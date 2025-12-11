Sahyadri Tiger: 'ताडोबातील आणखी एक वाघीण सह्याद्रीत'; आईपाठोपाठ मुलीचेही स्थानांतर, चांदोलीच्या सोनरलीत वास्तव्य !

कऱ्हाड : ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील आणखी एका वाघिणीचे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात स्थानांतर यशस्वी झाले. सह्याद्री वाघ पुनर्स्थापन कार्यक्रमांतर्गत ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील कोलारा कोअर रेंजमध्ये पकडलेल्या वाघिणीचे सह्याद्रीच्या जंगलात स्थानांतर झाले आहे. ताडोबातील वाघीण छोटी तारा वाघिणीची ती मुलगी असून, तिचे वय साधारणपणे दोन वर्षांचे आहे. चांदोली राष्ट्रीय उद्यानातील सोनारली अनुकूलन कुंपणात तिला सोडण्यात आले आहे. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.ताडोबा-अंधारी व पेंच व्याघ्र प्रकल्पातून तीन नर आणि पाच मादी वाघांच्या स्थानांतरणास केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मंजुरी दिली होती. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने वाघांच्या स्थानांतरणास सुरुवात झाली आहे. ताडोबा-अंधारी प्रकल्पातील कोलारा कोअर रेंजच्या पांढरपाणी परिसरात आठ डिसेंबरला संबंधित वाघिणीला सुरक्षितपणे पकडले. वाघीण पूर्णतः तंदुरुस्त, निरोगी आणि स्थलांतरास योग्य असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर तिला चांदोली राष्ट्रीय उद्यानात आणून सोनारली अनुकूलन कुंपणात सोडण्यात आले आहे. .कार्यक्रमाचे निरीक्षण व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण करत आहे. त्यावर व्याघ्र प्रकल्पाचे सहाय्यक निरीक्षक डॉ. नंदकिशोर काळे आणि मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे यांचे नियंत्रण आहे. वाघीण चांदोली परिसरात सोडण्यात यश आले आहे. त्यासाठी ताडोबा-अंधारी व सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प यांच्या संयुक्त पथकाने मोहिमेत सहभाग घेतला. त्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणी मुख्य वनसंरक्षक डॉ. जितेंद्र रामगावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली केली जात आहे..सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात ताडोबातून स्थानांतरित केलेल्या टी-७-एस-२ वाघिणीला सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात तारा या नावाने ओळखले जाणार आहे. ताराची वंशावळ समृद्ध आहे. कारण ती ताडोबात सात वेळा पिल्लांना जन्मास घालणाऱ्या छोट्या ताराची मुलगी आहे. याठिकाणी तिचा सांकेतिक क्रमांक एसटीआर-टी-५ असा असेल. ऑपरेशन तारा अंतर्गत स्थलांतरित होणारी दुसरी मादी आहे. तिची उपस्थिती सह्याद्री परिसरातील वाघ संवर्धनास अधिक बळकटी देणार आहे, असे ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्र संचालक डॉ. प्रभुनाथ शुक्ला यांनी स्पष्ट केले आहे..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .वाघ पुनर्स्थापन मोहिमेतील महत्त्वाचा टप्पा आहे. ताडोबामधून आणलेल्या दुसऱ्या वाघिणीचे सॉफ्ट रिलीज सह्याद्रीतील वाघ पुनर्स्थापन मोहिमेतील महत्त्वाचा टप्पा आहे. चांदोली परिसरात तिला सुरक्षित अधिवास व पुरेशा प्रमाणात भक्ष्यसाठा उपलब्ध आहे. आमची क्षेत्रीय पथके व शास्त्रीय तज्ज्ञ संस्था तिच्या देखरेखीसाठी पूर्णतः सज्ज आहेत.- तुषार चव्हाण, क्षेत्र संचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.