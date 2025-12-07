सातारा

Satara News: काँक्रिटच्‍या रस्‍त्‍याने जोडला ‘अजिंक्‍यतारा’: कामाचे दोन्‍ही टप्‍पे पूर्णत्वाकडे; तीन किलोमीटरच्‍या प्रवासासाठी चांगली सोय !

Ajinkyatara, Satara news: येत्या काही दिवसांत हा रस्ता पूर्णपणे नागरिकांच्या सेवेत उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. या सुविधेमुळे साताऱ्यातील पर्यटनाला मोठा उत्साह मिळणार असून अजिंक्यतारा किल्ला पाहण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या निश्चितच वाढणार आहे.
Three-Kilometre Concrete Stretch to Ajinkyatara Set to Ease Travel

शाहूनगर : मराठा साम्राज्‍याची राजधानी असणाऱ्या साताऱ्याचा अजिंक्‍यतारा किल्‍ला हा मानबिंदू आहे. या किल्‍ल्‍याला जोडणाऱ्या रस्‍त्‍याची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली होती. हा किल्‍ला पालिका हद्दीत आल्‍यानंतर त्‍याचे संवर्धन करण्‍याच्‍या निर्णयानुसार, तीन किलोमीटर लांबीच्‍या या रस्‍त्‍याचे काँक्रिटीकरण आता पूर्णत्वाकडे गेले आहे. त्‍यामुळे पर्यटकांसह स्‍थानिकांचीही चांगली सोय झाली आहे.

