छत्रपती शाहू महाराज साहित्यनगरी (सातारा) : ग्रामीण भागातील स्त्रियांविषयी माझ्या कवितेत सहानुभूती दिसते. त्या महिलांचे दु:ख हे माझ्या कवितांचे केंद्र असून, अनेक पातळीवर वेगवेगळे स्त्रीवाद दिसतात. उच्चवर्णीय, वर्गीय आणि कष्टकरी, वंचित स्त्रीवाद उघड दिसून येतो. प्रत्येक पातळीवर हा स्त्रीवाद जपला जातो. स्त्रीवाद हा सर्वच पातळीवर सन्माननीय हवा, असे मत साहित्य अकादमी पुरस्कारप्राप्त ज्येष्ठ कवयित्री अनुराधा पाटील यांनी मुलाखतीत नोंदवले. लेखक डॉ. प्रवीण बांदेकर आणि डॉ. रणधीर शिंदे यांनी प्रकट मुलाखत घेतली. कविता लेखनासह, बालपण, साहित्यातील जडणघडण आणि इतर बाबींविषयक प्रश्नांवर अनुराधा पाटील यांनी स्पष्ट मते नोंदवली. त्या म्हणाल्या, ''माझ्या कुटुंबाला शेतीची परंपरा होती. त्यामुळे शेती, निसर्ग आणि ग्रामीण जीवनशैलीचा मी लहानपणापासूनच अनुभव घेत होते. तत्कालीन सर्वसामान्य घराप्रमाणेच माझ्या शिक्षणाविषयी घरात वाद, चर्चा झाल्या. गावगाड्यात त्यावेळी प्रत्येक दैनंदिन कामकाजात ओव्यांपासून इतर गाण्यांचा वापर नेहमी होत असे. ही गाणी आणि ओव्यांमुळे माझ्यावर कवितांचे संस्कार झाले.'' संमेलन अन् वाद संमेलन आणि वाद याविषयी त्या म्हणाल्या, '' काही जण म्हणतील संमेलनच बंद करा; पण संमेलने हवीतच. संमेलनाचा अध्यक्ष बाजूला आणि खासदार, आमदारच पुढे असतात. मला वैयक्तिक राजकारण आवडत नाही; पण काही वेळा त्यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रमास उपस्थित राहावे लागते. अशाच एका कार्यक्रमात शरद पवार यांच्या हस्ते माझा सत्कार झाला. मात्र उपस्थितांचे चेहरे व कार्यक्रमाची रूपरेषा पाहून मी आले नसते, तरी चालले असते, असे मला त्यावेळी वाटले.'' राजकीय स्त्रिया चिंतेचा विषय राजकारणातील स्त्रियांविषयी त्या म्हणाल्या, ''राजकारणातील स्त्री हा चिंतेचा विषय आहे. विशिष्ट घरातील स्त्रियांना संधी मिळते, मात्र इतरांना ती मिळतेच असे नाही. राजकारण हे क्षेत्र पुरुषांचेच समजले जात असल्याने त्यात येणाऱ्या महिलांचे चारित्र्यहनन होते. त्यास घाबरून अनेक महिला राजकारणात येत नाहीत. अलीकडे महिला राजकारणात आल्या तरी त्यांची मानसिकता पुरुषांसारखीच निर्दयी झाली आहे.