक्ष काम बंद करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा स्थानिकांकडून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे आता वन विभाग या प्रकरणात पुढे कोणती कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.