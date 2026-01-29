सातारा

Ajit Pawar: साताऱ्यासाठी दादांचे मोलाचे योगदान

साताऱ्याच्या विकासासाठी अजितदादांचे अविस्मरणीय योगदान
Ajit Dada’s Developmental Legacy in Satara

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे माझ्या आयुष्यातील एक मार्गदर्शक, प्रेरणादायी नेतृत्व आज हरपले. साताऱ्याच्या विकासासाठी अजितदादांनी दिलेले योगदान कधीही विसरता येणारे नाही. त्यांच्या आठवणी सदैव सातारावासीयांच्या मनात जिवंत राहतील. साताऱ्याच्या विकासात अजितदादांच्या योगदानाचा घेतलेला आढावा...

- राजेंद्र चोरगे, सातारा

