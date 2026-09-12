Aditi Swami Success Story : अर्जुन पुरस्कार विजेत्या आदितीचा डंका! मुख्य क्रीडा कार्यकारी अधिकारीपदी वर्णी; ओजस देवतळे, प्रथमेश फुगे यांचीही नियुक्ती

नागठाणे (जि. सातारा) : तिरंदाजी खेळातून साताऱ्याचा लौकिक जागतिक पातळीवर पोहोचविणाऱ्या अर्जुन पुरस्कार विजेत्या आदिती गोपीचंद स्वामी हिला शासनाकडून मुख्य क्रीडा कार्यकारी अधिकारी (गट अ) या पदावर थेट नियुक्ती मिळाली (Satara Archer Aditi Swami’s International Achievements) आहे. .सातारा तालुक्यातील शेरेवाडीसारख्या छोट्याशा खेड्यातील आदितीने आपल्या कौशल्यपूर्ण कामगिरीने तिरंदाजी खेळात जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला आहे. विविध आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांतून पदकांना गवसणी घातली आहे. तिच्या या कामगिरीची दखल घेताना महाराष्ट्र शासनाकडून तिला मुख्य क्रीडा कार्यकारी अधिकारी (गट अ) दर्जाची शासकीय थेट नियुक्ती मिळाली आहे. वडील गोपीचंद स्वामी अन् आई शैला यांनी मोठ्या मेहनतीला आदितीला घडविले आहे. प्रशिक्षक प्रवीण सावंत, सुजित शेडगे, शिरीष ननावरे, राजेश देशमुख, सायली सावंत, जितेंद्र देवकर यांचेही तिच्या यशात उल्लेखनीय योगदान राहिले आहे..Inspiring Story : शेतकऱ्याच्या मुलानं नाकारल्या तब्बल 11 सरकारी नोकऱ्या; आईचं स्वप्न पूर्ण करत अखेर बनला SDM, 12 व्या प्रयत्नात श्यामनं कसं मिळवलं यश?.ओजस, प्रथमेशलाही संधीमूळचा नागपूरकर असलेला अन् साताऱ्यातील दृष्टी ॲकॅडमीत सराव करणारा खेळाडू ओजस देवतळे यालाही महाराष्ट्र शासनाकडून मुख्य क्रीडा कार्यकारी अधिकारी (गट अ) या पदावर नियुक्ती मिळाली आहे. ॲकॅडमीचा आणखी एक खेळाडू प्रथमेश भालचंद्र फुगे (पिंपरी चिंचवड) याला सहाय्यक क्रीडा विकास अधिकारी (गट क) या पदावर नियुक्ती मिळाली आहे..आदिती, ओजस आणि प्रथमेश यांनी अनेक वर्षे घेतलेल्या मेहनतीचे आज चीज झाले आहे. त्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या क्रीडा विभागात मिळालेली नियुक्ती ही आमच्यासाठी समाधानाची बाब आहे. या तिघांचेही मनःपूर्वक अभिनंदन. त्यांनी भविष्यातही क्रीडा क्षेत्रासाठी योगदान द्यावे, ही अपेक्षा.-राजेश देशमुख, चेअरमन, दृष्टी आर्चरी अॅकॅडमी‘सकाळ’ने आदितीला वेळोवेळी प्रोत्साहन दिले आहे. अगदी शालेय जीवनातील तिच्या स्पर्धात्मक यशाला प्रसिद्धी दिली आहे. त्यातून तिची यशोगाथा सर्वदूर पोहोचण्यास मदत झाली.-गोपीचंद स्वामी, आदितीचे वडील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.