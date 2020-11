कारखाना व्यवस्थापनाविरुध्द 'श्रीराम' कामगारांचा 'शिमगा'

फलटण शहर (जि. सातारा) : कामगारांना ग्रॅच्युइटीची रक्कम, थकित पगार किंवा रजेचा पगार द्या, कारखाना प्रशासन व नेतेमंडळीशी कोणतेही वैर नाही. त्यामुळे आजही आमची चर्चा करण्याची तयारी आहे; परंतु कारखाना प्रशासन व नेतृत्व दखल घेणार नसेल, तर आमचीही माघार नाही. मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत उपोषण सुरू ठेवणार असल्याचे फलटण कृती समितीचे अध्यक्ष ऍड. नरसिंह निकम यांनी सांगितले. येथील श्रीराम सहकारी साखर कारखाना व नीरा व्हेली अर्कशाळा या दोन्ही संस्थेतून निवृत्त कर्मचारी ग्रॅच्युइटीची रक्कम व थकित पगार आणि रजेचा कामगारांना पगार मिळावा, याकरता ऐन दिवाळीत फलटण कृती समितीचे अध्यक्ष नरसिंह निकम यांच्या नेतृत्वाखाली 150 कामगारांना घेऊन साखळी उपोषण सुरू आहे. कामगारांनी दिवाळी पाडव्याच्या दिवशी उपोषणस्थळी, होळी पेटवून श्रीराम कारखाना व्यवस्थापनांच्या नावाने बोंब मारून, शिमगा आंदोलन केले. या वेळी ऍड. निकम बोलत होते. गेले आठ दिवस येथे साखळी उपोषण सुरू आहे; परंतु कारखाना व्यवस्थापन, कामगारांच्या ग्रॅच्युइटीबाबत कोणताही निर्णय घेत नसल्याचे दिसत आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर राजू शेट्टींचा एल्गार; सोमवारी साताऱ्यात स्वाभिमानीचा मोर्चा आम्हाला कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे नाईलाजास्तव कारखाना प्रशासन व नेतृत्वाचा आम्ही निषेध करत असल्याचे निकम यांनी सांगितले. 2017 पासून हक्काचे पैसे आम्हाला मिळाले नाहीत. प्रशासनाशी चर्चेची तयारी असून, कुठलाही प्रश्न चर्चेतून सोडवता येतो. प्रशासनाने आमचा प्रश्न त्वरित सोडवावा, अशी मागणी रवींद्र फडतरे यांनी या वेळी केली. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

Web Title: The Agitation For The Exhausted Wages Of Shriram Workers Satara News