Shambhuraj Desai: अहिल्यादेवींचे स्मारक आत्मगौरवाचे प्रतीक: पालकमंत्री शंभूराज देसाई; 'धनगर समाजाच्या मागण्या अनेक वर्षे दुर्लक्षित राहिल्या'

Ahilyadevi Memorial Symbol of Self-Pride: हे स्मारक केवळ वास्तू नाही, तर समाजाच्या आत्मगौरवाचे प्रतीक आहे. या संकुलातून समाजाला शिक्षण, संस्कृती आणि सामाजिक प्रगतीसाठी नवे व्यासपीठ मिळणार असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले.
मोरगिरी: पाटण तालुक्यातील धनगर समाजाने अनेक दशकांपासून पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मारकाची मागणी केली होती, ती आज पूर्णत्वास जात आहे. हे स्मारक केवळ वास्तू नाही, तर समाजाच्या आत्मगौरवाचे प्रतीक आहे. या संकुलातून समाजाला शिक्षण, संस्कृती आणि सामाजिक प्रगतीसाठी नवे व्यासपीठ मिळणार असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले.

