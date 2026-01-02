सातारा

American MP Srinivas Thanedar: अमेरिकन खासदाराची साताऱ्यातील संमेलनात उपस्थिती; मराठी भाषा, संस्कृतीबाबत श्रीनिवास ठाणेदार काय म्हणाले?

Satara literary conference American MP visit: मराठी भाषेचे महत्त्व अमेरिकन खासदार श्रीनिवास ठाणेदार यांची साताऱ्यातील साहित्य संमेलनात उपस्थिती
American Congressman Srinivas Thanedar addressing the audience at Satara Sahitya Sammelan.

American Congressman Srinivas Thanedar addressing the audience at Satara Sahitya Sammelan.

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा : छत्रपती शाहू महाराज साहित्यनगरी (सातारा), ता. १ : येथे आजपासून सुरू झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला अमेरिकेचे सिनेट सदस्य श्रीनिवास ठाणेदार हे आवर्जून उपस्थित राहिले. दुपारी निघालेल्या ग्रंथदिंडीत ते मान्यवरांसोबत सहभागी झाले. दरम्यान, इंग्रजी शिकणे कठीण नाही; पण आपली मराठी भाषा व संस्कृती सोडायची नाही. त्यातूनच आपली संस्कृती टिकून राहणार आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने आपल्या मुलांना मराठी वाचायला आणि बोलायला प्रवृत्त करायला हवे, अशी अपेक्षा अमेरिकन सिनेटचे सदस्य श्रीनिवास ठाणेदार यांनी व्यक्त केली.

