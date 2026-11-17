कऱ्हाड: पाटण तालुक्यातील तारळी परिसरात अदानी ग्रीन एनर्जीच्या माध्यमातून उभारण्यात येत असलेल्या १५०० मेगावॉट क्षमतेच्या पंप स्टोरेज प्रकल्पाबाबत स्थानिक ग्रामस्थांनी उपस्थित केलेल्या गंभीर तक्रारींची अखेर मंत्रालय स्तरावर दखल घेण्यात आली आहे. डोंकवाडी, केजळवाडी आणि काळणे येथील ग्रामस्थांच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर २० नोव्हेंबरला दौलतनगर येथे उच्चस्तरीय आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. त्यामुळे या बैठकीत प्रकल्पाचे स्थानिक जलस्रोत, पाणीपातळी, पर्यावरण आणि प्रस्तावित बांधकामांच्या परिणामांबाबत काय निर्णय होतो, त्याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन, खनिकर्म व माजी सैनिक कल्याण विभागाच्या मंत्रालय कार्यालयाने अधिकृत पत्र काढले आहे. पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या सूचनेनुसार बैठक होत आहे. शुक्रवारी (ता. २०) सकाळी ११ वाजता दौलतनगर येथे लोकनेते बाळासाहेब देसाई शताब्दी स्मारक येथे बैठक होणार आहे..तारळी पंप स्टोरेज प्रकल्प उभारणीमुळे परिसरातील पाण्याचे स्रोत, अन्य जलस्रोत, पाण्याची पातळी तसेच प्रस्तावित आणि सुरू असलेल्या बांधकामांने होणारे संभाव्य परिणाम अशा महत्त्वाच्या मुद्दांवर बैठकीत चर्चा होईल. या प्रकल्पामुळे स्थानिक ग्रामस्थांच्या पाणी पुरवठ्यावर आणि परिसरातील नैसर्गिक स्रोतांवर कोणते परिणाम होऊ शकतात, याचा आढावा घेतला जाणार आहे. ग्रामस्थांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना प्रशासनाकडून कितपत गांभीर्याने घेतले जाते, हे या बैठकीत स्पष्ट होणार आहे..या बैठकीला महसूलसह विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश आहेत. जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, उपवनसंरक्षक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता, सातारा व कोयना सिंचन मंडळाचे अधीक्षक अभियंता, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभागाचे अधिकारी, पाटणचे प्रांताधिकारी, तहसीलदार, पोलिस उपअधीक्षक आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांचा समावेश आहे. अदानी रिन्यूएबल्सचे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नरेश तेलंग, तारळी पीएसपीचे प्रोजेक्ट मॅनेजर विकेश शर्मा, डेप्युटी प्रोजेक्ट मॅनेजर कुणाल नाडेदकर तसेच प्रशासन व सुरक्षा विभागाचे प्रमुख डी. एस. राठोड आणि पर्यावरण विभागाचे प्रमुख अमोल सुयवंशी यांनाही बैठकीस निमंत्रित केले आहे. त्यामुळे प्रकल्प व्यवस्थापनाची भूमिका आणि संबंधित विभागांचा अभिप्रायही समोर येणार आहे..Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.तारळी प्रकल्पाच्या भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची बैठक तारळी पंप स्टोरेज प्रकल्पाच्या उभारणीबाबत स्थानिक ग्रामस्थांनी यापूर्वीही विविध प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आता मंत्रालयानेच या तक्रारींची दखल घेत विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक आयोजित केल्याने प्रकल्पाच्या पुढील वाटचालीच्या दृष्टीने या बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. केवळ तक्रारी ऐकून न घेता त्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी, संभाव्य परिणामांचा अभ्यास आणि प्रकल्प व्यवस्थापनाची जबाबदारी याबाबत ठोस भूमिका घेतली जाणार का, याची उत्सुकता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.