Shambhuraj Desai: अहिल्यादेवींचे स्मारक आत्मगौरवाचे प्रतीक: पालकमंत्री शंभूराज देसाई; 'धनगर समाजाच्या मागण्या अनेक वर्षे दुर्लक्षित राहिल्या'

मोरगिरी: पाटण तालुक्यातील धनगर समाजाने अनेक दशकांपासून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मारकाची मागणी केली होती, ती आज पूर्णत्वास जात आहे. हे स्मारक केवळ वास्तू नाही, तर समाजाच्या आत्मगौरवाचे प्रतीक आहे. या संकुलातून समाजाला शिक्षण, संस्कृती आणि सामाजिक प्रगतीसाठी नवे व्यासपीठ मिळणार असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले.

पाटण येथील म्हावशी गावानजीक कऱ्हाड- चिपळूण रस्त्यानजीक पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या स्मारकाचे भूमिपूजन पालकमंत्री देसाई यांच्या हस्ते झाले, त्या वेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमास बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, कार्यकारी अभियंता राहुल अहिरे, तसेच लक्ष्मण झोरे आणि लक्ष्मण येडगे यांच्यासह स्थानिक ग्रामस्थ, कार्यकर्ते आणि धनगर समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मंत्री देसाई म्हणाले, ''धनगर समाजाच्या मागण्या अनेक वर्षे दुर्लक्षित राहिल्या. हा प्रकल्प सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. भविष्यात तालुक्यातील समाजाचा विकास यामुळे गतिमान होईल. यापूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी धनगर समाजाला झुलवले.''

भूमिपूजनाच्या या ऐतिहासिक क्षणाने समाजातील अभिमान, उत्साह आणि निष्ठावंत कार्यकर्त्यांच्या कर्तृत्वाचा गौरव झळकला. स्मारक व बहुउद्देशीय संकुलाच्या प्रत्यक्ष उभारणीला वेग मिळेल आणि तालुक्यातील हा ऐतिहासिक प्रकल्प समाजाच्या विकासाला नवी दिशा देईल, अशी अपेक्षा मंत्री देसाई यांनी व्यक्त केली.