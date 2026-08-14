Ahilyadevi Holkar: ऐतिहासिक विहिरींचे भाग्य उजळणार! अहिल्यादेवींच्या १८ विहिरींच्या संवर्धनासाठी पुढाकार; पुनर्बांधणीच्या कामाला वेग

शिखर शिंगणापूर : राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांनी येथे १८ विहिरी बांधल्या असून, कालांतराने या विहिरींची पडझड झाली. गाळ भरून त्यांचे ऐतिहासिक महत्त्व नाहीसे होत आहे. त्यामुळे पुणे येथील सेवावर्धिनी व येथील तीर्थक्षेत्र विकास फाउंडेशनच्या संयुक्त विद्यमाने या विहिरींची पुनर्बांधणी व गाळ उपसा करण्याचे काम संघटनेने हाती घेतले आहे. १८ ऐतिहासिक विहिरींपैकी पाच विहिरींचे काम हाती घेतले आहे..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .येथील शंभू महादेवाच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांच्या पिण्याचे पाणी व अंघोळीसाठी व्यवस्था व्हावी, या दूरदृष्टीनेच राजमाता अहिल्यादेवींनी १८ विहिरी बांधल्या. त्यापैकी सध्या अलकनंदा विहीर मुंगी घाट या विहिरीचे काम पूर्ण झाले आहे. आता कवडीची विहिरीचे काम हाती घेतले आहे. या कामाचा प्रारंभ ॲड. अमोल बडवे यांच्या हस्ते झाला. यावेळी तीर्थक्षेत्र फाउंडेशनचे मंदार बडवे, मोहन बडवे, अजित बडवे, सुधीर बडवे, दीपक बडवे व मान्यवर कार्यक्रमास उपस्थित होते..यात्रेकरूंच्या सोयीसाठी अहिल्यादेवींनी विहिरी, बारबांची उभारणी केली आहे. ऐतिहासिक काळातील या विहिरी, बारवांची डागडुजी व दुरुस्तीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे. तीर्थक्षेत्र फाउंडेशन व सेवावर्धिनी यांनी या विहिरी, बारवा दुरुस्तीचे कार्य हाती घेतले आहे..कोट्यावधी रुपये खर्चूनही अशा दगडी बांधीव विहिरी, बारवांसारखी जलाशये उभारणे आता शक्य होणार नाही. तत्कालीन उभारलेल्या या विहिरी, बारवांची दयनीय अवस्था झाली आहे. त्याकडे कोणत्याही प्रशासनाचे लक्ष नाही..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.यांची होणार डागडुजी...शिंगणापूरमधील अहिल्यादेवींनी बांधलेल्या १८ विहिरीपैकी पहिल्या टप्प्यात पाच विहिरींची दुरुस्ती केली जात आहे. यात खारवणे, साखरबावी, सोनटक्के, कावडेविहीर, भटहिरे या दगडी बांधीव विहिरींची डागडुजी सुरू आहे. त्यांच्या या कार्याचे शिंगणापूर परिसरात कौतुक होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.