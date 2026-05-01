Anewadi Toll Traffic Jam : पुणे-बंगळुरू हायवेवर 5 किमीच्या रांगा! आनेवाडी टोलवर मुंबई–पुण्यातील चाकरमानी अडकले; सलग सुट्ट्यांमुळे महामार्गावर प्रचंड गर्दी

आनेवाडी (सातारा) : पुणे–बंगळुरू महामार्गावरील आनेवाडी टोल नाक्यावर आज सकाळपासून वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याने वाहतूक वारंवार विस्कळीत (Anewadi toll traffic jam today) झाली. परिणामी, प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. १ मे आणि त्यानंतर लागून आलेल्या सलग सुट्ट्यांमुळे मुंबई–पुण्यातील चाकरमानी मोठ्या संख्येने गावी परतत असल्याने महामार्गावर सकाळपासूनच वाहनांची मोठी गर्दी होती. .आनेवाडी टोल नाक्यावर या गर्दीचा विशेष ताण जाणवत होता. वाहनांच्या रांगा तब्बल पाच किलोमीटरपर्यंत पसरल्या होत्या. सकाळच्या वेळेत ही कोंडी अधिक तीव्र झाली होती. या वाहतूक कोंडीत अनेक वेळा रुग्णवाहिका देखील अडकून पडल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर झाली..तर, काही ठिकाणी रुग्णवाहिकांना मार्ग करून देण्यासाठी नागरिक आणि पोलिसांना मोठी कसरत करावी लागली. टोल प्रशासन तसेच भुईंज पोलीस ठाण्याचे वाहतूक पोलीस कोंडी फोडण्यासाठी सतत प्रयत्न करत होते. अतिरिक्त मनुष्यबळ तैनात करून वाहने जलदगतीने सोडण्याचे प्रयत्न करण्यात आले..दरम्यान, वाहनचालकांमध्ये काही ठिकाणी वादावादीचे प्रकारही घडले. उष्णतेमुळे आणि दीर्घ प्रतीक्षेमुळे अनेक प्रवासी त्रस्त झाले होते. काहींनी टोल व्यवस्थापनावर नाराजी व्यक्त केली, तर काहींनी पर्यायी मार्गांचा अवलंब करण्याचा प्रयत्न केला. वाहतूक पोलीस सुशांत धुमाळ यांनी तत्परता दाखवत वाद मिटवून वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे अनेक ठिकाणी परिस्थिती नियंत्रणात आली..संध्याकाळपर्यंत ही वाहतूक कोंडी कमी होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात असला तरी सुट्ट्यांच्या पार्श्वभूमीवर पुढील दोन-तीन दिवसही अशाच परिस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.