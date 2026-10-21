Anushka Gurav Success Story : अंगणवाडी सेविकेची लेक थेट अमेरिकेत! मसूरच्या अनुष्का गुरवची आंतरराष्ट्रीय कंपनीत 'सॉफ्टवेअर इंजिनिअर' म्हणून निवड, सिस्को कंपनीत मिळवले मोठे पॅकेज

मसूर : मनात जिद्द, कष्टाची तयारी आणि चिकाटी असेल, तर परिस्थिती कशीही असली तरी यशाचे उत्तुंग शिखर गाठता (Anushka Sadanand Gurav) येते, हे मसूर (ता. कऱ्हाड) येथील अनुष्का सदानंद गुरव हिने सिद्ध करून दाखवले आहे..आई अंगणवाडी सेविका आणि वडील सामान्य कर्मचारी अशा अत्यंत सामान्य कौटुंबिक पार्श्वभूमीत वाढलेल्या अनुष्काची थेट अमेरिकास्थित ‘सिस्को’ या आंतरराष्ट्रीय कंपनीत ‘सॉफ्टवेअर इंजिनिअर’ म्हणून निवड झाली आहे. तिच्या या यशामुळे मसूर परिसराची व कुटुंबीयांची मान गर्वाने उंचावली आहे..अनुष्काची आई संगीता सदानंद गुरव या मसूर येथे अंगणवाडी सेविका (जिल्हास्तरीय पुरस्कार प्राप्त) म्हणून कार्यरत आहेत. अनुष्काने तिच्या शैक्षणिक प्रवासाचे पहिले धडे आईच्याच अंगणवाडीत गिरवले. त्यानंतर प्राथमिक शिक्षण मसूरच्याच जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत आणि माध्यमिक शिक्षण इंदिरा कन्या शाळेत पूर्ण केले. इयत्ता दहावीनंतर तिने कऱ्हाडच्या शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये ‘डिप्लोमा इन कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग’चे यश ९५ टक्के गुणांसह मिळवले..Ladki Bahin Yojana September Installment Update : लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्याबाबत मोठी अपडेट! सप्टेंबरचे पैसे कधी जमा होणार? जाणून घ्या संभाव्य तारीख.या उल्लेखनीय यशामुळे तिला पुणे येथील नामांकित महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था संचलित ‘कमिन्स इंजिनिअरिंग कॉलेज फॉर वुमेन’ येथे कॉम्प्युटर सायन्स ॲण्ड इंजिनिअरिंगच्या थेट द्वितीय वर्ष पदवी अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळाला. पदवीच्या अंतिम वर्षात असतानाच तिने आपल्या कठोर परिश्रम आणि अभ्यासातील सातत्याच्या जोरावर ‘सिस्को’ (बंगळूर) या बहुराष्ट्रीय कंपनीत तब्बल मोठे पॅकेज मिळवत उत्तुंग भरारी घेतली..अनुष्का लहानपणापासूनच अत्यंत शांत, गुणी, मनमिळाऊ आणि सर्वांना मदतीचा हात देणारी मुलगी म्हणून ओळखली जाते. अनुष्काच्या या यशाबद्दल यशवंत विद्यापीठ कऱ्हाडचे सचिव शिरीष किणीकर, अध्यक्षा पुष्पा किणीकर, इंदिरा कन्या प्रशाळेच्या प्राचार्या, सर्व सहशिक्षक, तिची आजी छाया रामचंद्र गुरव, आई-वडील आणि मसूर ग्रामस्थांनी तिचे अभिनंदन करत भावी वाटचालीस हार्दिक शुभेच्छा दिल्या. सध्या संपूर्ण मसूर भागात अनुष्काच्या या यशाचे आणि कौटुंबिक संघर्षाचे कौतुक होत आहे..PM Kisan 24th Installment Date 2026 : शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! पीएम किसानचा 24 वा हप्ता अडकणार? त्याआधी पटापट करून घ्या 'ही' 3 कामे, नाहीतर नाव होणार कट?.कष्टाळू वृत्ती, मर्यादांवर मातअभ्यासातील गांभीर्य, नम्रता आणि कष्टाळू वृत्ती यामुळेच तिने ग्रामीण भागातील मर्यादांवर मात करत हे यश खेचून आणले आहे. तिच्या या यशामुळे अंगणवाडी सेविकेची मुलगी योग्य संधी आणि जिद्दीच्या बळावर काय करू शकते, याचे एक आदर्श उदाहरण ग्रामीण भागातील इतर विद्यार्थिनींसमोर उभे राहिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.