farming Success Story: वांग खोऱ्यात बहरली सफरचंदाची बाग; मानेगावच्या पिता-पुत्राचा यशस्वी प्रयोग, शेतकऱ्यांना दिशादर्शक ठरणार!

-राजेश पाटीलढेबेवाडी: आंबे, फणस, काजू, चिकू आदी फळांसह जांभूळ, करवंद, तोरणे, डोंबले, आळू असा डोंगरचा रानमेवाही पिकणाऱ्या वांग खोऱ्यात आता सफरचंदाची बागही बहरली आहे. मानेगाव (ता. पाटण) येथील प्रगतशील शेतकरी अधिकराव माने आणि त्यांचे पुत्र विजय माने यांनी कुटुंबीयांच्या मदतीने माळरानाच्या शिवारात दहा गुंठ्यांत सफरचंदाची बाग तयार केली असून, काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेशात पिकणारी सफरचंद आता ढेबेवाडी खोऱ्याच्या मातीची मधुर चव घेऊन बाजारात दाखल झाली आहेत..श्री. माने यांनी आतापर्यंत शेतीमध्ये केलेले नवनवीन प्रयोग अन्य शेतकऱ्यांसाठी दिशादर्शक ठरत आहेत. त्यांची दुसरी पिढी सध्या शेतीत नवनवीन प्रयोग करत असून, मुलगा विजय स्वतःचा औषध विक्रीचा व्यवसाय सांभाळत वडिलांना शेतीत साथ देत आहे. सून पूजा, बंधू सुभाष आणि संपूर्ण माने कुटुंबीयांची असलेली साथ शेतीत प्रगतिकारक ठरते आहे. .श्री. माने यांनी आपल्या घराजवळ शेतात सफरचंदाची बाग तयार केली आहे. पाटण तालुक्यातील हा पहिलाच प्रयोग आहे. यासाठी त्यांनी दोन वर्षे वयाची 'हार्मोन ९९' या जातीची १७० रोपे लागवडीस आणून आठ बाय दहा फुटांवर लागवडीचे नियोजन केले. त्यापूर्वी त्यांनी मे महिन्यामध्ये तीन बाय तीन आकाराचे खड्डे काढून त्यात ३५ टेलर बंधाऱ्यातील गाळ भरला. प्रत्येक खड्ड्यांमध्ये दोन पाटी शेणखत टाकले. .लागवडीच्या वेळी खड्ड्यामध्ये सुफला व बुरशीनाशक पावडरचा वापर केला. काटेवाडी (ता. माण) येथील जालिंदर दडस यांचे मार्गदर्शन लाभले. कालवडे कृषी विज्ञान केंद्र आणि शासनाच्या कृषी विभागाचेही सहकार्य मिळाले. पाण्याचे व सेंद्रिय खतांचे योग्य नियोजन, फवारण्या, देखभाल यामुळे त्यांची बाग सध्या रसदार सफरचंदांनी बहरली आहे. .आतापर्यंत दीड लाख खर्च आला असला तरी खर्च वजा जाता दुप्पट उत्पन्न सहज मिळेल, असा विश्वास माने कुटुंबीयांनी व्यक्त केला. सध्या एका झाडाला सत्तरवर फळे लागली असून, स्थानिकसह मुंबई मार्केटमधून मागणी असल्याचे व दरही चांगला मिळत असल्याचे सांगण्यात आले..'सफरचंद हे काश्मीर- हिमाचल या थंड प्रदेशातील फळ असून, या फळबागेचा आपल्या परिसरात लागवड करून त्याचे उत्पन्न घेण्याचा हा धाडसी प्रयोग होता. तो यशस्वी झाल्याचे मोठे समाधान आहे.- विजय माने, शेतकरी.