Munawale Tourism: मुनावळे परिसरात जलक्रीडांचा थरार! पर्यटकांचा वाढला ओढा; कोयना धरणाच्या पाण्यात बोटिंग, कायकिंग, स्कूबा डायव्हिंगचा अनुभव..

कास : पुणे व सातारा परिसरातील पर्यटकांसाठी मुनावळे हे ठिकाण 'वीकेंड स्पॉट' म्हणून झपाट्याने लोकप्रिय होत असून, वाढत्या उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर येथे पर्यटकांची गर्दी वाढू लागली आहे. कोयना धरणाच्या निळ्याशार पाण्यात बोटिंग, कायकिंग, तसेच स्कूबा डायव्हिंगसारख्या जलक्रीडांचा अनुभव घेण्यासाठी पर्यटक मोठ्या संख्येने दाखल होत आहेत..निसर्गरम्य परिसर, शांत वातावरण आणि शहराच्या गजबजाटापासून दूर असलेले हे ठिकाण दोन दिवसांच्या सहलीसाठी पर्यटकांना आकर्षित करत आहे. विशेषतः मुंबई, पुण्यातील आयटी क्षेत्रातील तरुण, कुटुंबीय आणि मित्रमंडळी 'वीकेंड गेटवे' म्हणून मुनावळेला पसंती देताना दिसत आहेत. कमी वेळेत पोहोचता येणे आणि तुलनेने परवडणारा खर्च हेही या ठिकाणाचे प्रमुख वैशिष्ट्य ठरत आहे. मुनावळे येथे भारतातील गोड्या पाण्यातील स्कूबा डायव्हिंगचा अनुभव देण्याचा उपक्रम सुरू असून, पर्यटकांसाठी तो विशेष आकर्षण ठरत आहे. पाण्याखालील अनुभव, सुरक्षिततेच्या उपाययोजना आणि प्रशिक्षित मार्गदर्शकांमुळे नवख्या पर्यटकांनाही हा अनुभव घेणे सुलभ झाले आहे. याशिवाय स्पीड बोट, पॅडल बोट यांसारख्या विविध जलक्रीडा पर्यायांमुळे पर्यटकांचा वेळ उत्साहात जात आहे..दरम्यान, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांच्या माध्यमातून येथे मूलभूत सुविधा उभारण्याचे काम सुरू आहे. पार्किंग, विश्रांती व्यवस्था, स्वच्छता आणि सुरक्षा यावर भर दिला जात असून, आगामी काळात हे ठिकाण अधिक विकसित पर्यटन केंद्र म्हणून पुढे येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. स्थानिक नागरिकांनाही या पर्यटनामुळे रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होत असून, बोटिंग व्यवसाय, खाद्यपदार्थ विक्री, तसेच निवास व्यवस्था यामधून उत्पन्नाचे मार्ग खुले होत आहेत. त्यामुळे मुनावळे हे केवळ पर्यटन केंद्र न राहता स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे ठिकाण ठरत आहे..रोजगाराच्या संधी...मुनावळे येथील जल पर्यटन केंद्रामुळे स्थानिक युवकांना या ठिकाणी रोजगार उपलब्ध झाला असून, बाहेरील पर्यटकांसाठी कृषी पर्यटन केंद्र, होम स्टे, टेन्ट निवास आदी सुविधा निर्माण होत असून, यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढत आहेत..जलक्रीडा हाताळणारे कर्मचारी पूर्णपणे प्रशिक्षित आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित मदत मिळण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. यामध्ये रेस्क्यू बोट, वैद्यकीय सुविधा, तसेच आपत्कालीन प्रतिसाद पथक तत्पर आहे. पर्यटनाला चालना देताना पर्यटकांची सुरक्षा महत्त्वाची आहे.-गोविंद खवणेकर, व्यवस्थापक, मुनावळे जल पर्यटन केंद्र