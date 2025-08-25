Minister Jayakumar Gore: अहिल्यादेवींचे लोकाभिमुख कार्य प्रेरणादायी: मंत्री जयकुमार गोरे; म्हसवडमध्ये अश्वारूढ पुतळा, स्मारकाचे भूमिपूजन

म्हसवड: राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांनी केलेली लोकाभिमुख विकासकामे प्रेरणादायी आहेत. त्यांचा शिखर शिंगणापूरच्या महादेव मंदिराचा किंवा चौंडी इतिहास प्रेरणा देणारा आहे. त्यांनी मंदिरे, बांधलेल्या विहिरी, तलाव, बारवा आजही जतन करण्याचे कार्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे, असे प्रतिपादन ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी केले. .Sangli Fraud:'नोकरीच्या आमिषाने साडेपाच लाखांची फसवणूक';मंत्रालयात कक्ष अधिकारी असल्याचा बनाव अन्...येथील बाजार पटांगणात अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुतळ्याच्या भूमिपूजन समारंभाप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी माजी नगराध्यक्ष विजय सिन्हा, नितीन दोशी, सुरेश म्हेत्रे, डॉ. वसंत मासाळ, डॉ. प्रमोद गावडे, डॉ. बाबासाहेब दोलताडे, अप्पासाहेब पुकळे, सिद्धनाथ पतसंस्थेचे अध्यक्ष अरुण गोरे, दादासाहेब काळे, भाजपचे शिवाजीराव शिंदे, डॉ. संदीप पोळ, प्रशांत गोरड, सुनील पोरे, नानासाहेब दोलताडे, बाळासाहेब मासाळ, शंकर वीरकर, अप्पासाहेब वीरकर, विजय बनगर, ईश्वर खोत, दत्तोपंत भागवत, लुनेश वीरकर, लक्ष्मण करले, अशोक राजगे, हणमंत राखुंडे, रामभाऊ मासाळ उपस्थित होते..मंत्री गोरे म्हणाले, ‘‘आज अहिल्यादेवी होळकर यांच्या अश्वारूढ पुतळ्याच्या पायाभरणीचा कार्यक्रम माझ्या हस्ते झाला, याचा मला अभिमान वाटतो. पुढील काळात सर्व समाजबांधवांना सोबत घेऊन त्यांना न्याय देण्याची भूमिका कायम राहील.’’ यावेळी डॉ. प्रमोद गावडे, डॉ. बाबासाहेब दोलताडे, शंकर वीरकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. डॉ. वसंत मासाळ यांनी प्रास्ताविक केले..काड्या टाकण्याचे काममाण- खटावच्या पाणी प्रश्नावर ते म्हणाले, ‘‘कृष्णाकाठचे गेली पन्नास वर्षे सत्तेत राहून माण- खटावला पाणी न देता दुष्काळी तालुका म्हणून चेष्टा करून हिणवणारे आता शिवारात पाणी व ऊस बघून घाटाखालचेही आज मोर्चे काढू लागले आहेत. आजपर्यंत कऱ्हाड, वाई, बारामतीसह अकलूजवाल्यांनी पाण्याच्या राजकारणावर मते मिळवून सत्ता मिळाली; पण पाणी दिले नाही, केवळ घराघरांत भांडणे लावून काड्या टाकण्याचे काम मात्र त्यांनी केले. माण- खटावचा पाणीप्रश्न आता पूर्ण सुटला असून, पाणीप्रश्नावर येथून पुढे निवडणूक लढविणार नाही.’’.Ashish Subhedar: भाजपच्याच पदाधिकाऱ्यांचे सावंतवाडीत अवैध व्यवसाय; ठाकरे शिवसेनेचे प्रवक्ते आशीष सुभेदार आरोप, पालकमंत्री कारवाई करणार का?.एमआयडीसीसाठीच दिल्लीतमाण- खटावमधील बेरोजगारांना काम नसल्याने या भागातील तरुण देशोधडीला लागला होता. त्यांच्या हाताला काम देण्यासाठी म्हसवडमध्ये आधुनिक ग्रीन एमआयडीसीसाठी परवाच दिल्लीत अनेकांच्या भेटी घेतल्या. एमआयडीसीबद्दल विरोधकांच्या मनात विष पेरण्याचे काम आजही सुरू आहे. मात्र, मासाळवाडीतील शेतकऱ्यांच्या बागायत जमिनीला हात लागणार नाही, या प्रकल्पासाठी फक्त माळरानाच्या जमिनी घेतल्या जाणार आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.