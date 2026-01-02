American MP Srinivas Thanedar: अमेरिकन खासदाराची साताऱ्यातील संमेलनात उपस्थिती; मराठी भाषा, संस्कृतीबाबत श्रीनिवास ठाणेदार काय म्हणाले?

सातारा : छत्रपती शाहू महाराज साहित्यनगरी (सातारा), ता. १ : येथे आजपासून सुरू झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला अमेरिकेचे सिनेट सदस्य श्रीनिवास ठाणेदार हे आवर्जून उपस्थित राहिले. दुपारी निघालेल्या ग्रंथदिंडीत ते मान्यवरांसोबत सहभागी झाले. दरम्यान, इंग्रजी शिकणे कठीण नाही; पण आपली मराठी भाषा व संस्कृती सोडायची नाही. त्यातूनच आपली संस्कृती टिकून राहणार आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने आपल्या मुलांना मराठी वाचायला आणि बोलायला प्रवृत्त करायला हवे, अशी अपेक्षा अमेरिकन सिनेटचे सदस्य श्रीनिवास ठाणेदार यांनी व्यक्त केली. .माेठी बातामी! उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वारसाहक्काने मिळालेली जमीन ‘स्वतंत्र मालमत्ता’, मुलांना दणका...श्रीनिवास ठाणेदार यांच्याशी पत्रकारांनी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘‘गेली ५० वर्षे मी अमेरिकेत राहात असूनही मला माझ्या मातृभाषेविषयी प्रेम असून, मराठी भाषेत शिकलो, याचा मला अभिमान आहे. तेथे यशस्वी उद्योजक आणि राजकारणी झालो असलो तरी मराठा भाषा व संस्कृती सोडलेली नाही. प्रत्येक घरात मराठी भाषा बोलली गेली पाहिजे. साताऱ्यात आल्यावर यशवंतराव चव्हाणांची आवर्जून आठवण येते. मी अमेरिकेतील सिनेटचा सदस्य असून, मी वाचक व साहित्यिकही आहे.’’.भारत-अमेरिका संबंधावर भाष्य करताना ते म्हणाले, ‘‘सध्या दोन्ही देशांतील संबंध ताणले गेले आहेत. ट्रम्प यांनी आपल्या देशावर निर्बंध लावले आहेत. त्याची मुळात गरज नव्हती. आता हे निर्बंध ट्रम्प यांनी मागे घेतले पाहिजे. दोन्ही देशांनी विचारविनिमय करून प्रश्न सोडविले पाहिजेत. सध्या भारत जगातील पाचवी महासत्ता असून, लवकरच तिसरी महासत्ता होईल. त्यासाठी भारत-अमेरिका यांच्यातील संबंध सुधारणे गरजेचे आहे.’’.मराठी भाषा समृद्ध होण्यासाठी कोणते प्रयत्न व्हायला हवेत, या प्रश्नावर ते म्हणाले, ‘‘मराठी भाषेबाबत अमेरिकेत आम्ही अनेक गोष्टी करतो. येथील कलाकार, साहित्यिकांना घेऊन जाऊन तेथे साहित्य संमेलने भरवतो. मी ५० वर्षे अमेरिकेत असूनही मला माझ्या मातृभाषेविषयी प्रेम आहे. मराठीतून शिकलो आहे, त्याचा मला अभिमान आहे. मी मराठी भाषा व संस्कृती सोडलेली नाही.’’.Army Success Story: शेतीतून थेट सीमेपर्यंतचा प्रवास; शेतकऱ्याच्या मुलानं गाठलं भारतीय लष्करातील 'लेफ्टनंटपद' .छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याकडून खूप काही शिकण्यासारखे आहे. त्यांचे चरित्र सर्वांनी वाचावे. त्यातून मुलांसह सध्याच्या राजकारण्यांनीही धडे घ्यावेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.