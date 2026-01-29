Ajit Pawar: दादा आणि साताऱ्याचं अतूट नातं!

सातारा जिल्ह्याने बारामतीच्या पवार कुटुंबावर नेहमीच अपार प्रेम केले. या प्रेमातूनच १९९९ ते २०२४ या कालावधीत सातारा जिल्ह्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निर्विवाद वर्चस्व राहिले. ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांच्याबरोबरीने जिल्ह्याकडे सर्वाधिक लक्ष दिले ते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी. प्रशासन, नियोजन आणि निधी उपलब्ध करून देण्याच्या बाबतीत अजित पवार यांनी साताऱ्याला नेहमीच झुकते माप देत प्राधान्य दिले. त्यांनी जिल्ह्यात केलेल्या कोट्यवधींच्या विकासकामांतून हे स्पष्टपणे दिसून येते. - उमेश बांबरे, सातारा.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारामतीजवळ विमान अपघातात निधन झाले. त्यांच्या या अचानक जाण्याचा बारामतीकरांपाठोपाठ सातारकरांनाही धक्का बसला. बारामतीनंतर अजितदादांचे सर्वाधिक प्रेम हे सातारा जिल्ह्यावर होते. जिल्ह्यातील कोणतेही काम असो ते पूर्ण करण्यासाठी ते नेहमी एक पाऊल पुढे असत. साताऱ्यात आले की ते जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विकासकामांची आवर्जून पाहणी करत. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून कामांची माहिती घेत असत. निधीचा योग्य वापर झालाय का, काम नेटके आणि चांगल्या दर्जाचे होतेय का? यावर त्यांचा विशेष जोर असे. प्रसंगी अधिकारी आणि ठेकेदारांचे कान धरण्यासही ते मागे पुढे पाहात नसत. अजित पवार यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात विविध विकासकामे झाली असून, त्यासाठी त्यांनी कोट्यवधींचा निधीही उपलब्ध करून दिला आहे. आज या निमित्ताने त्यांची आठवण या केलेल्या विकासकामांतून निश्चितपणे सातारकरांना येत राहणार आहे..कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे मंत्री असताना अजित पवार यांनी जिल्ह्यातील अनेक रखडलेले सिंचन प्रकल्प मार्गी लावले. कालव्यांची कामे, पाणीसाठा वाढविण्याचे नियोजन आणि शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यावर त्यांचा भर राहिला. तारळी, उरमोडी, धोम-बलकवडी, महू- हातेघर, मोरणा, गुरेघर या प्रकल्पांची कामे मार्गी लावण्यासाठी त्यांनी निधी कमी पडू दिला नाही. त्यामुळे हे प्रकल्प पूर्ण करता आले. कोयनेच्या पाचव्या टप्प्यासाठी त्यांनी तब्बल चारशे कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देत महाराष्ट्राच्या ‘भाग्यलक्ष्मी’ समजल्या जाणाऱ्या कोयना धरणाच्या वीज निर्मिती क्षमतेत वाढ करण्यास मोठे योगदान दिले. .साताऱ्याच्या शहरी आणि सामाजिक विकासातही अजित पवार यांची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. जिल्हा शाहू क्रीडा संकुल, छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालय, कास धरणाची उंची वाढविणे, सातारा शासकीय मेडिकल कॉलेज, सैनिक स्कूलचे नूतनीकरण, कैलाश स्मशानभूमी, नवीन शासकीय विश्रामगृह उभारणी, पाचशे खाटांचे रुग्णालय उभारणी अशा अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्याला मिळाला..यामध्ये सैनिक स्कूलच्या नूतनीकरणासाठी त्यांनी दोनशे कोटींचा निधी उपलब्ध केला. सध्या हे काम प्रगतिपथावर आहे. सातारा शासकीय मेडिकल कॉलेजचे काम आता अंतिम टप्प्यात आहे. या कामावर त्यांचे विशेष लक्ष होते. ते सारखे म्हणायचे, ‘‘साताऱ्याच्या मागून मंजूर झालेले बारामतीचे मेडिकल कॉलेज झाले. साताऱ्याचे मेडिकल कॉलेजचे काम कधी पूर्ण होणार.’’ मेडिकल कॉलेजच्या आराखड्यापासून ते निधी उपलब्धतेपर्यंत सर्व बाबींवर दादांची कटाक्षाने नजर असायची. कामात कुठेही कुचराई होऊ नये, निधी वाया जाऊ नये, त्यातून उत्कृष्ट कामे व्हावीत यासाठी त्यांची धडपड असायची. ही धडपड ते साताऱ्याच्या दौऱ्यावर आल्यावर पाहायला मिळायची. प्रत्येक कामांची जातीने चौकशी करायचे व त्याची प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी करत असत. त्यावेळी अधिकाऱ्यांना काही चुकीचे होत असेल तर ते सुधारण्याची सूचना करायचे. नवीन शासकीय विश्रामगृहाच्या दारातील फरशा फुटल्या होत्या. या नेमक्या कशामुळे फुटल्या यावरून त्यांनी अधिकारी व ठेकेदाराला कानपिचक्या देण्यास मागे पुढे पाहिले नाही. त्यामुळे दादांनी जिल्ह्यात दिलेल्या निधीतून उत्कृष्ट दर्जाचीच कामे झाली आणि आगामी काळात ती पूर्ण होतील..क्रीडा चळवळीचा आधारस्तंभ हरपला; अजित पवार यांच्या निधनाने क्रीडाक्षेत्र हळहळले.या कामांमुळे सातारा जिल्ह्याची ओळख केवळ कृषी जिल्हा म्हणून न राहता शिक्षण, आरोग्य आणि क्रीडा क्षेत्रातही मजबूत झाली. या सर्व विकासकामांमागे अजित पवार यांचे साताऱ्यावरील विशेष प्रेम आणि आपुलकी दिसून येते. राजकीय समीकरणे बदलत गेली. सत्तास्थाने बदलली तरी सातारा जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी आणण्यात त्यांनी कधीही कुचराई केली नाही. त्यामुळेच आजही जिल्ह्याच्या राजकारणात अजित पवार यांचे योगदान आणि प्रभाव वेगळ्या पातळीवर चर्चिला जात आहे. राजकीय पटावर बदल होत असले, तरी अजित पवार यांनी जिल्ह्यात उभारलेली विकासकामे आणि त्यातून निर्माण झालेली पायाभूत रचना ही कायम सातारकरांच्या स्मरणात राहणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.