Student inspiration: इस्रोच्या सफरीने भारावले आश्रमशाळेचे विद्यार्थी; गोंदवल्यात रथातून मिरवणूक, थरारक अनुभवातून शास्त्रज्ञ होण्याचा मानस!

Ashram school students visit ISRO and return inspired: इस्रोच्या सफरीतून भारावलेल्या विद्यार्थ्यांची गोंदवल्यात भव्य मिरवणूक
ISRO Visit Sparks Scientific Aspirations Among Ashram School Children

ISRO Visit Sparks Scientific Aspirations Among Ashram School Children

गोंदवले : थेट आकाशाकडे झेपावणाऱ्या अग्निबाणाचा प्रचंड आवाज, जमिनीला हलवणारी कंपने आणि रॉकेटच्या मागे उमटणारी तेजस्वी आग हा संपूर्ण अनुभव अंगावर शहारे आणणारा होता. अवघ्या तीन सेकंदाच्या या क्षणाने आम्ही भारावून गेलो होतो, असा थरारक अनुभव सांगत आम्हीही शास्त्रज्ञ होऊन देशसेवा करणार असल्याचा निर्धार इस्रो सफर करून आलेल्या गोंदवल्यातील आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांनी केला.

