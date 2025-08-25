सातारा

Minister Jayakumar Gore: अहिल्यादेवींचे लोकाभिमुख कार्य प्रेरणादायी: मंत्री जयकुमार गोरे; म्हसवडमध्ये अश्वारूढ पुतळा, स्मारकाचे भूमिपूजन

Inspirational Ahilyadevi Holkar Monument Laid in Mhaswad: आज अहिल्यादेवी होळकर यांच्या अश्वारूढ पुतळ्याच्या पायाभरणीचा कार्यक्रम माझ्या हस्ते झाला, याचा मला अभिमान वाटतो. पुढील काळात सर्व समाजबांधवांना सोबत घेऊन त्यांना न्याय देण्याची भूमिका कायम राहील.
Minister Jaykumar Gore participates in the foundation ceremony of Ahilyadevi Holkar’s horseback statue in Mhaswad, honoring her legacy.
Minister Jaykumar Gore participates in the foundation ceremony of Ahilyadevi Holkar's horseback statue in Mhaswad, honoring her legacy.
सकाळ वृत्तसेवा
म्हसवड: राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांनी केलेली लोकाभिमुख विकासकामे प्रेरणादायी आहेत. त्यांचा शिखर शिंगणापूरच्या महादेव मंदिराचा किंवा चौंडी इतिहास प्रेरणा देणारा आहे. त्यांनी मंदिरे, बांधलेल्या विहिरी, तलाव, बारवा आजही जतन करण्याचे कार्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे, असे प्रतिपादन ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी केले.

Satara
Jaykumar Gore
Ahilyadevi Holkar
district
Mhaswad

