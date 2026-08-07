Success Story: जिद्दीला मेहनतीची जोड! अश्विनी मोरे यांची महानिर्मितीत अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारीपदी निवड, प्रेरणादायी प्रवास

-सुधीर जाधवसातारा : प्रतिकूल परिस्थितीसमोर हार न मानता जिद्द, चिकाटी आणि कठोर मेहनतीच्या जोरावर गोडोली येथील अश्विनी सुरेश मोरे यांनी आपल्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रात उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. त्यांची महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित अर्थात महानिर्मितीमध्ये अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी म्हणून निवड झाली आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.अश्विनी मोरे यांनी ऑरगॅनिक सिंथेसिस विषयात पीएचडी पदवी प्राप्त केली आहे. तसेच त्यांनी राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय प्राध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. उच्च शिक्षणाची वाटचाल करताना त्यांनी संशोधनासोबत अध्यापन क्षेत्रातही आपली वेगळी ओळख निर्माण केली..यापूर्वी त्यांनी सायन्स कॉलेजमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून सेवा बजावली. अध्यापन, संशोधन आणि स्पर्धात्मक परीक्षांची तयारी यांचा समतोल साधत त्यांनी हे यश मिळवले. अश्विनी यांच्या या यशामुळे त्यांच्या आई-वडिलांसह कुटुंबीय आणि नातेवाइकांचा आनंद द्विगुणित झाला आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.त्यांच्या यशाबद्दल गोडोलीतील ग्रामस्थ तसेच विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी त्यांचे अभिनंदन करून पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. अश्विनी मोरे यांची ही यशोगाथा मेहनत, सातत्य आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करता येते, याची प्रेरणादायी उदाहरण ठरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.